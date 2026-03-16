Пониженные страховые взносы для МСП - 2026: рассмотрим нюансы

На носу первый РСВ, поэтому давайте разберем во что превратили льготу для МСП по страховым взносам. На удивление, большинство клиентов даже не успели разобраться, в том, что оказывается льгота с 2026 года применяется не автоматически, а только при соответствии условиям.

До 2026 года применение пониженного тарифа ООО или ИП было доступно только по одному лишь факту нахождения в реестре МСП.

С 2026 года условия для применения пониженных тарифов страховых взносов изменились.

Для ООО или ИП из реестра МСП с 1 января 2026 года возможно применение пониженного тарифа страховых взносов с выплат свыше 1,5 МРОТ (то есть с выплат сверх 40 639,50 руб. (27 093 руб. x 1,5) только в следующих случаях:

Так как льготы по пониженным страховым взносам для общепита и обрабатывающей промышленности - дело не новое, разберем приоритетные отрасли.

Разберем льготу для приоритетных отраслей (п. 13.3 ст 427 НК РФ)

С 1 января 2026 года пониженный тариф (15% с выплат свыше 1,5 МРОТ) применяют субъекты МСП из приоритетных отраслей, перечень которых утвержден Распоряжением Правительства РФ от 27.12.2025 N 4125-р <Об утверждении Перечня видов экономической деятельности Общероссийского классификатора видов экономической деятельности для целей применения единого пониженного тарифа страховых взносов> .

Например, данный тариф применяется в таких направления, как:

- растениеводство, животноводство, охота, рыболовство и рыбоводство;

- производство пищевых продуктов, напитков, одежды, радиоэлектроники, лекарств;

- обработка древесины, металлургия, производство электрооборудования, транспортных средств, пластмассовых изделий, компьютеров;

- информационные технологии, телекоммуникации;

- образование, спорт, культура, научная деятельность.

Перечень приоритетных отраслей в Распоряжении Правительства от 27.12.2025 N 4125-р содержит определенные коды ОКВЭД.

Условия для применения пониженного тарифа для ООО или ИП с 2026 года следующие при их одновременном выполнении (пп. 17 п. 1 ст. 427 НК РФ, п. 13.3 ст. 427 НК РФ):

-являются субъектами МСП; - попали в перечень, утвержденный Правительством РФ, утв. (см. - «попавший» в Перечень является основным видом деятельности - доля доходов по нему превышает планку в 70% от общей доли доходов в течение отчетного/расчетного периода.

Разберем основные вопросы, которые возникают при применении пониженного тарифа МСП для приоритетных отраслей.

1. Смена основного кода ОКВЭД в ЕГРЮЛ учитывается только со следующего года.

Если компания или ИП не имели указанный код в качестве основного, но сменили его в 2026 году, например в январе, то применять в 2026 году пониженный тариф такой ООО или ИП не вправе. Пониженный тариф в таком случае они смогут применять только с 2027 года.

2. Для лимита 70 % учитывается только доход по основному виду деятельности, заявленный в ЕГРЮЛ

Если компания осуществляет два вида деятельности, которые оба попали в указанный Перечень, но ни по одному из них уровень доходов не достигает 70 %, например по одному виду деятельности уровень доходов 60%, по другому 40 %) то такая организация также не вправе применять пониженный тариф. (п. 13.3 ст. 427 НК РФ).

Схожий вывод был дан в отношении применении пониженных взносов по другой норме – обрабатывающие производства – см. Письмо Минфина России от 31.07.2025 N 03-15-05/74287, Письмо Минфина России от 14.05.2025 N 03-15-05/47125, Письмо Минфина России от 13.05.2025 N 03-15-06/46650.

Основной посыл – учитываются доходы от одного – основного вида деятельности, дополнительные виды деятельности не учитываются.

Кстати отметим, что в рамках налоговых поблажек после жалобы знаменитой «Машеньки» законодатель планирует внести изменения в данное условие, установив возможность расчета доли доходов по всем видам деятельности, вошедшим в Перечень, а не только по основному. (https://мойбизнес.рф/news/country/minekonomrazvitiya-dlya-msp-vvedut-perekhodnyy-period-chtoby-oni-uspeli-vospolzovatsya-lgotami-po-na/)

3. При анализе приоритетного Перечня обращаем внимание на то как поименован вид деятельности

Если в Перечень доходов попал весь класс ОКВЭД (например 25 или 26), то все входящие в него виды деятельности (например 25.6 или 26.4), которые заявлены в качестве основного дают право на применение пониженного тарифа ("ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст)

И наоборот, если в Перечне поименован только вид или подкласс, например код 68.3 «Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе» , то иные виды деятельности по данному классу 68 (например 68.2 «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом»), заявленный в качестве основного не дают право на применение пониженных тарифов.

4. Уровень доходов в размере 70 % должен соблюдать в течении отчетного/расчетного периода.

В случае, если условие о доле дохода не соблюдается, то ООО или ИП теряет право на применение пониженного тарифа страховых взносов с начала года.

Отметим также, что право на пониженные страховые взносы субъект МСП из приоритетных отраслей ООО или ИП имеет вне зависимости от уровня дохода за предыдущий 2025 года.