Гульнара Волынец
Негосударственные пенсии

Новые налоговые вычеты на долгосрочные сбережения: разбираемся как работает схема

Принятый 23 марта 2024 года закон[1] предусматривает введение единого налогового вычета по взносам в программу долгосрочных сбережений, по договору негосударственного пенсионного обеспечения и вложений на ИИС типа III.
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Новые налоговые вычеты на долгосрочные сбережения: разбираемся как работает схема

Такие вычеты будут предоставлять в сумме:

  1. уплаченных пенсионных взносов по договору негосударственного пенсионного обеспечения, предусматривающему выплату негосударственной пенсии, заключённому с негосударственным пенсионным фондом (НПФ);

  2. уплаченных сберегательных взносов по договору долгосрочных сбережений, заключённому с НПФ если основания для назначения выплат по такому договору (таким договорам) наступают не ранее чем через 10 лет с даты его (их) заключения;

  3. в сумме денежных средств, внесённых на индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС), открытый начиная с 1 января 2024 года, а также положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на ИИС.

Договор негосударственного пенсионного обеспечения и договор долгосрочных сбережений можно оформить как в свою пользу, так и в пользу членов семьи и (или) близких родственников.

От уплаты НДФЛ освобождаются взносы совокупно на общую сумму до 400 тыс. рублей в год — по всем трем продуктам. Таким образом, максимальный размер вычета может составить от 52 тыс. до 60 тыс. рублей ежегодно в зависимости от размера доходов инвестора.

Вычеты будут предоставляться в том году, когда эти взносы уплачиваются, а средства на ИИС вносятся.

Договор на ведение ИИС – в 2024-2026 годах для целей получения налогового вычета должен быть заключен на срок не менее пяти лет, а в последующем срок будет увеличиваться на год до достижения 10 лет.

Налоговый вычет будет распространяться на доходы, полученные с 1 января 2024 года по договорам заключенным с 2024 года.

Законом также предусматривается обязанность по представлению негосударственными пенсионными фондами в налоговые органы информации, связанной с заключением договоров долгосрочных сбережений, что позволит обеспечить контроль за предоставлением вычетов.

Таким образом изменениями положения НК РФ синхронизируются с положениями закона о негосударственных пенсионных фондах, в котором предусмотрено создание программы формирования долгосрочных сбережений (ПДС). Кроме того, предполагаются дополнительные положения для упрощения процедуры предоставления налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан.

Программа долгосрочных сбережений заработала в России с 1 января 2024 года. Это новый механизм, который поможет гражданам самостоятельно сформировать пенсионные накопления, создать финансовую подушку безопасности или накопить средства на крупные цели. Особенность программы в том, что сформировать накопления помогает государство. Владелец счета может делать взносы сам, перевести накопительную часть пенсии, а также получить софинансирование – до 36 тыс. рублей ежегодно в течение первых трех лет.

Использовать накопленные средства можно на периодические выплаты по истечении 15 лет действия договора или при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Согласно принятым поправкам к таким взносам теперь предусмотрена возможность оформления налоговых вычетов.

Напомню, ранее был принят закон, повышающий размер гарантийного возмещения по добровольным пенсионным накоплениям. Если у негосударственного пенсионного фонда (НПФ) аннулируют лицензию или признают его банкротом, Агентство по страхованию вкладов компенсирует средства владельцу счета в пределах 2,8 млн рублей.

Ожидается, что новый закон будет способствовать формированию благоприятных налоговых условий для долгосрочных сбережений граждан и притоку инвестиций на финансовый рынок.

Кроме того, законом предусмотрено исключение инвестиционного налогового вычета по НДФЛ в отношении доходов от продажи ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, зарегистрированных в государстве - члене Евразийского экономического союза (ЕАЭС), выпущенных по праву государства - члена ЕАЭС.

Кроме того, законом содержит и некоторые ужесточения в финансовом поведении инвесторов: предусматривается исключение такого вычета в отношении находившихся в собственности налогоплательщика более трех лет инвестиционных паев дополнительного фонда, которые были получены налогоплательщиком при его формировании путем выделения активов из паевого инвестиционного фонда (ПИФ) и которые относились на дату такого выделения к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, а также инвестиционных паев ПИФ, тип которого был изменен на закрытый ПИФ и инвестиционные паи которого на дату этого изменения находились в собственности налогоплательщика и относились к ценным бумагам.

Резюме: Новый инструмент предлагаемый государством пока хорош со всех сторон как новый пупсик. Осталось только научиться с ним правильно играть. На мой взгляд, доверие граждан такой инструмент заработает только тогда, когда заработает.

Источник:
[1] Федеральный закон от 23.03.2024 № 58-ФЗ

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