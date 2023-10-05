Логотип Волынец Гульнара
Волынец Гульнара

Креатив от ФНС: «окраска» теневых доходов граждан

Если в настоящее время контроль осуществляется в рамках проверки самого работодателя, как например соотношение объема денег перечисленных с расчетного счета организации или ИП на счета физлиц и данных указанных в расчете 6-НДФЛ, то в будущем согласно согласно планов ФНС проверка будет осуществляться со стороны самих физлиц – получателей таких доходов
18
Креатив от ФНС: «окраска» теневых доходов граждан

В качестве мер выявления теневой занятости предложено «окрасить» физлиц по источникам получаемых доходов.

У ведомства есть понимание, что не трудоустроенные официально лица, не зарегистрированные в качестве ИП или самозанятых имеют некоторые источники дохода, на которые они живут. Для усиления контроля над теневой занятостью необходимо сначала определить тех людей, которые работают таким образом, заявила замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) России Светлана Бондарчук на VII Московском финансовом форуме.

Главное из интервью:

  1. Кого будут окрашивать: лиц, которые не заняты в легальных трудовых отношениях, не зарегистрированы в качестве ИП или самозанятых;

  2. Как будут выявлять: проверка источников доходов. Пассивные доходы также попадут под контроль. При этом сейчас ФНС получает сведения о банковских счетах граждан в автоматическом режиме, но об объемах средств на них — «только в исключительных случаях»;

  3. Кого исключат из проверяемых лиц: у кого есть социальный критерий, например мама, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, есть кормилец в семье (кто-то работает, кто-то не работает), инвалиды;

  4. Кто еще заинтересован: региональные власти. По установленным для регионов KPI выявление теневых доходов населения стоит как одна из ключевых задач: за три года обелить 30% теневого сектора.

  5. Как будут выявлять: методом анализа и наблюдения будет составляться список лиц для проверки;

  6. Почему нет активных действий сейчас? – потому как ФНС на это еще не получила «санкции». Перечень мер по борьбе с теневой занятостью будет постепенно и аккуратно формироваться.

Надо отметить, что порядок определения количества таких лиц схож с порядком, предложенным Минтруд в рамках принятого законопроекта.

Так, согласно предложенной в проекте методике, расчет показателя потенциальной численности граждан в теневой занятости будет осуществляться в два этапа. Первый — это определение количества неработающих лиц в трудоспособном возрасте. Для этого из числа застрахованных по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) неработающих лиц вычтут количество детей (до 15 лет включительно), а также пенсионеров, то есть тех, кто старше трудоспособного возраста.

Второй этап подразумевает определение потенциальной численности теневого сектора. Для этого из полученного на предыдущем этапе количества неработающих лиц в трудоспособном возрасте вычтут суммарную численность россиян, имеющих основания не работать. К последним Минтруд относит ряд категорий, которые получают доход в виде социальных выплат от государства либо содержатся за счет третьих лиц. А именно — граждан в отпуске по уходу за ребенком или в отпуске по беременности и родам, инвалидов I и II групп, школьников 10–11-х классов и студентов колледжей в возрасте 16 лет и старше, студентов вузов, заключенных, зарегистрированных безработных и еще ряд категорий.

Кроме того, таким индикатором может стать и соотношение числа сотрудников организации и объема выполняемых заказов.

Эти и другие меры по борьбе с нелегальной занятостью предложены в проекте закона «О занятости населения в РФ». В марте Госдума приняла законопроект[1] в первом чтении.

В результате указанного расчета Минтруд в идеале должен прийти к оценке численности граждан, чья деятельность имеет «признаки трудовых или гражданско-правовых отношений (предпринимательской деятельности), связана с удовлетворением личных и общественных потребностей, использованием личного труда и приносит им заработок, вознаграждение или иной доход», но осуществляется без оформления трудовых отношений, заключения договоров гражданско-правового характера, а также без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого.

