Креатив от ФНС: «окраска» теневых доходов граждан

Если в настоящее время контроль осуществляется в рамках проверки самого работодателя, как например соотношение объема денег перечисленных с расчетного счета организации или ИП на счета физлиц и данных указанных в расчете 6-НДФЛ, то в будущем согласно согласно планов ФНС проверка будет осуществляться со стороны самих физлиц – получателей таких доходов

В качестве мер выявления теневой занятости предложено «окрасить» физлиц по источникам получаемых доходов.

У ведомства есть понимание, что не трудоустроенные официально лица, не зарегистрированные в качестве ИП или самозанятых имеют некоторые источники дохода, на которые они живут. Для усиления контроля над теневой занятостью необходимо сначала определить тех людей, которые работают таким образом, заявила замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) России Светлана Бондарчук на VII Московском финансовом форуме.

Главное из интервью:

Кого будут окрашивать: лиц, которые не заняты в легальных трудовых отношениях, не зарегистрированы в качестве ИП или самозанятых; Как будут выявлять: проверка источников доходов. Пассивные доходы также попадут под контроль. При этом сейчас ФНС получает сведения о банковских счетах граждан в автоматическом режиме, но об объемах средств на них — «только в исключительных случаях»; Кого исключат из проверяемых лиц: у кого есть социальный критерий, например мама, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, есть кормилец в семье (кто-то работает, кто-то не работает), инвалиды; Кто еще заинтересован: региональные власти. По установленным для регионов KPI выявление теневых доходов населения стоит как одна из ключевых задач: за три года обелить 30% теневого сектора. Как будут выявлять: методом анализа и наблюдения будет составляться список лиц для проверки; Почему нет активных действий сейчас? – потому как ФНС на это еще не получила «санкции». Перечень мер по борьбе с теневой занятостью будет постепенно и аккуратно формироваться.

Надо отметить, что порядок определения количества таких лиц схож с порядком, предложенным Минтруд в рамках принятого законопроекта.

Так, согласно предложенной в проекте методике, расчет показателя потенциальной численности граждан в теневой занятости будет осуществляться в два этапа. Первый — это определение количества неработающих лиц в трудоспособном возрасте. Для этого из числа застрахованных по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) неработающих лиц вычтут количество детей (до 15 лет включительно), а также пенсионеров, то есть тех, кто старше трудоспособного возраста.

Второй этап подразумевает определение потенциальной численности теневого сектора. Для этого из полученного на предыдущем этапе количества неработающих лиц в трудоспособном возрасте вычтут суммарную численность россиян, имеющих основания не работать. К последним Минтруд относит ряд категорий, которые получают доход в виде социальных выплат от государства либо содержатся за счет третьих лиц. А именно — граждан в отпуске по уходу за ребенком или в отпуске по беременности и родам, инвалидов I и II групп, школьников 10–11-х классов и студентов колледжей в возрасте 16 лет и старше, студентов вузов, заключенных, зарегистрированных безработных и еще ряд категорий.

Кроме того, таким индикатором может стать и соотношение числа сотрудников организации и объема выполняемых заказов.

Эти и другие меры по борьбе с нелегальной занятостью предложены в проекте закона «О занятости населения в РФ». В марте Госдума приняла законопроект[1] в первом чтении.

В результате указанного расчета Минтруд в идеале должен прийти к оценке численности граждан, чья деятельность имеет «признаки трудовых или гражданско-правовых отношений (предпринимательской деятельности), связана с удовлетворением личных и общественных потребностей, использованием личного труда и приносит им заработок, вознаграждение или иной доход», но осуществляется без оформления трудовых отношений, заключения договоров гражданско-правового характера, а также без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого.

В Минтруде отмечают, что у методики есть потенциал для доработки. В дальнейшем она может быть дополнена с учетом разных категорий граждан, которые могут входить в теневую занятость, но в данный момент не охвачены формулой расчета. В частности, методика может быть усовершенствована путем учета россиян, «осуществляющих деятельность с оформлением трудовых отношений искаженным образом, приводящую к нарушениям трудового законодательства», а также мониторинга «неправомерного сокрытия в налоговой отчетности действительного размера оплаты труда на основании оценки доходов и расходов».

В будущем Минтруд планирует обратить внимание и на иностранных граждан, пребывающих на территории России и не осуществляющих официальную трудовую деятельность.

Надо отметить, что при виртуальном проигрывании той ситуации, когда налоговая, с целью установления факта занятости физлица в качестве наемного сотрудника или исполнителя по договору ГПХ, вызовет «окрашенного» на допрос или истребует информацию в рамках допустимых способов взаимодействия с налогоплательщиком, то у такого физлица ситуация явно вызовет нежелание далее скрывать указанные факты. В рамках проверки получив свидетельские показания теневого сотрудника налоговый орган вправе далее установить и факт неуплаты налога организацией или ИП, который осуществлял такие выплаты. А с учетом того, что фискальный орган получил[2] в руки инструмент взыскания недоимки по НДФЛ с налогового агента при выявлении или обнаружении факта неуплаты, то риск перерастания ситуации в негативную для теневых работодателей становится значительным.

По сути, налоговые органы планируют зайти к ситуации выявления теневой занятости с другой стороны.

Если в настоящее время контроль осуществляется в рамках проверки самого работодателя, как например соотношение объема денежных средств перечисленных с расчетного счета организации или ИП на счета физлиц и данных указанных в расчете 6-НДФЛ (данное соотношение[3] залито как контрольное соотношение к расчету), то в будущем согласно планов ФНС проверка будет осуществляться со стороны самих физлиц – получателей таких доходов.

И если бизнес юридически подкован к противостоянию действий со стороны проверяющих, то физлица нет.

Источники:

[1] ст. 31, Проект Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (подготовлен Минтрудом России, ID проекта 01/05/08-23/00140505) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 01.08.2023), Проект Федерального закона N 275599-8 "О занятости населения в Российской Федерации" (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 15.03.2023)

[2] ст. 2, Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

[3] ФНС России от 18.02.2022 N БС-4-11/1981@ (ред. от 22.05.2023, с изм. от 26.06.2023)