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Гульнара Волынец
Налоговые проверки

Если налоговики затягивают сроки проверки, то это игра в свои ворота

Конституционный суд подтвердил: несвоевременные действия налоговиков не продлевают совокупный срок принудительного взыскания налоговой недоимки.
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Если налоговики затягивают сроки проверки, то это игра в свои ворота

Организация оспорила конституционность положений части 1 НК РФ. Она посчитала, что нормы НК РФ позволяют налоговикам взыскивать долг без учета нарушения ими сроков контрольных мероприятий или вынесения решения по проверке. Речь шла о сроках взыскания за счет денег на счетах, иного имущества, сроках направления требования и вынесения решения по проверке.

КС РФ по сути отказался[1] рассматривать жалобу организации, вместе с тем укрепил один из основополагающих выводов при взыскании недоимки у налогоплательщика: несоблюдение инспекцией сроков в рамках налогового контроля не изменяет порядок исчисления сроков для принудительного взыскания долгов.

КС отметил следующее:

  • в НК РФ нет неопределенности, он не предполагает произвольное применение норм, в т.ч. в части сроков;

  • несоблюдение инспекцией сроков в рамках налогового контроля не изменяет порядок исчисления сроков для принудительного взыскания долгов;

  • проверяя сроки для такого взыскания, суды учитывают сроки совершения проверяющими действий в той длительности, которая установлена НК РФ.

Данный вывод еще с 2013 года был разъяснен в Постановлении[2] Пленума ВАС РФ.

Таким образом, затягивание сроков камеральной или выездной проверки не играет на руку налоговикам, так как успеть взыскать признанную недоимку им нужно в пределах двухлетнего периода.

По смыслу[3] закона упомянутый предельный двухлетний срок выступает гарантией соблюдения принципа правовой определенности: он исчисляется с момента истечения срока добровольного исполнения обязанности по уплате, указанного в требовании, и поглощает иные предусмотренные статьями 46 — 47 Кодекса сроки совершения промежуточных действий, направленных на взыскание задолженности налоговым органом.

В свою очередь ФНС в 2019 году указала[4] на сформированную судебную практику, согласно которой нарушение процессуальных сроков проведения мероприятий налогового контроля, оформления их результатов, рассмотрения дел о налоговых правонарушениях, предусмотренных Кодексом, не влечет безусловную отмену итоговых решений по налоговым проверкам. Но в итоге при нарушении каждого отдельно взятого процессуального срока соразмерно уменьшает сроки, предусмотренные Кодексом в отношении процедур принудительного взыскания задолженности, а также сроки, предусмотренные законодательством о несостоятельности (банкротстве).

В ряде случаев нарушение указанных сроков может привести к существенным затруднениям или к невозможности осуществления принудительного взыскания налоговой задолженности, а также затруднениям при осуществлении участия уполномоченных органов в делах о банкротстве.

Источники:

[1] Определение Конституционного Суда РФ от 27.12.2023 № 3537-О

[2] Постановлении Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 "О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации»

[3] Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 20.03.2023 N Ф09-530/23 по делу № А07-13515/2021

[4] Письмо ФНС России от 10.01.2019 № ЕД-4-2/55 "О соблюдении процессуальных сроков, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации"

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Гульнара Волынец
Налоговые проверки

Если налоговики затягивают сроки проверки, то это игра в свои ворота

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