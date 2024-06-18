❗🚘 C 1 июля 2024 года ряд перевозчиков не смогут подтвердить ставку НДС 0% при международных перевозках

С июля изменится порядок применения ставки НДС 0% при оказании услуг по международной перевозке.

Федеральным законом от 22.04.2024 № 92-ФЗ законодатель уточнил, что применение ставки НДС 0% не распространяются на услуги организаций (ИП) по перевозке товара, а также на транспортно-экспедиционные услуги при организации такой перевозки, если выполняются следующие условия:

перевозка производится между пунктами на территории РФ.

В настоящее время вопрос о правомерности применения нулевой ставки, если услуги оказаны в рамках отдельного договора по организации перевозки товара только по территории РФ, является спорным;

2. организация (ИП), которая оказывает соответствующие услуги, не указана в транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документах, подтверждающих вывоз (ввоз) товаров за пределы территории РФ, в качестве одного из перевозчиков.

Таким образом, в отношении части международной перевозки, осуществляемой по территории РФ перевозчиком, не указываемым в транспортных документах заявить ставку НДС в размере 0% просто не удастся.

Иначе говоря законодатели предусмотрели заинтересованность всех участников перевозки в правильном/прозрачном оформлении перевозочных документов.