В Минтруде отмечают, что у методики есть потенциал для доработки. В дальнейшем она может быть дополнена с учетом разных категорий граждан, которые могут входить в теневую занятость, но в данный момент не охвачены формулой расчета. В частности, методика может быть усовершенствована путем учета россиян, «осуществляющих деятельность с оформлением трудовых отношений искаженным образом, приводящую к нарушениям трудового законодательства», а также мониторинга «неправомерного сокрытия в налоговой отчетности действительного размера оплаты труда на основании оценки доходов и расходов».

В будущем Минтруд планирует обратить внимание и на иностранных граждан, пребывающих на территории России и не осуществляющих официальную трудовую деятельность.

Надо отметить, что при виртуальном проигрывании той ситуации, когда налоговая, с целью установления факта занятости физлица в качестве наемного сотрудника или исполнителя по договору ГПХ, вызовет «окрашенного» на допрос или истребует информацию в рамках допустимых способов взаимодействия с налогоплательщиком, то у такого физлица ситуация явно вызовет нежелание далее скрывать указанные факты. В рамках проверки получив свидетельские показания теневого сотрудника налоговый орган вправе далее установить и факт неуплаты налога организацией или ИП, который осуществлял такие выплаты. А с учетом того, что фискальный орган получил[2] в руки инструмент взыскания недоимки по НДФЛ с налогового агента при выявлении или обнаружении факта неуплаты, то риск перерастания ситуации в негативную для теневых работодателей становится значительным.

По сути, налоговые органы планируют зайти к ситуации выявления теневой занятости с другой стороны.

Если в настоящее время контроль осуществляется в рамках проверки самого работодателя, как например соотношение объема денежных средств перечисленных с расчетного счета организации или ИП на счета физлиц и данных указанных в расчете 6-НДФЛ (данное соотношение[3] залито как контрольное соотношение к расчету), то в будущем согласно планов ФНС проверка будет осуществляться со стороны самих физлиц – получателей таких доходов.

И если бизнес юридически подкован к противостоянию действий со стороны проверяющих, то физлица нет.

Источники:

[1] ст. 31, Проект Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (подготовлен Минтрудом России, ID проекта 01/05/08-23/00140505) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 01.08.2023), Проект Федерального закона N 275599-8 "О занятости населения в Российской Федерации" (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 15.03.2023)

[2] ст. 2, Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

[3] ФНС России от 18.02.2022 N БС-4-11/1981@ (ред. от 22.05.2023, с изм. от 26.06.2023)

Волынец Гульнара

Волынец Гульнара

налоговый консультант

37 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип ToT
    ToT

    Офис «Клерка» в Краснодаре. Новые фоточки

    Прошелся с новым фотоаппаратом по вечернему офису. Спешу рассказать как мы живем.

    Офис «Клерка» в Краснодаре. Новые фоточки
    3
    Логотип ToT
    ToT

    Персональные ленты на Клерке: подписывайся на полезный контент и настраивай под себя!

    Каждый пользователь сможет создать для себя уникальное информационное пространство, которое будет отвечать его интересам и потребностям.

    Персональные ленты на Клерке: подписывайся на полезный контент и настраивай под себя!
    1
    13

    Обучение

    Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

    Логотип Волынец Гульнара
    Волынец Гульнара

    Креатив от ФНС: «окраска» теневых доходов граждан

    Если в настоящее время контроль осуществляется в рамках проверки самого работодателя, как например соотношение объема денег перечисленных с расчетного счета организации или ИП на счета физлиц и данных указанных в расчете 6-НДФЛ, то в будущем согласно согласно планов ФНС проверка будет осуществляться со стороны самих физлиц – получателей таких доходов

    Креатив от ФНС: «окраска» теневых доходов граждан
    18
    Логотип Андрей Илларионов
    Андрей Илларионов

    Видео вебинара от 3 октября, проведенного мной совместно с ООО "Аудит Онлайн"

