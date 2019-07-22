Криптовалюта и налоги... Законодатели выходят на финишную прямую

Законопроект уже два года как был без телодвижения и тут началось... Правительство поддержало поправки к Налоговому Кодексу определившись со статусом криптовалюты. С учетом нехватки бюджета, думаю, что тема будет проработана уже к 2025 году, так что давайте посмотрим где стелить соломку...

Итак, цифровая валюта для целей налогообложения признается имуществом.

А это значит: - налоговая база формируется при непосредственной продаже цифровой валюты, а не в моменте вывода средств с биржи; - при продаже цифровой валюты будет возможность уменьшить доходы на расходы от ее приобретения; - владение криптовалютой три года и более для физлиц будет освобождать от уплаты НДФЛ.

Для юрлиц актуально будет освобождение от уплаты НДС дохода от продажи валюты. Цифровая валюта не будет подлежать амортизации, а значит уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль на расходы по покупке криптовалюты будет возможно только в моменте ее продажи.

Так как изменения вступят в силу не ранее 1 января 2025 года, то с учетом обновленных ставок для физлиц доходы от продажи будут облагаться по ставке 13% при уровне дохода до 2,4 млн рублей и 15% более указанной суммы.

Для юрлиц ставка налога на прибыль от продажи криптовалюты будет составлять 25%.

А теперь о том, как налоговые органы будут узнавать об уровне дохода криптовалютчика.

Два варианта:

- владелец такой криптовлюты сам ей все расскажет, представив ряд отчетов;

- налоговая сама узнает от оператора майнинговой инфраструктуры

В первом варианте сообщение о получении права распоряжаться, отчет об операциях (гражданско-правовых сделках) с цифровой валютой и об остатках цифровой валюты представляются в налоговый орган не позднее 30 апреля календарного года, следующего за отчетным календарным годом:

• физическими лицами - в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика;

• российскими организациями в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.

Такую отчетность собственник криптовалюты будет обязан представлять в налоговый орган только если за календарный год сумма поступлений цифровой валюты лицу или списаний цифровой валюты лицом, которое вправе распоряжаться, в том числе через третьих лиц, этой цифровой валютой превысит сумму, эквивалентную в денежном выражении 600 000 рублей.

И вот тут сюрприз: расчет суммы будет производиться исходя из рыночной цены на цифровую валюту на дату совершения каждой операции. А порядок определения рыночной цены на цифровую валюту будет устанавливаться налоговиками самостоятельно.

Надо отметить, что обязанность представлять отчетность по криптовалюте коснется не только российских граждан, но и иностранных, в том числе лиц без гражданства.

Второй вариант обнаружения - оператор майнинговой инфраструктуры должен будет сообщать в инспекцию сведения о лицах, которые проводят майнинг с помощью его инфраструктуры.

А при установлении признаков, указывающих на возможное нарушение законодательства о налогах и сборах налоговые органы смогут запрашивать выписки по операциям на счетах физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями в случаях, если операции на счетах связаны с операциями по переводу цифровой валюты.

Ну и на сладкое о штрафах:

1. Неправомерное непредставление лицом в налоговый орган отчета об операциях (гражданско-правовых сделках) с цифровой валютой и об остатках цифровой валюты или предоставление недостоверных сведений влечет взыскание штрафа в размере 10 процентов от наибольшей из двух сумм в рублевом эквиваленте:

• суммы поступления цифровой валюты лицу;

• или суммы списания цифровой валюты лицом, которое вправе распоряжаться, в том числе через третьих лиц.

2. Неправомерное непредставление в установленный срок сообщения о получении права распоряжаться, в том числе через третьих лиц, цифровой валютой, отчета об операциях влечет взыскание штрафа в размере 50 000 рублей.";

3. Неуплата или неполная уплата налога в результате невключения в налоговую базу прибыли (доходов) от операций, расчеты по которым осуществлялись с использованием цифровой валюты влечет взыскание штрафа в размере 40 процентов от суммы неуплаченного налога в части таких операций.".

Отмечу, что такой размер штрафа соответствует умышленному сокрытию при неуплате налогов.