Патент и музыка

Возможно ли ИП сэкономить законно на налогах перепродавая музыку различных авторов для стриминговых площадок? Моя неделя консультирования в этот раз закончилась на разборе ситуации для одного ИП, который желая сэкономить на налогах, пытался понять может ли он продавая права на условиях сублицензии применять по данному виду деятельности патент.

Сразу оговорюсь контролирующие органы по данному вопросу еще не высказывались, судебная практика не сложилась, поэтому все интересное еще впереди.

Итак, ситуация следующая:

ИП заключает лицензионные договора с артистами (физическими лицами, самозанятыми, ИП) на покупку у них авторских и смежных прав на музыкальные произведения на условиях роялти. Затем он продает неисключительные права организациям по сублицензионным договорам также на условиях роялти для загрузки контента (музыкальных произведений) на стриминговые площадки. Индивидуальный предприниматель планирует приобрести патент по виду деятельности: деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, согласно пп. 25 ст. 346.43 НК РФ. Вправе ли ИП применять патент по доходам от сублицензионных договоров на продажу неисключительных прав на музыкальные произведения и не будет ли являться такая деятельность посреднической, доход от которой не будет относиться к патентной деятельности?

Согласно пп. 25 п. 2 ст. 346.43 НК РФ ИП вправе применять патент по виду деятельности «деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений».

НК РФ не закрепляет понятие " деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений ".

Согласно п. 1 ст. 11 НК РФ понятия и термины гражданского законодательства и других отраслей законодательства РФ, используемые в НК РФ, применяются в том значении, в каком они используются в этой отрасли законодательства, если иное не предусмотрено НК РФ.

Исходя из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (далее - ОКВЭД) группа деятельности «Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений» имеет код 59.2 и включает следующие виды деятельности (Введение к Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст)):

59.2 Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений 59.20 Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений Эта группировка включает: - производство оригинальной звуковой продукции, такой как звукозаписи и видеозаписи на магнитные, электронные и цифровые носители; - деятельность по рекламе и выпуску аудиопродукции; - оптовую или розничную торговлю или прямую продажу потребителям Эта деятельность может быть объединена с выпуском оригинальных матриц (мастер-копий) в той же организации (в противном случае организация, осуществляющая эту деятельность, должна получить права на воспроизведение и распространение мастер-копий) Эта группировка также включает: - услуги звукозаписи в студии (или в другом помещении), в том числе производство записанных на пленку (т.е. не идущих в прямом эфире) радиопередач; - деятельность по изданию музыки, т.е. деятельность по приобретению и регистрации авторских прав на музыкальные композиции, рекламу, разрешение и использование этих композиций для звукозаписи, на радио, на телевидении, в кинофильмах, концертах, печатных изданиях и на других носителях (организации, занятые такой деятельностью, могут владеть авторскими правами или действовать как администраторы авторских прав на музыку от имени владельцев авторского права), а также издание музыкальных и нотных тетрадей 59.20.1 Издание аудиовизуальных произведений на магнитных, электронных и цифровых носителях 59.20.2 Деятельность студий звукозаписи 59.20.3 Издание музыкальных и нотных тетрадей, в том числе для слепых

Таким образом, вид деятельности издание музыкального произведения содержит деятельность по приобретению и регистрации авторских прав на музыкальные композиции и использование этих композиций для звукозаписи, на радио, на телевидении, в кинофильмах, концертах, печатных изданиях и на других носителях. При этом организации, занятые такой деятельностью, могут владеть авторскими правами или действовать как администраторы авторских прав на музыку от имени владельцев авторского права).

На основании пункта 1 статьи 1259 Гражданского кодекса музыкальные произведения относятся к результатам интеллектуальной деятельности - произведениям искусства, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса.

Гражданин или юридическое лицо, которое обладает исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, признается правообладателем (п. 1 ст. 1229 ГК РФ). Правообладатель вправе использовать результат интеллектуальной деятельности по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, в том числе предоставить другому лицу право его использования в установленных договором пределах (лицензионный договор) (п. 1 ст. 1229, п. 1 ст. 1233 ГК РФ). Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

Лицензионный договор регулируется ст. ст. 1235 - 1237 ГК РФ, а также ст. 1286 ГК РФ, в которой приводится понятие лицензионного договора о предоставлении права использования произведения. По такому договору одна сторона - автор или иной правообладатель (лицензиар) предоставляет либо обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этого произведения в установленных договором пределах (п. 1 ст. 1286 ГК РФ). Лицензиат вправе с письменного согласия лицензиара заключить сублицензионный договор, по которому лицензиат предоставляет право использования результата интеллектуальной деятельности другому лицу (п. 1 ст. 1238 ГК РФ).

Согласно п. 2 ст. 1235 ГК РФ лицензионный договор заключается в письменной форме, если ГК РФ не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

В соответствии со ст. 1005 ГК РФ по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.

С точки зрения российского гражданского права оба варианта оформления отношений между автором произведения и ИП не противоречат законодательству, стороны свободны в заключении договора; условия договора определяются по усмотрению сторон, если иное не предписано законом (ст. ст. 421, 422 ГК РФ). Вместе с тем, посреднический договор и лицензионный имеют разную правовую природу.

Сублицензионный договор не является посредническим договором. Это гражданско-правовой договор, по которому лицензиат, получивший права по лицензионному договору от правообладателя, передает третьему лицу (сублицензиату) право на использование объекта интеллектуальной собственности в пределах, установленных лицензионным договором. То есть сублицензионный договор — это вторичная передача прав, а не посредническая деятельность.

Сублицензионный договор передает права на использование интеллектуальной собственности, а посреднический договор заключается для содействия одной стороне в совершении сделки с другой стороной.

Ответственность по сублицензионному договору лежит на лицензиате (передающем права), в то время как посредник действует как представитель или посредник между сторонами сделки.

Сублицензионный договор регулируется нормами, схожими с лицензионным договором (например, ст. 1238 ГК РФ), и требует согласия правообладателя.

Таким образом, сублицензионный договор — это именно договор передачи прав на объект интеллектуальной собственности, а не договор, регулирующий посредническую деятельность.

Указанный вывод подтверждает и анализ судебной практики (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.08.2015 N С01-603/2015 по делу N А40-168322/2014 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.10.2023 N 12АП-1006/2023 по делу N А57-25445/2021, Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 27.03.2023 N 10АП-2819/2023 по делу N А41-40473/2022.

Таким образом, считаем, что деятельность по продаже неисключительных прав на музыкальные произведения по сублицензионному договору, полученных по лицензионному договору с автором произведения квалифицируется как деятельность по изданию музыки, соответственно ИП вправе применить патент при получении роялти по сублицензионному договору.