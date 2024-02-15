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Гульнара Волынец
Валютный контроль

Россияне, имеющие счета в иностранных банках и брокерских компаниях, обязаны уведомить об этом ФНС

На фоне нашумевшей истории о штрафе россиянину, сдающему свою коммерческую недвижимость за рубежом в аренду и получающему платежи на иностранные счета вопрос о необходимости соблюдать валютное законодательство актуален.
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Россияне, имеющие счета в иностранных банках и брокерских компаниях, обязаны уведомить об этом ФНС

Контроль за соблюдением валютного законодательства прерогатива налогового органа.

На фоне нашумевшей истории[1] о штрафе россиянину, сдающему свою коммерческую недвижимость за рубежом в аренду и получающему платежи на иностранные счета вопрос о необходимости соблюдать валютное законодательство актуален.

ФНС на своем сайте напоминает[2] россиянам, имеющим счета в иностранных банках, об обязанности соблюдать требования российского валютного законодательства, в частности, уведомлять Федеральную налоговую службу о счетах, открытых за рубежом, и отчитываться о движении денежных средств по таким счетам. Кроме того, граждане РФ, отсутствующие в стране более 183 дней в течение года, обязаны платить налог на доходы по повышенной ставке 30%.

При открытии счета в банке за рубежом граждане РФ по закону обязаны уведомить[3] об этом налоговую службу.

Сделать это нужно не позднее 1 месяца со дня открытия счета.

Информировать налоговую нужно не только об открытии зарубежного счета, но и об изменении его реквизитов и закрытии счета, не позднее месяца со дня его (закрытия) или изменения реквизитов.

Помимо информации о наличии счета за рубежом, нужно уведомлять налоговую о том, сколько денег у вас проходит по этому счету. Для этого придется заполнять специальный отчет[4] о движении средств.

Этот документ надо подавать в налоговую ежегодно не позднее 1 июня. Так, если вы открыли счет в 2023 году, отчет о движении средств по нему нужно успеть подать до 1 июня 2024 года.

Надо отметить, что после 01.01.2020 года[5] требование уведомлять об открытии и отчитываться о движении средств распространяется и на счета резидентов в иных организациях финансового рынка, то есть организациях финансового рынка, не являющихся банками.

К иным финансовым активам, о движении которых по счетам и вкладам в иностранных банках и иных финорганизациях нужно будет отчитываться, в частности, относят:

  • ценные бумаги;

  • производные финансовые активы;

  • доли участия в уставном (складочном) капитале юридического лица;

  • доли участия в иностранной структуре без образования юридического лица;

  • права требования из договора страхования.

Таким образом, об открытии счета у брокера за границей, а также о движении средств также необходимо уведомить налоговый орган в РФ.

Может ли налоговая служба сама узнать про счет за границей?

Существует международный автоматический обмен информацией между налоговыми органами разных стран, в рамках которого ФНС получает сведения о счетах российских налогоплательщиков за границей. Перечень[6] государств, которые обмениваются финансовой информацией, утверждается и обновляется ФНС России.

Таким образом, если открыть счет в банке одной из стран, которая обменивается с Россией налоговой информацией, ФНС в любом случае станет об этом известно.

Налогообложение доходов по счетам за границей

В случае, если поступившие на зарубежный счет суммы являются доходом, а валютный резидент в отчетном году является также налоговым резидентом РФ, то данный доход должен быть задекларирован в РФ и с него должен быть уплачен НДФЛ.

При этом, статусы налогового и валютного резидента соотносятся следующим образом:

  1. Налоговые[7] резиденты — физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы территории Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.

  2. Валютные[8] резиденты — граждане РФ и иностранные граждане, имеющие российское ВНЖ.

Избежание двойного налогообложения

В случае, если с полученного за рубежом дохода иностранное государство удерживает налог (например, такое чаще всего происходит, например, при получении дохода от сдачи в аренду недвижимости), то вы вправе зачесть сумму налога, уплаченного в иностранном государстве по соответствующей ставке с налогом, подлежащим уплате в РФ по ставке 13%.

Если сумма уплаченного за рубежом налога — выше 13%, то в РФ ничего платить не нужно (но и возврата налога — также не предусмотрено), в случае если сумма уплаченного за рубежом налога — меньше 13%, то в РФ необходимо доплатить до 13%. При этом, в налоговый орган необходимо предоставить документ из компетентного органа иностранного государства (иностранная ФНС), подтверждающий факт и размер уплаченного в иностранном государстве налога.

Источники:

[1] ФНС начала штрафовать россиян за получение арендных платежей на иностранные счета.

Налоговики начали штрафовать за получение арендных платежей на иностранные счета.

[2] Россияне, имеющие счета в иностранных банках, обязаны уведомить об этом налоговые органы.

[3] Уведомление об открытии счета в банке за рубежом (Форма по КНД 1112521).

[4] Уведомление о движении средств на счета. Отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг (КНД 1112520).

[5] Федеральный закон от 02.08.2019 № 265-ФЗ в отношении счетов, открытых после 01.01.2020.

[6] Приказ ФНС России от 28.10.2022 № ЕД-7-17/986@ «Об утверждении Перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией».

[7] п. 2 ст.207 НК.

[8] ст.1 ФЗ-173 «О валютном регулировании и валютном контроле».

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