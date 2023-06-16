Как попасть в реестр оборонных предприятий в 2023 году. Включение в Реестр ОПК

Сегодня, одно из важных преимуществ нахождения организации в данном реестре — это возможность получить бронь от призыва мобилизации для ее работников в упрощенном (ускоренном) порядке.

Раньше, в относительно мирное время, включение в Реестр ОПК носило условный характер, так как главной целью его ведения была систематизация сведений об оборонных предприятиях, еще оставшихся на момент создания реестра в живых, для ускорения их конверсии (перевод на «гражданские рельсы»). Однако в условиях текущей реальности нахождение компании в данном реестре наполнилось новым смыслом.

Теперь нахождение данном реестре — индикатор, позволяющий не просто назваться оборонным предприятием, но и получать «привилегии» от государства, ранее предназначенные для реальной оборонки.

Например, нахождение в реестре может ускорить получение льготных субсидий от отраслевых институтов развития (ФРП, ФПИ и т.п.) на развитие производства, но об этом позже.

Сегодня, одно из важных преимуществ нахождения организации в данном реестре — это возможность получить бронь от призыва мобилизации для ее работников в упрощенном (ускоренном) порядке.

Включение в Реестр ОПК — это регламентированная процедура, прохождение которой осуществляется в соответствии с требованиями, утвержденного Приказом Минпромторга РФ от 10.08.2009 № 72 административного регламента. В 2022 году Минпромторгом были даны дополнительные разъяснения по вопросу включения в Реестр ОПК, однако лучше следовать тому, что написано в административном регламенте.

Заявление о включении в Реестр ОПК подается в Минпромторг напрямую на курирующего оборонку Замминистра (Лысогоркий К.А.). Для того, чтобы успешно включиться в Реестр ОПК, вместе с заявлением на включение необходимо представить документы, перечень которых установлен админрегламентом и конечно же соответствовать критериям, которые предъявляются к желающим включится в реестр ОПК, чтобы считаться оборонным предприятием. Формы документов, которые необходимо заполнить и приложить к заявлению, представлены в админрегламенте. Кроме того, к заявлению прикладываются копии учредительных документов и копии лицензий (если таковые есть). Если деятельность организации не относится к ведению Минпромторга, то к заявлению дополнительно прилагается представление (согласование) от курирующей госкорпорации или федерального органа исполнительной власти.

Чтобы успешно включиться в Реестр ОПК, организация должна иметь не только соответствующие производственные мощности и персонал для осуществления деятельности, но и быть в кооперации с исполнителем по гособоронзаказу. Круг тех, кого считать исполнителем по гособоронзаказу определен пунктом 4.1. статьи 3 ФКЗ «О военном положении».

К исполнителям, участвующим в поставках продукции по гособоронзаказу, относятся не только контрагенты головного исполнителя, но и контрагенты исполнителей, если у них закупается продукция, используемая в рамках выполнения гособоронзаказа, которые все вместе с головным исполнителем входят в кооперацию по гособоронзаказу.

Предмет контракта значения не имеет, главное, чтобы продукция вашей организации непосредственно поставлялась исполнителю по ГОЗ либо участвовала в цепочке создания продукции для нужд армии, либо для нужд организации, относящейся к объектам критически важной инфраструктуры.

Срок рассмотрения заявления на включение в реестр админрегламентом не установлен. Ближайший приказ Минпромторга с новым списком организаций, включенных в реестр будет вначале апреля, когда будет следующий, неизвестно.

С декабря месяца 2022 года после очень быстрого наполнения Реестра ОПК, которое происходило в октябре того же года, Минпромторг занялся его очисткой, так как в него попало очень много компаний, которые не соответствуют минимальным требованиям, которых сейчас спешно исключают из реестра.

Теперь всех желающих отнести себя к оборонке Минпромторг рассматривает всех «под микроскопом», поэтому, чтобы дополнительно гарантировать попадание организации в реестр ОПК, придется наладить личный контакт с исполнителем в курирующем отраслевом департаменте, к ведению которого относится деятельность организации, чтобы оперативно разъяснить возможные вопросы от этого исполнителя.

Не все отраслевые департаменты Минпромторга настроены к бизнесу «дружелюбно» и результатом обращения с заявлением на включение в реестр ОПК может быть отказ во включении в этот реестр по формальным основаниям.

Действие Указа Президента РФ от 21.09.2022г. № 647 о мобилизации, включая его закрытого 7 пункта, не прекращалось. Мобилизация должна закончиться демобилизацией, это значит, что должен быть отдельный указ, которым будет прекращено действие указа 647, но это будет уже совсем другая история.

Мобилизация продолжается, а значит необходимость бронирования граждан, подлежащих призыву по мобилизации, никто не отменял.

Антон Свирякин, Эксперт по налогам, корпоративному управлению и GR, Управляющий партнер ООО ДЖИАР.ПРО.