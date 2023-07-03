Контрагент ликвидирован или брошен учредителями: как взыскать долг в 2023 году

Что делать, если должник ликвидирован либо брошен своими учредителями и не выходит на связь, как через суд призвать к ответственности его контролирующих лиц и какими способами можно привлечь этих лиц к субсидиарной ответственности (имущественной ответственности) в настоящее время.

Итак, в момент получения решения суда или в тот момент, когда вы вспомнили, что вам должны, вам стало известно, что ваш контрагент ликвидирован или брошен своими учредителями (участниками), никто не выходит с вами на связь, по адресу регистрации компании сотрудников нет, почтовая корреспонденцию, направляемая вами в адрес должника возвращается вам обратно.

Данная ситуация могла случиться, либо из-за того, что модель ведение бизнеса («бизнес-модель») вашего должника допускает использование законных инструментов ликвидации юридического лица для быстрой очистки от токсичных затрат перед контрагентами и бюджетом с последующим переводом бизнеса на новое юридическое лицо, либо ваш должник просто не «потянул» бизнес и бросил свою компанию под «исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица».

Под бизнес-моделью мы понимаем не только внутреннее содержание бизнеса, но и его внешнюю формой, т.е. организационно-правовую форму, которая и определяет бизнес в качестве участника правоотношений с покупателями и подрядчиками.

В первом случае имеет место ситуация, когда компания контрагента была намеренно ликвидирована его контролирующими лицами или исключена из реестра как недействующая. Второй случай говорит сам за себя — это предпринимательские риски.

В рассматриваемой нами ситуации, вопрос о том, чем у должника вызвано нежелание платить, из-за его бизнес-модели или из-за бизнес-провала, нас интересует в меньшей степени. В данном случае здесь усматривается самое обычное недобросовестное поведение, за которое контролирующих лиц можно привлечь к субсидиарной ответственности, что и определяет последующий выбор кредитором пути внебанкротного взыскания долга.

Судебная практика по этому вопросу уже давно устоявшаяся и почти не оставляет таким лицам шансов избежать ответственность. Главное – это правильно выстроить систему доказывания виновности контролирующих лиц и правильно ответить на вопрос — Кто в итоге будет должен ответить за долги контрагента (должника)?

Что делать, если контрагент (должник) ликвидирован либо брошен своими учредителями

Действующее законодательство и практика его применения предлагают нам «два» варианта, как действовать в ситуации, когда кредитору стало понятно, что стандартными мерами при взыскании задолженности ему не обойтись;

Привлечение контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности вне процедуры банкротства этого должника («Внебанкротная» субсидиарная ответственность); Инициирование распределения имущества ликвидированной компании.

Первый случай возможен, если ваш должник ликвидирован (ст. 53.1, п. 3 ст. 64.2, ст. 399 Гражданского кодекса и п. 3.1 ст. 3 Закона об ООО либо в отношении него судом прекращена процедура признания его несостоятельным (банкротом) из-за отсутствия финансирования (ст. 57 и п.1 ст. 61.19 Закона о банкротстве).

Данный вариант взыскания долга допустим при следующих ситуациях:

Должник ликвидирован, имущества для распределения у должника нет;

Должник брошен контролирующими лицами, в отношении него введена процедура банкротства, возможность финансирования процедуры его банкротства отсутствует.

Важно помнить, чтобы процедура банкротства вашего контрагента была прекращена из-за отсутствия финансирования, заявление о признании банкротом компании-должника должно быть принято судом, а требования по нему должны быть признаны обоснованными. При этом, сумма долга контрагента перед вами должна быть не менее 300 тыс. рублей (п.2 ст.6 Закона о банкротстве).

Во втором случае право кредитора на получение своего долга вытекает из положений пункта 5.2 статьи 64 Гражданского кодекса. Данный вариант работает для того случая, когда должник ликвидирован, но после ликвидации нашлось нераспределенное имущество.

Как работает на практике привлечение контролирующего лица ликвидированного должника к субсидиарной ответственности вне рамок процедуры банкротства

Привлечение к субсидиарной ответственности контролирующего лица уже ликвидированного должника (взыскание убытков)

Согласно п. 3.1 ст.3 Закона об ООО, «исключение общества из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц для недействующих юридических лиц, влечет последствия, предусмотренные Гражданским кодексом РФ для отказа основного должника от исполнения обязательства. В данном случае, если неисполнение обязательств общества (в том числе вследствие причинения вреда) обусловлено тем, что лица, указанные в п.п. 1-3 ст. 53.1 Гражданского кодекса, действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества».

Стоит сразу оговориться, что в данном случает речь идет о процедуре исключения юридического лица из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа, порядок которой определен в ст. 21.1 Закона о госрегистрации юридических лиц, так как это является ключевым моментом для целей последующего привлечения к субсидиарной ответственности контролирующего лица (взыскания с такого лица убытков в размере задолженности перед кредитором).

