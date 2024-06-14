Размер социальных налоговых вычетов в 2024 году. Кто имеет право на них и как их получить в 2025 году

Что такое социальный налоговый вычет, в каком размере он может быть предоставлен налогоплательщику и кто имеет право на его получение за 2024 год.

Несмотря на то, что в 2025 году налоговое законодательство претерпит значительные изменения, для получения социального налогового вычета в 2025 году за 2024 год будет применяться порядок, действующий в 2024 году.

Что такое социальный налоговый вычет

Социальный налоговый вычет — это право вернуть НДФЛ от части суммы, потраченной на пожертвования благотворительным организациям, оплаты лечения, обучения и занятий спортом и другие расходы, размер которой составляет 13% от установленного предела суммы таких расходов.

Детально о том, какие расходы дают налогоплательщику право на получение социального налогового вычета и какие условия для их подтверждения должны выполняться, можно узнать в п.1 ст.219 НК РФ.

Социальные вычеты делятся на «две» группы:

Социальные вычеты на налогоплательщика; Социальные вычеты на детей налогоплательщика.

Для первой группы максимальный размер, регламентированных п.1 ст.219 НК РФ, расходов, то есть, лимит таких расходов, с 1 января 2024 года составляет 150 000 руб.

Для второй группы максимальный размер, регламентированных п.1 ст.219 НК РФ, расходов, то есть, лимит таких расходов, с 1 января 2024 года составляет 110 000 руб.

В каком размере социальный налоговый вычет может быть предоставлен налогоплательщику за 2024 год

Если размер регламентированных расходов составляет более 150 000 руб., то налогоплательщик сможет вернуть только 13% от этой суммы, что составит 19 500 руб. Если размер менее данного лимита, то к возврату будет 13% от размера непосредственно понесенных налогоплательщиком расходов.

Для получения социального вычета на детей рассчитывается аналогично, только лимит будет 110 000 руб. То есть, максимум, который налогоплательщик сможет получить от государства с 1 января 2024 года составляет 14 300 руб.

Кто имеет право на налоговый кэшбэк от государства и как его вернуть

Кто имеет право на налоговый кэшбэк от государства

Право на получение социальных налоговых вычетов, то есть на возврат уплаченного с сумм соответствующих расходов НДФЛ, имеет налогоплательщик, являющийся налоговым резидентом РФ.

Способы возврата уплаченного НДФЛ

В 2025 году вернуть часть уплаченного в 2024 году НДФЛ можно двумя способами:

Путем подачи в налоговый орган декларации по форме 3-НДФЛ по окончании 2024 года, если в нем будут понесены соответствующие расходы; Через предъявление работодателю в течение 2024 года справки из налогового органа, чтобы работодатель не удерживал НДФЛ с выплачиваемых работнику доходов в пределах той суммы, которая возвращается работнику.

Антон Свирякин, Практикующий юрист, Руководитель проектов по налогам, корпоративному управлению и GR.