    На вебинаре рассмотрены способы налоговой оптимизации по НДС, налогу на прибыль, налогу на имущество, и экономия налоговых платежей, связанной с разделением (дроблением). Подписывайтесь на мой блог на Клерк.ру

    7
    Бесплатно с Клерк.Премиум Отчетность

    Нулевая отчетность за 9 месяцев / 3 квартал 2023: перечень и состав отчетных форм

    В определенных случаях отчетность организаций и ИП не содержит количественно-суммовых показателей, но не всегда это означает, что отчеты сдавать не нужно. В ряде случаев представить нулевую отчетность все же придется, в противном случае — штрафы.

    Нулевая отчетность за 9 месяцев / 3 квартал 2023: перечень и состав отчетных форм
    310

    Мероприятия

     Последние мероприятия для бухгалтеров
    Добавить
    Обзоры для бухгалтера

    Социальный рейтинг в РФ как в Китае, релокантам-возвращенцам хотят давать жилье и деньги, налоговики резервируют имущественные налоги физлиц. 📆«Ночной бухгалтер» № 1536

    Неужели гражданам РФ станут присваивать баллы и ценивать их соцрейтинг? Релокантам, которые уехали за границу, а теперь решили вернуться, нужна поддержка — решили специалисты ВНИИ труда. Это стимулирует возврат в РФ айтишников. ФНС забирает в резерв имущественные налоги граждан, в личном кабинете можно посмотреть, какие суммы у вас уже отложены.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    1
    176
    Обзоры для бухгалтера

    Бухгалтер на складской учет, реализацию, зарплату и кадры: кого ищет бизнес. Обзор вакансий недели

    Подготовили обзор вакансий недели для тех, кто в поиске. Изучайте, откликайтесь.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    325

    Консультации

     Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
    Подключить

    • Добрый день! ФЛ открыл счет в иностранном банке (Казахстан). Налоговую уведомил. Какую отчетность и когда нужно подавать (ФНС, Минюст?). Как это отразится на деятельности этого лица как ИП (он на УСН

      Расчетный счет в иностранном банке у ИП

    • Добрый день! Помогите, пожалуйста, до конца разобраться в информации. Если штатный сотрудник работает по трудовому договору, работа дистанционная. Уезжает из России и продолжает работать у нас дистанц

      Сотруднику уехал из России, какой порядок налогообложения?
    Логотип Марат Самитов
    Марат Самитов
    Блокировка счетов

    За что налоговая инспекция блокирует счета предпринимателей и организаций. Бизнес и налоги

    В этом видео такая злободневная тема, особенно в конце 2023 года. Единый налоговый счет внес огромное количество неразберихи во взаимоотношениях налоговой инспекции и предпринимателей. С 1 января по конец сентября текущего года ФНС приостановила взыскания денежных средств, но теперь налоговая больше не будет искусственно тормозить взыскания.

    80
    Обзоры для бухгалтера

    Формы и сроки сдачи отчетности за 9 месяцев. Обзор вебинаров

    Подготовили для вас полный перечень форм и сроков сдачи отчетности за 9 месяцев 2023 года. Внимательно изучите прикрепленный файл и подготовьте свои вопросы по поводу отчетности. 

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    41
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    Клерк.Конференция в Москве: все важные изменения в законах, годовая отчетность и 1 квартал 2024 года, ФСБУ, защита при проверках и оптимизация

    Надоели скучные семинары? Настоящий бухгалтер достоин лучшего: топовых спикеров, практически полезных материалов, крутой программы мероприятия с играми и подарками, нетворкингом и возможностью напрямую пообщаться с лекторами и задать им вопросы. Мы приглашаем вас на событие года — Клерк.Конференцию в Москве, которая пройдет 5 декабря.

    Иллюстрация: freepic-diller/freepik
    1
    63
    Бесплатно с Клерк.Премиум Электронные подписи

    Получение ЭЦП ИП в 2023 году

    Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это набор электронных цифровых символов, который позволяет подтвердить достоверность электронного документа. Разберем, какая подпись нужна предпринимателю, и как ее получить.