При этом, стоит иметь в виду, что основным условием для привлечения учредителя (участника) и/или руководителя к субсидиарной ответственности по долгам ликвидированного юридического лица является недобросовестность и неразумность его/их поведения. На практике подобные успешные кейсы по привлечению контролирующего лица, ликвидированного должника, встречаются не часто, но они есть.

Если так сложилось, и вы ждали до тех пор когда Ваш должник все-таки исполнит свои обязательства, но дождались того, что его просто исключили из ЕГРЮЛ, то знайте еще не все потеряно. Чтобы разобраться в материально-правовом обоснование своего требования и правильно подать его в суд, можно обратиться к имеющейся судебной практике по данной категории споров (дела №№ А40-230837/2018, А03-6737/2020, А07-31051/2021).

Процесс взыскания задолженности данным путем по приблизительным расчетам может составить от 12-ти месяцев.

Привлечение к субсидиарной ответственности контролирующего лица брошенного должника после возбуждения в отношении него процедуры банкротства

В соответствии с п.1 ст. 61.19 Закона о несостоятельности (банкротстве), если после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве лицу, которое имеет право на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности в соответствии с п. 3 ст. 61.14 настоящего закона и требования которого не были удовлетворены в полном объеме, станет известно о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, предусмотренной ст. 61.11 настоящего Федерального закона, оно вправе обратиться в арбитражный суд с иском вне рамок дела о банкротстве.

Простыми словами, положения данной статьи закрепляют право заявителя по делу о банкротстве, подать заявление о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности, в случае прекращения производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием финансирования в деле о банкротстве.

Что мы имеем в итоге? А имеем мы некую последовательность действий, которая позволяет нам обратиться на соответствующим заявлением в суд. В данном случае, судебная практика наглядно покажет, каким процессуальным алгоритмам необходимо следовать, чтобы получить нужный результат (дела №№ А40-230837/2018, А43-25589/2020, А55-22970/2020).

Процесс взыскания задолженности данным путем по приблизительным расчетам может составить от 2-х лет (от получения судебного акта до привлечения к субсидиарной ответственности).

Распределение имущества ликвидированной компании

Если в процессе сбора сведений о ликвидированном должнике станет известно, что имеется имущество за счет распределения которого кредитор может вернуть себе то, что ему должны, то он вправе обратиться в суд с заявлением о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества среди лиц, имеющих на это право. Такое право предоставлено кредитору п. 5.2 ст. 64 Гражданского кодекса.

Согласно пункту 5.2 статьи 64 ГК, в случае обнаружения имущества ликвидированного юридического лица, исключенного из ЕГРЮЛ, в том числе в результате признания такого юридического лица несостоятельным (банкротом), заинтересованное лицо или уполномоченный государственный орган вправе обратиться в суд с заявлением о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества среди лиц, имеющих на это право.

К указанному имуществу относятся также требования ликвидированного юридического лица к третьим лицам, в том числе возникшие из-за нарушения очередности удовлетворения требований кредиторов, вследствие которого заинтересованное лицо не получило исполнение в полном объеме. В этом случае суд назначает арбитражного управляющего, на которого возлагается обязанность распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица.

При этом, законодательство не устанавливает, что правом на подачу заявления наделено только то лицо, заинтересованность которого подтверждена вступившим в законную силу решением суда, а значит кредитор вправе обратиться с соответствующим заявлением только на основании первичных документов, подтверждающих наличие задолженности.

Как и каким образом кредитору реализовать свое право на подачу заявления в суд о назначении процедуры распределения имущества, подскажет судебная практика по делам №№ А40-212360/2020, А40-160555/2020. Процесс взыскания задолженности данным путем по приблизительным расчетам может составить от 12-ти месяцев.

Выводы и рекомендации

Если контрагент (компания) ликвидирован или брошен ее собственниками, то напрямую взыскать с нее долги не получится. Однако это не означает, что в итоге никто не будет отвечать за долги контрагента. В действующем законодательстве предусмотрены механизмы привлечения собственников и руководства компании к субсидиарной ответственности по ее обязательствам перед третьими лицами. Как показывает практика, эти механизмы реально работают!

Процесс взыскания долга через привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих контрагента лиц вне рамок банкротства длительный, трудоемкий и затратный, поэтому, чтобы привлечение этих лиц не стало работой «в стол», необходимо подходить к оценке его целесообразности не только с позиции возможных временных затрат на взыскание долга, но и оценить имущественное положение ответчиков, тогда результатом работы станет не только решение суда и исполнительный лист, но и реальное получение своих денег.

Антон Свирякин, Эксперт по налогам, корпоративному управлению и GR.