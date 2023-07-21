Продавцам установят перечень случаев, когда розничная продажа маркированных товаров будет запрещена

Перечень включает товарные группы «Табачная и никотинсодержащая продукция», «Молочная продукция», «Упакованная вода», «Пиво и слабоалкогольные напитки».

Планируется предусмотреть* установление запрета розничной продажи товаров: в случае если сведения о товаре не внесены, отсутствуют в системе маркировки или товар выведен из оборота;

заблокированного или приостановленного для реализации по решению органов власти.

Случаи запрета предусматривают в том числе продажу товара по цене ниже или выше максимальной розничной цены и продажу товара с истекшим сроком годности

Согласно проекту Постановления Правительства, контроль с целью определения запрета на продажу будет осуществляться на основании информации, полученной из информационной системы мониторинга путем проверки продавцом кода маркировки (для режима проверки онлайн) или кода идентификации (для режима проверки офлайн) по перечню случаев, при которых продажа товаров запрещена, и принятия продавцом на основании полученных данных решения о возможности или невозможности розничной продажи товара.

Так, в отношении пива и слабоалкогольных напитков сроки введения запрета на продажу товаров в вышеуказанных случаях вводится с 1 марта 2024 г. — для пива и слабоалкогольных напитков в кегах и с 1 ноября 2024 г. — для пива и слабоалкогольных напитков в потребительской упаковке.

В отношении табачной и никотинсодержащей продукции запрет на розничную продажу предполагается установить с 1 марта 2024 года в режиме проверки онлайн и с 1 марта 2025 в режиме проверки офлайн.

Для молочной продукции и упакованной воды, подлежащей обязательной маркировке срок введения запрета зависит от масштабов бизнеса:

С 1 мая 2024 года для продавцов крупных торговых сетей. При этом под крупной торговой сетью понимается совокупность пятидесяти и более торговых объектов, которые принадлежат на законном основании хозяйствующему субъекту или нескольким хозяйствующим субъектам, входящим в одну группу лиц в соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции», или совокупность пятидесяти и более торговых объектов, которые используются под единым коммерческим обозначением или иным средством индивидуализации (далее — крупные торговые сети); С 1 сентября 2024 года для остальных субъектов бизнеса.

Для молочной продукции и воды установлен еще один случай для запрета — продажа товара с истекшим сроком годности.