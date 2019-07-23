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Антон Свирякин

Как будет регулироваться блогосфера, инфобизнес и коучинг в 2025 году

Как государство вводит блогеров, инфобизнесменов и коучей в правовое поле в 2024 году, что такое рисковый инфобизнес и когда блогерам потребуется уведомлять контрольно-надзорный орган.

После ряда резонансных событий в блогосфере конца 2022 года, начала и середины 2023 года (Чекалина В.В., Блиновская Е.О., Шабутдинов А.Р. и т.д.) государство пришло к тому, что данную сферу необходимо регулировать (ввести ее в правовое поле) и, желательно, делать не драконовскими методами, а сбалансировано.

С середины до конца 2023 года было сформулировано три предположения, как будет регулироваться деятельность блогеров, инфобизнесменов и коучей на обозримую перспективу:

  1. Будут точечные поправки в регулирование блогосферы и инфобизнеса по отдельным аспектам их экономической деятельности («обязательная» СРО, отдельный код ОКВЭД, бенчмарки и т.д.)

  2. Статус «продукта» инфобизнеса, блогеров и коучей будет урегулирован в Законе об образовании;

  3. Таким предпринимателям запретят называть свою деятельность образовательной и останется только регулирование в пределах Закона о защите прав потребителей.

К середине 2024 года государство определилось, как должно осуществляться регулирование блогосферы. В итоге, законодателем был выбран первый и второй варианты - поправки в закон об образовании и точечное редактирование других НПА.

Первый шагом по введению инфобизнеса, блогеров и коучей в правовое поле стали поправки в Закон об образовании. Спустя некоторое время после опубликования поправок в Закон об образовании, из сообщений ряда СМИ (ТАСС, Интерфакс) стало известно, что следующими на очереди будут поправки, согласно которых, блогерам с аудиторий более 10 тыс чел. будет необходимо уведомлять Роскомнадзор.

Как деятельность в отрасли инфобизнеса представлена в законопроекте с поправками в Закон об образовании

Физлица, ИП, юрлица, осуществляющие просветительскую деятельность, обязаны предоставить участнику просветительской деятельности программу просветительской деятельности, содержащую цели, задачи, сроки, формы и место ее реализации, целевую аудиторию, информацию об организаторе просветительской деятельности и иных лицах, участвующих в реализации программы, указать в соответствующей программе информацию об отсутствии гарантии и обещания в будущем эффективности такой просветительской деятельности (доходности вложений), если она связана с просвещением в сферах риска и (или) следующих сферах:

  1. деятельность в области медицины;

  2. психология и оккультные науки;

  3. применение биологических активных добавок;

  4. основанные на риске игры, пари;

  5. финансовые услуги и финансовая деятельность;

  6. ценные бумаги;

  7. цифровые финансовые активы;

  8. предпринимательская деятельность.

Физлица, ИП, юрлица, осуществляющие просветительскую деятельность в вышеуказанных сферах уведомляют о планируемом осуществлении просветительской деятельности ФОИВы, уполномоченные на осуществление федерального государственного контроля за просветительской деятельностью, с приложением программы просветительской деятельности не позднее чем за 14 рабочих дней до предполагаемой даты начала ее реализации. Форма, порядок направления такого уведомления и прилагаемых к нему документов, а также ФОИВы, уполномоченные на осуществление федерального государственного контроля за просветительской деятельностью, определяются Правительством РФ.

Как мы видим, суть данных поправок состоит в том, что для деятельности блогеров, инфобизнесменов и коучей будут определены сферы риска, где к ним по сути будет применен повышенный стандарт доказывания качества своих инфопродуктов (услуг) уже на преддоговорном этапе (рисковый инфобизнес).

Когда блогерам потребуется уведомлять контрольно-надзорный орган

Блогерам с аудиторий более 10 тыс чел. будет необходимо уведомлять контрольно-надзорный орган (КНО). КНО для данных лиц становится Роскомнадзор (РКН), так как на данный момент предполагается, что уведомлять придется именно этот орган.

Не стоит рассматривать установление порогового значения по количеству подписанной на блогера в социальных сетях и мессенджерах аудитории, после превышения которых владельцу телеграм-канала или сообщества в VK придется уведомлять РКН, как очередной шаг по цензурированию блогосферы. Это скорее один из первых шаг на пути обеления потенциальных налогоплательщиков из инфобизнеса и блогосферы.

Данное пороговое значение будет одним из квалифицирующих признаков для отнесения пользователей аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях к блогерам, чтобы в последующем информация о них в конечном итоге попадала в распоряжение налоговых органов.

Процедура уведомления Роскомнадзора должна быть простой и понятной. Рабочий алгоритм у Роскомнадзора уже есть - это присоединение заинтересованных лиц к Кодексу добросовестных практик (Кодексу этической деятельности (работы) в сети Интернет). Можно предположить, что процедура уведомления Роскомнадзора будет не сложнее процедуры добровольного присоединения к Кодексу этической деятельности (работы) в сети Интернет.

Вот так вот планируется вводить инфобизнес в правовое поле! Будем и дальше следить за развитием событий!

Антон Свирякин, Юридический советник, Руководитель налоговых, M&A и GR-проектов для бизнеса.

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