Личный кабинет налогоплательщика. ФНС обновила методику оценки юрлица

Такая выписка формируется за один рабочий день и может быть верифицирована (проверена) двумя способами:
по QR-коду;
через сайт ФНС России по ссылке по ИНН Лица и по коду верификации данных.
При этом ведомство скорректировало[1] методику такой оценки.
Как и прежде — два этапа проверки. В прежней редакции, если лицо не проходило проверку по критериям первого этапа, второй этап проверки так не начинался.
В новой редакции лицо в любом случае проходит проверку по двум этапам, при этом в выписке будет отражаться информация по каким критериям первого этапа есть несоответствие.
В раках первого этапа Лицо проходит проверку по таким критериям:
на предмет соответствия сведений налогоплательщика в декларациях по НДС за 4 предшествующих периоду проверки сведениям, подаваемым другими налогоплательщиками, либо если такое несоответствие не превышает 0,65% от суммы вычетов за 4 квартала;
не включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
не имеет задолженности перед бюджетом более 3000 рублей или 1% от величины активов организации;
в отношении лица не проводится процедура ликвидации или конкурсного производства;
отсутствуют записи о недостоверности либо о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;
уполномоченный орган лица не привлекалось к ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица, не является массовым учредителем, не причастен к экстремисткой деятельности или финансированию терроризма, либо не находится под контролем таких лиц.
На втором этапе осуществляется оценка по следующим критериям:
соответствие уровня среднемесячной зарплаты — МРОТ и среднеотраслевой по региону с учетом масштаба и вида экономической деятельности.
налоговая нагрузка составляет не менее 75% от среднего значения указанной налоговой нагрузки, по региону с учетом масштаба экономической деятельности и системы налогообложения;
Оценка по данным бухотчетности:
коэффициента текущей ликвидности от 1 и более;
коэффициента платежеспособности по текущим обязательствам от 1,1 и более;
коэффициента автономии (финансовой независимости) 0,25 и более;
показателя рентабельности активов 10% и более;
отсутствие в составе участников (акционеров) лица иностранных лиц;
отсутствие факта снижения численности сотрудников, стоимости основных средств и внеоборотных активов;
не допущения просрочки исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом, и (или) расторжения государственных контрактов в одностороннем порядке;
По каждому соответствию критериям второго этапа присваивается один балл.
В случае несогласия с результатами оценки организация имеет возможность направить запрос о корректировке сведений, содержащихся в выписке. Запрос направляется в Инспекцию через «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» АИС "Налог-3».
К запросу организация может приложить документы, подтверждающие обоснованность внесения соответствующих корректировок.
По результатам рассмотрения запроса и подтверждающих документов Инспекция в срок до 7 рабочих дней либо предоставляет обоснование либо вносит корректировки, при этом старая выписка автоматически аннулируется.
В целях расшифровки присвоенных баллов, отображаемых в информационном сообщении, имеется возможность скачать выписку в формате pdf.
Надо отметить, что новый порядок не содержит ограничение по направлению запроса на получение выписки как прежде не более одного раза в день.
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