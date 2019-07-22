Анализ АУСН

Так как АУСН с 2025 года реализуется во многих регионах нашей страны пришло время представить ее основные моменты в сравнении с нынешней УСН (расскажу только отличия)

Страховые взносы за работников не уплачиваются и не подается отчетность. Есть нюанс Взносы на травматизм - 2 434 руб. в год независимо от количества работников, их платят отдельной платежкой по 202,83 руб. (2 434 руб. / 12 мес.) ежемесячно.

ИП на АУСН не уплачивает страховые взносы за себя, в том числе и 1% с суммы превышающей 300 000 р.

Это, пожалуй, единственная положительная плюшка этого режима. Остальное я скорее отнесу к минусам.

Кстати насчет НДС сразу отмечу, что при таком лимите, установленном на АУСН (60 млн рублей) НДС не платится и на обычном УСН, так как применяется автоосвобождение.

Так АУСН устанавливает достаточно широкий перечень ограничений, при несоблюдении которых теряется право на АУСН и налогоплательщик слетает с этого режима со следующего месяца после совершения факта из ограничительного списка. Список из перечня «нельзя» составляет 33 позиции, перечислю самые востребованные у бизнеса условия (!)

нельзя применять АУСН при наличии обособленных подразделений, хотя такого запрета по УСН нет.

невозможность совмещать с иными спецрежимами, по УСН ИП вправе совмещать ее с патентом.

нельзя выплачивать доход физлицам в наличной форме

расходы в наличной форме должны быть проведены через ККТ

нельзя выдавать займы физлицам под низкий процент или выплачивать выигрыши или призы

нельзя применять при превышении лимита в 60 млн р, в отличии от УСН, где уровень лимита дохода до 450 млн р.

вести расчеты можно только по расчетным счетам, открытым в уполномоченных банках, в других банках иметь счета нельзя;

нельзя применять при численности более 5 человек. По УСН лимит численности 130 человек;

нельзя применять по договорам простого товарищества, при этом по УСН можно заключать такой договор при УСН с объектом доходы минус расходы.

нельзя применять при ведении деятельности по договорам комиссии, поручения, агентских договоров. Хотя этот критерий с 2025 года исключается.

нельзя применять если есть наемные сотрудники, чья профессия носит вредный характер

нельзя принимать иностранцев.

Из минусов кроме списка ограничений еще также отметим следующие: налог платится помесячно, в отличии от УСН, где налог можно было заплатить только по окончании года.

от обязательного применения ККТ АУСН не освобождает.

своим работникам при АУСН не сможем предоставить социальные и имущественные вычеты, получается , что они сами будут за ними обращаться в налоговые органы

по сотрудникам НДФЛ все равно будет считать организация или ИП и передавать эти данные в банк не позднее 5 го числа каждого месяца, банк в свою очередь будет удерживать налог при выплате зарплаты.

В отличии от закрытого перечня расходов по УСН (то есть расходы которые содержались в перечне можно учитывать, остальные нет) в АУСН есть перечень расходов которые не учитываются, остальные учитываются. То есть поменялась логика учета. В АУСН идем от обратного: можно учесть все, что не запрещено.

Ставки АУСН: 8% от доходов или 20 % от доходов минус расходов, но не меньше 3% минимального налога.

В АУСН налог вы не считаете, за вас это делает налоговый орган, при этом организация или ИП должна сообщать налоговикам рассчитанную базу. Если не сообщили, то налог будет исчисляться по данным полученной выручки (банк+касса). Критично будет для тех, кто применяет АУСН с объектом «доходы минус расходы»

Декларация по АУСН не представляется.

Данные передает налогоплательщик через личный кабинет (здесь он ведет учет доходов и расходов при объекте налогообложения "доходы минус расходы" или учет доходов при объекте налогообложения "доходы") и посредством применения ККТ.

Кроме того, сведения поступают в инспекцию от банка (ч. 2, 3 ст. 12 Федерального закона от 25.02.2022 N 17-ФЗ). Последний предоставляет налогоплательщику возможность подтверждения (корректировки) передаваемых данных. Если он не скорректирует их в установленный срок, информация считается подтвержденной. Изменить ее можно в личном кабинете клиента этой кредитной организации (ч. 1 - 4 ст. 15 Федерального закона от 25.02.2022 N 17-ФЗ, п. п. 1.1, 1.3 Методических рекомендаций).

Если все вышеперечисленное вы считаете допустимым для своего бизнеса, то как говорится велком!

Для перехода с 01.01.2025 подайте уведомление не позднее 09.01.2025.

С 2025 года с учетом принятых поправок перейти на применение АУСН внутри года может бизнес на УСН или НПД.

Уведомление можно подать через личный кабинет на сайте ФНС или через банк.

Кстати АУСН содержит немало подводных камней, об этом в следующих постах.

Резюме: Давая финансовую поблажку бизнесу в виде неуплаты страховых взносов государство устанавливает за бизнесом тотальный контроль финансов, реализуемый через банк. На мой взгляд - АУСН - это мини модель налогового мониторинга, который сейчас реализуется у налогоплательщиков с милиардными оборотами, только при налоговом мониторинге налогоплательщик еще сдает свою бухгалтерскую базу с потрохами.