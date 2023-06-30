«Обеление» отрасли инфобизнеса. Каким путем пойдет государство и чего ждать инфобизнесменам?

Как инфобизнесменам жить в условиях турбулентности и достигать сбалансированного налогообложения своих доходов без нарушения закона и о возможных универсальных правилах игры для всех игроков отрасли инфобизнеса.

Истории с семейными корпорациями блогеров примечательны не размером вменяемых недоимок и использованием этими гражданами схем «дробления» бизнеса для получения налоговой выгоды, а фарсом, который развели СМИ с подачи налоговых органов на ровном месте.

Подобное «суперреактивное» поведение нашего государства в отношении тех, кто заработал деньги на покупку золотых слитков и дорогих авто не на коррупционных схемах в господрядах и не был получателем природной ренты за счет выкачивания или выкапывания ценных природных ресурсов, вызывает только глубокое сожаление, так как оно явно несоразмерно общественной опасности вменяемого этим «беднягам» деяний. В итоге возникло стойкое ощущение, что нас (граждан великой страны) опять водят «за нос».

Данные кейсы блогеров (инфобизнесменов) являются наглядным пособием того, что в инфобизнесменам необходимо, в первую очередь, следовать законам того государства, в котором они зарабатывают деньги, а уже потом примитивным бизнес-методичкам и чек-листам, написанным на коленке. Это в равной мере касается, как крупных игроков отрасли, так и средних с малыми. Из этого следует, что в зоне риска, из тех, кто зарабатывает в сети, находятся, и дзен-авторы, собирающие «пожертвования» на свое существование, и владельцы публичных сообществ в соцсетях, скромно зарабатывающих на размещении рекламных постов, и консультанты по «крипте», помогающие другим гражданам сохранять и приумножать заработанное «непосильным» и другие предприниматели.

Мы узнали, у нас есть «огромная» отрасль, для игроков которой, как оказалось, ещё не написаны правила надлежащего поведения, а написанное в НК РФ и письмах ФНС лишь набор необязательных для применения рекомендаций.

Однако, если отойти от идеологии выборочного раскулачивания, которую периодически использует наше государство, и посмотреть на ситуацию с инфобизнесом со стороны экономического содержания продукта, который приносит огромные доходы игрокам этой отрасли, то очевидно, что проблема, которую необходимо решать намного глубже. Возникает один резонный вопрос: как государству «обелить» отрасль, в которой «крутятся» очень большие деньги, не уничтожив, при этом разумную предпринимательскую инициативу?

Нашим «бедным» инфобизнесменам вменялось использование схем «дробления» бизнеса в целях ухода от уплаты налогов, говоря языком предпринимателя использование высокорисковой бизнес-модели, основанной на использовании «порочных» схем налогового структурирования бизнеса. Подробно рассматривать, что такое «дробление» бизнеса не будем, так как в сети об этом очень много качественного и бесплатного контента, а сразу перейдем к его экономическому содержанию. В нашем случае, «дробление» интересует нас с точки зрения экономического результата, который получает предприниматель от использования данных схем ведения бизнеса.

Экономический результат оптимизации через «дробление» – не более 15% от выручки. Это средний показатель. В ситуации отдельных представителей инфобизнеса цифра приличная, но речь не об этом.

Как известно, само по себе «дробление» бизнеса — это не преступление. Преступлением оно («дробление») становится тогда, когда его используют для причинения ущерба бюджету.

За последние пять лет государством накоплен колоссальный опыт «обеления» различных отраслей российской экономики. Чего только не напридумывало наше государство для того, чтобы вывести из «тени» огромное количество затерявшихся предпринимателей из отдельных отраслей. Это было, и создание при активной поддержке отраслевых активистов подконтрольных государству независимых отраслевых объединений (кэптивных ФНС), куда в добровольно-принудительном порядке должны вступать предприниматели из обеляемых отраслей, как это было сделано для отраслей АПК, перевозок, клининга и фасилити, и предоставление переходного преференциального налогового режима, как, например, для отрасли общепита, и льготирование возможностью временно платить пониженные налоги и взносы, как, например, в случае с IT-отраслью.

Если с первыми двумя примерами вопросов не возникает, так как их объединяет общая преследуемая государством цель — вывод из «тени» игроков, использующих порочные схемы ухода от налогов, то третий пример может показаться лишним, так его цель — это не обеление, а стимулирование развития стратегически важной отрасли, однако он не лишний и вот почему.

