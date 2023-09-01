Определены тарифы по операциям с цифровым рублем

Центробанк определился с размером комиссий на операции с цифровым рублем. До 01.01.2025 они будут нулевыми для всех и во всех случаях.

Центробанк определился[1] с размером комиссий на операции с цифровым рублем. До 01.01.2025 они будут нулевыми для всех и во всех случаях.

В дальнейшем переводы между физлицами так и останутся бесплатными. Да и вообще, с частных лиц деньги за операции с цифровым рублем брать не будут.

Например, за перевод цифровых рублей физлицами в пользу юрлиц комиссию должны будут платить организации-получатели - 0,3% от суммы перевода, но не более 1 500 руб. за 1 перевод. При этом для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, устанавливается отдельный тариф — 0,2% от суммы перевода, но не более 10 рублей.

С 1 января 2025 года за переводы между юрлицами будут брать 15 руб. за 1 перевод. Платит та компания, которая перечисляет средства.

Каждый человек или компания смогут открыть один счет цифрового рубля (цифровой кошелек) на платформе Банка России. Сделать это можно будет бесплатно. Точно так же не нужно будет платить никаких комиссий за пополнение таких кошельков со своих банковских счетов или за операции по переводу цифровых рублей из кошельков на счета в банках.

Банк России планирует[2] в августе начать пилот с реальными цифровыми рублями с участием ограниченного числа клиентов 13 банков. Он будет проходить в несколько этапов в 2023 и 2024 годах. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года.

Источники:

[1] Решение Совета директоров Банка России от 03.08.2023 «О тарифах на услуги оператора платформы цифрового рубля (Оператор) для пользователей платформы цифрового рубля (Платформа), размерах вознаграждений, выплачиваемых Оператором участникам Платформы, максимальных значениях размера платы, взимаемой участниками Платформы с пользователей Платформы».

[2] https://storage.consultant.ru/site20/202308/03/cb_030823-tar.pdf