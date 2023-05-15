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Налог на имущество

Налог на имущество для пенсионеров в 2023 году

Необходимо ли платить пенсионеру налог на имущество? В каком возрасте придется платить этот налог последний раз?
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Пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), в соответствии с подпунктом «10» пункта 1 статьи 407 Налогового кодекса РФ имеют право на льготу по уплате налога на имущества.

Речь идет и о тех, которым пенсия назначена по возрасту, в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года (подпунктом «10.1» пункта 1 статьи 407 Налогового кодекса РФ). Для целей уплаты налога возраст определяется, как 60 и 55 лет. В отношении остальных лиц налоговая льгота применяется с момента назначения им соответствующей пенсии по старости, согласно пенсионному законодательству.

Данная льгота носит беззаявительный характер, однако, для ее правильного применения лучше обратиться в налоговую инспекцию с соответствующим заявлением, приложив к нему документы, подтверждающие право на применение льготы и указав объект, в отношении которого необходимо применить льготу. Несмотря на то, что кодексом предусмотрено, что при отсутствии заявления льгота предоставляется автоматически в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога, настоятельно рекомендуем обращаться за льготой через заявление. Это поможет избежать проблем, связанных с человеческим фактором или сбоем в работе программного обеспечения налоговой службы.

Чтобы получить льготу, заявление нужно подавать только один раз. Срок рассмотрения заявления – 30 дней.

Согласно пункту 6 статьи 408 Налогового кодекса РФ, сумма налога к уплате исчисляется с момента возникновения у гражданина-льготника права на льготу.

Сумма налога, которую пенсионер, приобретший право на льготу, должен заплатить определяется, как отношение числа полных месяцев, в течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу календарных месяцев в налоговом периоде.

Тем же пунктом установлено, что месяц возникновения права на налоговую льготу, а также месяц прекращения указанного права принимается за полный месяц.

В 2022 году право выхода на пенсию по возрасту имели мужчины, которые достигли возраста в 61,5 года, женщины, достигшие возраста 56,5 лет. В 2023 году возраст выхода на пенсию на общих основаниях ФЗ РФ «О страховых пенсиях» не определен.

Антон Свирякин, Эксперт по налогам (Практикующий юрист)

Антон Свирякин

Антон Свирякин

Управляющий партнер в ООО ДЖИАР.ПРО

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Комментарии

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