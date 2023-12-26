У бизнеса появились новые риски получить пени за неуплату налога

Напомним, что с 1 октября 2023 года бизнес получил еще один случай[1], когда возможно начисление пени в связи с несвоевременностью уплаты налога. А именно в случае несоответствия показателей уведомления утвержденным контрольным соотношениям. Такое уведомление об исчисленных суммах налогах и взносов не будет принято к исполнению, а значит денежные средства не будут списаны с единого налогового счета налогоплательщика в счет уплаты определенного налога или взноса. Тем самым у налогоплательщика будет отсутствовать факт уплаты налога и автоматически будет начисляться[2] пени.

Данная норма фактически не работала до момента появления таких контрольных соотношений.

29 ноября 2023 года контрольные соотношения по уведомлениям утвердили[3].

Надо отметить, что налогоплательщик вправе исправить ситуацию, подав правильно заполненное уведомление. О найденных несоответствиях сотрудники ИФНС сообщат[4] не позднее дня, следующего за днем, когда уведомление получено. При этом сообщение придет в электронной форме по ТКС, через оператора ЭДО либо через личный кабинет налогоплательщика, если уведомление подано по электронным каналам связи. Если уведомление налогоплательщик подает на бумаге, а доступ к личному кабинету отсутствует, об ошибках известят по обычной почте в течение 10 дней после получения ошибочного уведомления. Таким образом, налогоплательщик вправе исправить и подать новое уведомление, соответствующее контрольным соотношениям. Данные действия налогоплательщик должен совершить до срока наступления уплаты налога, то есть до 28 числа соответствующего месяца. Если позже, то данные действия приведут к автоматическому начислению пени.

При этом с 01.01.2024 исполнение обязанности по уплате налога путем подачи уведомления станетединственно возможным вариантом[5], так как исключается возможность применения платежных поручений со статусом «02» в качестве уведомлений об исчисленных суммах налогов и взносов.

Источники:

[1] Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия абзаца второго пункта 1 статьи 78 части первой Налогового кодекса Российской Федерации»

[2] Письмо ФНС России от 22.03.2023 N БС-4-11/3383@

[3] Письмо ФНС России от 29.11.2023 № ЕА-4-15/14981@ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@

[4] п. 9 ст. 58 НК, в редакции, вступившей в силу с 1 октября 2023 года.

[5] https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/14007095/