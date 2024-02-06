Личный кабинет налогоплательщика. ФНС обновила методику оценки юрлица

Теперь в выписке больше данных! Организация может получить через личный кабинет выписку с оценкой финансово-хозяйственного состояния как на себя, так и на интересующего ее контрагента по сделке.

Такая выписка формируется за один рабочий день и может быть верифицирована (проверена) двумя способами:

по QR-коду;

через сайт ФНС России по ссылке по ИНН Лица и по коду верификации данных.

При этом ведомство скорректировало[1] методику такой оценки.

Как и прежде — два этапа проверки. В прежней редакции, если лицо не проходило проверку по критериям первого этапа, второй этап проверки так не начинался. В новой редакции лицо в любом случае проходит проверку по двум этапам, при этом в выписке будет отражаться информация по каким критериям первого этапа есть несоответствие.

В раках первого этапа Лицо проходит проверку по таким критериям:

на предмет соответствия сведений налогоплательщика в декларациях по НДС за 4 предшествующих периоду проверки сведениям, подаваемым другими налогоплательщиками, либо если такое несоответствие не превышает 0,65% от суммы вычетов за 4 квартала;

не включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

не имеет задолженности перед бюджетом более 3000 рублей или 1% от величины активов организации;

в отношении лица не проводится процедура ликвидации или конкурсного производства;

отсутствуют записи о недостоверности либо о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;

уполномоченный орган лица не привлекалось к ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица, не является массовым учредителем, не причастен к экстремисткой деятельности или финансированию терроризма, либо не находится под контролем таких лиц.

На втором этапе осуществляется оценка по следующим критериям:

соответствие уровня среднемесячной зарплаты — МРОТ и среднеотраслевой по региону с учетом масштаба и вида экономической деятельности.

налоговая нагрузка составляет не менее 75% от среднего значения указанной налоговой нагрузки, по региону с учетом масштаба экономической деятельности и системы налогообложения;

Оценка по данным бухотчетности: коэффициента текущей ликвидности от 1 и более; коэффициента платежеспособности по текущим обязательствам от 1,1 и более; коэффициента автономии (финансовой независимости) 0,25 и более; показателя рентабельности активов 10% и более;

отсутствие в составе участников (акционеров) лица иностранных лиц;

отсутствие факта снижения численности сотрудников, стоимости основных средств и внеоборотных активов;

не допущения просрочки исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом, и (или) расторжения государственных контрактов в одностороннем порядке;

По каждому соответствию критериям второго этапа присваивается один балл.

В случае несогласия с результатами оценки организация имеет возможность направить запрос о корректировке сведений, содержащихся в выписке. Запрос направляется в Инспекцию через «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» АИС "Налог-3». К запросу организация может приложить документы, подтверждающие обоснованность внесения соответствующих корректировок. По результатам рассмотрения запроса и подтверждающих документов Инспекция в срок до 7 рабочих дней либо предоставляет обоснование либо вносит корректировки, при этом старая выписка автоматически аннулируется.

В целях расшифровки присвоенных баллов, отображаемых в информационном сообщении, имеется возможность скачать выписку в формате pdf.

Надо отметить, что новый порядок не содержит ограничение по направлению запроса на получение выписки как прежде не более одного раза в день.

Источник:

[1] Приказ ФНС России от 29.12.2023 № ЕД-7-31/1037.