    Получение ЭЦП ИП в 2023 году
    8,6 тыс.
    Вакансии     Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
    Добавить вакансию
    Обзоры для бухгалтера

    Какие документы надо срочно отправить в военкомат. Уменьшение УСН и ПСН на взносы. Статус на алименты в платежке. Отвечают эксперты Клерк.Консультаций

    Эксперты «Клерк» помогут найти решение любой бухгалтерской проблемы. Смотрите подборку интересных вопросов пользователей и ответов наших экспертов.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    327
    Логотип Primo RPA
    Primo RPA
    Интервью

    Интервью: роботизация бухгалтерии от первого лица

    Комплексная роботизация бухгалтерии — вопрос ближайшего будущего, но уже сейчас крупные российские компании активно внедряют роботов в свои бизнес-процессы.

    Интервью: роботизация бухгалтерии от первого лица
    61

    Разборы

     Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
    Заказать разбор
    Охрана труда

    20 нарушений требований охраны труда, за которые штрафуют предприятия

    По статистике Роструда более 50% штрафов при проверках — это штрафы за нарушения законодательства в сфере охраны труда.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    98
    Логотип Клерк
    Клерк
    Кадровый учет

    Как установить сотруднику ненормированный рабочий день

    Специфика труда некоторых сотрудников иногда требует задерживаться на работе. Работодателю считать это время сверхурочным не всегда удобно. Вместо этого сотруднику можно установить особый режим рабочего времени – ненормированный рабочий день.

    Как установить сотруднику ненормированный рабочий день
    138
    Логотип SmartConsulting
    SmartConsulting
    Увольнение

    В чем опасность увольнения без согласия сотрудника и как его грамотно оформить

    Когда работники не готовы увольняться по собственному желанию, предпринимателям приходится искать статью для увольнения. При увольнении с ошибками работника вернут. Работодатель выплатит зарплату за время спора по ст. 234 ТК РФ и штраф по ст. 5.27 КоАП РФ. Безопаснее всего сделать так: уволить по реальному поводу и правильно оформить кадровые документы.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    94
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обучение для бухгалтеров

    ⚡️Цифровой рубль: как изменится бизнес из-за него. И причем тут 115-ФЗ?

    Все новое как обычно пугает, появление цифрового рубля не стало исключением. 15 августа был запущен пилотный проект использования цифрового рубля. Но вопросов и мифов вокруг цифрового рубля очень много.

    ⚡️Цифровой рубль: как изменится бизнес из-за него. И причем тут 115-ФЗ?
    294
    Логотип Что делать Консалт
    Что делать Консалт
    6-НДФЛ

    Как заполнить и сдать 6-НДФЛ за 9 месяцев

    Не позднее 25 октября 2023 года сдайте расчет по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев. Рассказываем, как правильно заполнить форму.

    Как заполнить и сдать 6-НДФЛ за 9 месяцев
    122
    Логотип Ак Барс Банк
    Ак Барс Банк
    Ведение бизнеса

    Как открыть интернет-магазин. Пошаговая инструкция

    Онлайн-торговля с каждым годом набирает все большую популярность и у продавцов, и у покупателей. Организовать бизнес в сети несложно, если есть план действий. Разберем, как открыть интернет-магазин и на что нужно обратить особое внимание.

    Как открыть интернет-магазин. Пошаговая инструкция
    151
    Логотип ГИД ПО ГОЗ
    ГИД ПО ГОЗ
    Гособоронзаказ

    РКМ по ГОЗ: кому, как и зачем заполнять

    Гособоронзаказ с каждым годом набирает все большие обороты. Сейчас исполнителем гособоронзаказа (ГОЗ) может стать любой участник рынка — от производителей мяса до поставщиков компьютерных деталей.

    РКМ по ГОЗ: кому, как и зачем заполнять
    66
    Мнения