Интересная тенденция налоговых проверок складывается на востоке нашей страны и в какой момент она дойдет до крайнего запада не известно, но уже сейчас можно отметить ноу-хау от налоговиков.

Туристическая отрасль (базы отдыха, гостиницы, турагенства и туроператоры, да и сами туристы) под прицелом налоговиков.

Вышел репортаж одного из восточных регионов нашей страны о собираемости налогов в нем и вот что интересного можно подчеркнуть:

ФНС уже сейчас имеет базу данных миграции граждан за рубеж и обратно, хотя прямо об это не афиширует.

О планах ФНС реализовать такую идею я писала еще летом 2024 года.

Такая информация налоговикам поможет определиться какую ставку НДФЛ применять к доходу определенного гражданина - 13% или все 30% так как время его пребывание на территории РФ менее 182 дней.

2. Проверка туротрасли идет не только на предмет уплаты туристического налога, но и по обелению налоговых доходов и количества трудоустроенных сотрудников.

3. Проект "налоговые посты" — туристы могут пожаловаться на то, что им не выдали чек или нет возможности расплатиться безналичным путем. В итоге рост обеленной выручки в регионе - более 5 млрд. рублей. Думается и другим регионам эта идея зайдет влегкую!

Так что готовимся к новым тенденциям налоговиков заранее😉