Как известно, «дробление» бизнеса в сознании большинства предпринимателей — это логика ведения бизнеса, в основе которой лежит модель ведения бизнеса («бизнес-модели»), предполагающая достижения позитивного результата за счет агрессивной экономии на налогах, базирующейся на «злонамеренном» использовании льготных режимов налогообложения, а не за счет высокопроизводительного труда. Так мыслят идеологи ФНС, придумывающие различные способы борьбы с «дроблением», да и в большинстве случаев суды тоже.

Так вот, иногда случается так, что даже идеологи попадают в собственные ловушки сознания и вынуждены придумывать для них обходные пути. Так случилось и с льготным режимом налогообложения IT-компаний, когда с «легкой руки» ФНС, выделение из организации отдельного юридического лица, которое будет заниматься IT-сферой, для целей экономии на налогах, перестало считаться «дроблением». Как говорится, не вопреки, а ради блага. Данная налоговая «поблажка» при использовании бизнесом преимуществ режима налогообложения IT-отрасли является концептом формулы «Зачем прятаться, если вам и так можно», поэтому как самостоятельный пример для нашего случая тоже уместна.

Вернемся к инфобизнесу. Как уже писал ранее, отрасль инфобизнеса — это часть «экономики удовольствий», так как конечным продуктом для покупателя (гражданина), создаваемым в этой отраслях, является удовлетворение его внутренней потребности в «духовной» пище.

Кроме того, отрасль инфобизнеса можно смело назвать «санитарным кордоном» между властью и значительной частью электората. До тех пор, пока эти граждане будут голосовать рублем за тех, кто хочет научить их верить в мечту, они не будут голосовать за тех, кто будет оппозицией действующему режиму, и будут отвлечены от ненужных политических рассуждений о том, каким должно быть справедливое государство, поэтому вопрос о том, каким способом «обелять» инфобизнес приобретает особую значимость.

Что в итоге выберет государство, обеление через специальный налоговый режим, как это было сделано для общепита, или пойдет путем жесткого закручивания гаек, как в ситуации с тем же клинингом, значения не имеет.

Если это будет первый вариант, то для его претворения в жизнь инфобизнесменам придется приложить не мало усилий. Как минимум, придется объединиться с конкурентами, то есть с коллегами по «инфоцеху» и начать продвигать единую повестку реформирования налогообложения отрасли. Максимум, начать воздействовать на государство через свою аудиторию и устроить, например, «челендж справедливости» против репрессий со стороны фискалов, но, как мы понимаем, это будет уже чревато другими уголовно-правовыми последствиями нежели чем за неуплату налогов. К сожалению, ни один из известных блогеров не может похвастаться уровнем влияния отдельных лиц, приближенных к верхушке нашего государства, поэтому данного способа воздействия на государство лучше избежать.

Можно пойти вторым путем и взять за основу «обеления» инфобизнеса лучшие практики из «Проекта обеления отрасли клининга». Как показала жизнь, он (проект обеления клининга) вполне сносный, хоть он и не укладывается в рамки правового государства. Почему бы сливкам блогерско-инфобизнесменского сообщества не собраться вместе и не предложить государству помощь в раскулачивании отрасли инфобизнеса. Выгоды для них очевидны, можно будет заниматься ликвидацией конкурентов из инфобизнеса и диктовать рынку свои условия.

С подачки «топов» российского инфобизнеса можно было бы создать, например, Российскую ассоциацию блогеров инфобизнесменов либо Российскую ассоциацию добросовестных инфобизнесменов по типу, как РАДО (Российская ассоциация добросовестных организаций) для всех основных и с обязательным членством в этой очередной кэптивной ассоциации всех, кто хоть как-то зарабатывает продажей мечт и всяких там курсов благополучия. Следующим этапом, будет необходимо обязательно разработать Хартию добросовестного поведения инфобизнесменов и заставить всех, кто связан с этой отраслью присоединиться к ней. Отдельно создать саморегулируемую организацию для отрасли инфобизнеса (как СРО АКФО для того же клининга) и ввести для инфобизнесменов обязательные для соблюдения налоговых бенчмарков, а всех, кто будет сопротивляться этому заранее обвинить в использовании серых схем налоговой оптимизации и легализации своих доходов и включить их в черные списки, доступ к которым должен быть у всех желающих.

Вышеназванное может показаться насмешкой или бредом, но это не так. Если следовать принципу, что решение проблем отрасли инфобизнеса должно лежать не в плоскости показательного жестокого карания ее игроков, а в выработке адекватных правил транспарентного поведения для них, то предложенные идеи становятся, как никогда, актуальными и нужными.

Ну а до тех пор, пока государство придерживается позиции, что все разговоры с инфобизнесменами должны вестись с позиции УК РФ, при наличии претензий со стороны налоговиков, рекомендаций, которые можно дать инфобизнесменам, немного: