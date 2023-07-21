Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Волынец Гульнара
Волынец Гульнара
Маркировка товаров

Продавцам установят перечень случаев, когда розничная продажа маркированных товаров будет запрещена

Планируется определить случаи, при которых продажа товаров, подлежащих обязательной маркировке, запрещена.
23
Продавцам установят перечень случаев, когда розничная продажа маркированных товаров будет запрещена

Перечень включает товарные группы «Табачная и никотинсодержащая продукция», «Молочная продукция», «Упакованная вода», «Пиво и слабоалкогольные напитки».

Планируется предусмотреть* установление запрета розничной продажи товаров:

  • в случае если сведения о товаре не внесены, отсутствуют в системе маркировки или товар выведен из оборота;

  • заблокированного или приостановленного для реализации по решению органов власти.

Случаи запрета предусматривают в том числе продажу товара по цене ниже или выше максимальной розничной цены и продажу товара с истекшим сроком годности

Согласно проекту Постановления Правительства, контроль с целью определения запрета на продажу будет осуществляться на основании информации, полученной из информационной системы мониторинга путем проверки продавцом кода маркировки (для режима проверки онлайн) или кода идентификации (для режима проверки офлайн) по перечню случаев, при которых продажа товаров запрещена, и принятия продавцом на основании полученных данных решения о возможности или невозможности розничной продажи товара.

Так, в отношении пива и слабоалкогольных напитков сроки введения запрета на продажу товаров в вышеуказанных случаях вводится с 1 марта 2024 г. — для пива и слабоалкогольных напитков в кегах и с 1 ноября 2024 г. — для пива и слабоалкогольных напитков в потребительской упаковке.

В отношении табачной и никотинсодержащей продукции запрет на розничную продажу предполагается установить с 1 марта 2024 года в режиме проверки онлайн и с 1 марта 2025 в режиме проверки офлайн.

Для молочной продукции и упакованной воды, подлежащей обязательной маркировке срок введения запрета зависит от масштабов бизнеса:

  1. С 1 мая 2024 года для продавцов крупных торговых сетей. При этом под крупной торговой сетью понимается совокупность пятидесяти и более торговых объектов, которые принадлежат на законном основании хозяйствующему субъекту или нескольким хозяйствующим субъектам, входящим в одну группу лиц в соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции», или совокупность пятидесяти и более торговых объектов, которые используются под единым коммерческим обозначением или иным средством индивидуализации (далее — крупные торговые сети);

  2. С 1 сентября 2024 года для остальных субъектов бизнеса.

Для молочной продукции и воды установлен еще один случай для запрета — продажа товара с истекшим сроком годности.

Источник:

* Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении перечня случаев, при которых продажа товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, запрещена на основании информации, содержащейся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, или отсутствия в данной государственной информационной системе необходимой информации о таких товарах, а также правил применения указанного запрета участниками оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, и особенностей внедрения указанного запрета в отношении отдельных товаров, в том числе правил получения информации из данной государственной информационной системы"

Волынец Гульнара

Волынец Гульнара

налоговый консультант

34 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Волынец Гульнара
    Волынец Гульнара
    Маркировка товаров

    Продавцам установят перечень случаев, когда розничная продажа маркированных товаров будет запрещена

    Планируется определить случаи, при которых продажа товаров, подлежащих обязательной маркировке, запрещена.

    Продавцам установят перечень случаев, когда розничная продажа маркированных товаров будет запрещена
    23
    Логотип ElenaBoykova
    ElenaBoykova
    Оптимизация налогообложения

    УНС: 5 способов снижения налогов для упрощенцев

    Сегодня речь пойдет о том, как снизить налоги на упрощённой системе налогообложения легально. Нелегальных способов очень много, но, используя «полезные советы экспертов», бизнес сталкивается с множеством проблем. Чтобы этого избежать, и не вызывать вопросов со стороны налоговой, нужно применять только законные методы снижения налоговой нагрузки.

    УНС: 5 способов снижения налогов для упрощенцев
    79
    Логотип ToT
    ToT

    Новый тариф: Абонемент к вебинарам и онлайн-курсам на 1 месяц за 999 рублей

    Обращая внимание на растущий интерес к нашим образовательным продуктам, сегодня запустили месячный абонемент к вебинарам и онлайн-курсам, подготовленным нашими экспертами.

    Новый тариф: Абонемент к вебинарам и онлайн-курсам на 1 месяц за 999 рублей
    43
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Права потребителей

    Защита прав потребителей. Интернет-компании обяжут уведомлять граждан о наличии цифровых подписок и списании средств за них

    Сервисы обяжут уведомлять о каждом списании денег за подписку. Новый законопроект.

    29
    Логотип nlukina
    nlukina
    Общество

    Коллектив с душком. Как сказать сотруднику, что от него воняет. Пятничный демотиватор

    Я искренне не понимаю, откуда в XXI веке в офисах берутся люди, которые пахнут так, словно душа, мыла и дезодоранта еще не изобрели. Конечно, сообщить коллеге о том, что от него пованивает — дело крайне деликатное и непростое, но бороться с душком как-то надо. Давайте искать ответ, как победить офисных вонючек вместе. Подключайтесь!

    Коллектив с душком. Как сказать сотруднику, что от него воняет. Пятничный демотиватор
    20
    265
    Логотип Александр Малютин
    Александр Малютин
    ГК РФ

    Килограммы против штук: как ошибка в цене договора привела к недействительности сделки

    О влиянии технической ошибки в цене договора на его действительность. Навеяно делом ЦУМ. Немного теории о сделках из-за ошибки, а также пример дела о покупке бумаги по завышенной цене.

    Килограммы против штук: как ошибка в цене договора привела к недействительности сделки
    45
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Выбор системы налогообложения

    Как использовать региональные налоговые льготы

    В некоторых регионах действуют льготные налоговые ставки. Зарегистрировав бизнес в таком регионе можно сэкономить на налогах. Нужно ли для этого физически переводить бизнес в льготный регион — вопрос неоднозначный. В статье — разбор с примерами из судебной практики.

    Как использовать региональные налоговые льготы
    64
    Логотип Олеся Бакаева
    Олеся Бакаева
    Поиск работы бухгалтеров

    «Вы за месяц не нашли, а я за день нашел» — как не нужно нанимать главного бухгалтера

    Наша компания не специализируется на услугах подбора сотрудников. Однако иногда клиенты просят помочь, и мы помогаем. Сегодня расскажем историю одного найма, которая случилась пару месяцев назад. Имена вымышленные, герои настоящие.

    «Вы за месяц не нашли, а я за день нашел» — как не нужно нанимать главного бухгалтера
    10
    737
    Логотип Елена Лучинина
    Елена Лучинина
    Авторское право

    Второе имя: как и для чего регистрировать псевдоним?

    Что такое псевдоним? В привычном понимании — это вымышленное имя творческой личности. Разберемся, кто может носить псевдоним и нужно ли его зарегистрировать как товарный знак?

    Второе имя: как и для чего регистрировать псевдоним?
    36
    Читать еще