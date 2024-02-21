Санкционные изменения. Правительство уточнило правила выдачи разрешений на сделки с «недружественными» резидентами

Правительство РФ обновило порядок получения согласия на сделки с резидентами из «недружественных» государств.

Правительство РФ внесло изменения в Постановление от 06.03.2022 № 295, которым определяется «базовый» порядок обращения в подкомиссию с заявлением о выдаче разрешения на совершение сделки с лицом из «недружественного» государства и минимально необходимый пакет документов, прилагаемых к нему.

Обновленная редакция Постановления дополнена пунктом 5(1), согласно которому, теперь, чтобы покупателю получить разрешение на сделку с «недружественным» резидентом, к заявлению в подкомиссию также необходимо дополнительно приложить:

отчет о независимой оценке рыночной стоимости бизнеса;

ключевые показатели эффективности (KPI) для новых приобретателей этого бизнеса.

Требование об обязательном установлении для покупателей активов у «недружественных» резидентов KPI начало действовать с 30.12.2022г. В отношении обязательности наличия независимой оценки Минфин урегулировал это вопрос только 22.02.2023 г., хотя, «по факту», подкомиссия не рассматривала заявления без отчета оценщика с первого дня своего существования.

Можно было бы сказать, что дополнение перечня необходимых документов «новыми» дополнительными документами носит косметический характер, однако есть в данном обновлении одна главная «деталь». Дополненным п. 5(2) в Постановление внесены исключения, когда указанные в п.5(1) документы в подкомиссию можно не представлять.

Как указано в новом добавленном п. 5(2), «положения пункта 5(1) настоящих Правил не распространяются:

а) на сделки (операции), осуществляемые (исполняемые) между лицами, входящими в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц;

б) на сделки (операции), осуществляемые (исполняемые) между лицами, связанными с иностранными государствами, совершающими недружественные действия».

Значимость и важность данных исключений состоит в том, что теперь значительное число держателей небольших активов, являющихся резидентами недружественных стран, получает возможность в упрощенном порядке передать свои активы и покинуть Россию.

Из буквального толкования п. 5(2) мы видим, что число ситуаций (сделок), когда будет не нужно проводить независимую оценку актива и устанавливать для новых собственников KPI, становится шире. Не будем забегать вперед. Здесь лучше дождаться отдельных разъяснений подкомиссии (Минфина).

Изменения были внесены 22 января 2024 года и вступили в силу уже на следующий день.

Благодарю за то, что дочитали до конца!

Антон Свирякин, Бизнес-консультант