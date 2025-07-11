🌙Курс на восток! 🕌

Чувствуется что бизнес в сфере ВЭД развернулся с запада на восток, и поступает все больше налоговых вопросов по работе с таким странами как Китай и Индия.

Сегодня например отвечала на такой вопрос:

Российская компания заплатила нерезиденту (Индия) доход за услуги по перевозке груза по маршруту Россия-Индия по морю. Возникает ли в данном случае налогообложение такого дохода у нас как налогового агента и если да, то по какой ставке?

Разъясняю:

Согласно подпункту 8 пункта 1 статьи 309 Кодекса к доходам иностранной организации, подлежащим обложению налогом на прибыль, удерживаемым у источника выплаты в Российской Федерации, относятся доходы от международных перевозок, если получение таких доходов не связано с предпринимательской деятельностью иностранной организации через постоянное представительство в Российской Федерации.

На основании пункта 1 статьи 310 Кодекса обязанность по исчислению и удержанию налога на прибыль с доходов иностранной организации возлагается на российскую организацию (налогового агента), выплачивающую иностранной организации доходы по ставке 10 процентов.

В случае, если иностранная организация, осуществляющая международную перевозку, является лицом с постоянным местопребыванием в государстве, с которым у Российской Федерации заключено действующее соглашение об избежании двойного налогообложения, в силу статьи 7 Кодекса положения соответствующего международного договора имеют приоритет над нормами национального законодательства в области налогов и сборов.

При налогообложении доходов от международных перевозок следует руководствоваться статьей "Доходы от международных перевозок" соответствующего соглашения об избежании двойного налогообложения.

В случае отсутствия межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения российская организация при выплате дохода иностранной организации вправе применять общеустановленные нормы российского законодательства о налогах и сборах.

Отметим, что в случае если какой-либо вид транспорта, которым осуществляется международная перевозка, не поименован в статье "Доходы от международных перевозок", то применяются нормы статьи "Прибыль от предпринимательской деятельности" соглашения об избежании двойного налогообложения, а именно прибыль предприятия одного государства подлежит налогообложению только в этом государстве, если только предприятие не осуществляет предпринимательскую деятельность в другом государстве через находящееся там постоянное представительство. Если предприятие осуществляет предпринимательскую деятельность, как указано выше, то прибыль предприятия может облагаться налогом в этом другом государстве, но только в той части, которая относится к этому постоянному представительству. (<Письмо> ФНС России от 12.03.2014 N ГД-4-3/4400@ "О налогообложении доходов от международных перевозок и сопровождения грузов, осуществляемых иностранными организациями" (вместе с <Письмом> Минфина России от 14.02.2014 N 03-08-13/6151)

Так в случае заключения договора перевозки с индийской компанией-перевозчиком при определении налоговых последствий по налогу на прибыль необходимо учитывать Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Индия от 25.03.1997 "Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы".

Согласно ст. 8 СИДН с Индией доходы, получаемые предприятием одного Договаривающегося Государства от эксплуатации или сдачи в аренду морских или воздушных судов в международных перевозках и аренды контейнеров и соответствующего оборудования, связанного с эксплуатацией морских или воздушных судов в международных перевозках, подлежат налогообложению только в этом Договаривающемся Государстве.

При этом термин "международная перевозка" означает любую перевозку морским или воздушным судном, эксплуатируемым предприятием одного Договаривающегося Государства, кроме случаев, когда морское или воздушное судно эксплуатируется исключительно между пунктами в другом Договаривающемся Государстве.

Таким образом, при перевозке груза морским транспортом доход от международной перевозки индийского перевозчика не подлежит налогообложению на территории РФ в рамках применения норм СИДН

Вместе с тем, согласно статье 312 Кодекса при применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства.