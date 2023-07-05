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Антон Свирякин
Уклонение от уплаты налогов

Перспективы блогеров. У инфобизнеса будет своя «обязательная» СРО, отдельный код ОКВЭД, бенчмарки и много чего интересного...

Государство, все-таки, определилось с тем, как будет обелять отрасль инфобизнеса. Прогнозы для отрасли мрачные, но жить можно.
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Перспективы блогеров. У инфобизнеса будет своя «обязательная» СРО, отдельный код ОКВЭД, бенчмарки и много чего интересного...
фото freepik.com

Не прошло и полгода с момента, когда в ряде СМИ началась истерия по поводу чересчур ожиревших блогеров, как мы уже видим официальный концепт будущих правил игры для игроков отрасли инфобизнеса (инфлюенс-маркетинга), а заодно и образ дорожной карты по обелению этой отрасли.

На рынке инфлюенс-маркетинга может появиться саморегулируемая организация (СРО), инициативу создания которой поддержал первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко на закрытой встрече с представителями Ассоциации блогеров и агентств (АБА), прошедшей вечером 3 июля в рамках Российской креативной недели. Об сообщает издание «Ведомости».

Данный сценарий «обеления» отрасли инфобизнеса через подконтрольную государству СРО, был более ожидаемый, чем сценарий предоставления этой отрасли специального налогового режима.

Опыт обеления отдельных отраслей экономики у государства очень богатый и позволяет нам описать траекторию развития событий для отрасли инфобизнеса следующую образом:

  • Для начала, игроков отрасли обяжут «самомаркироваться», выделенным для этого кодом ОКВЭД. Потом всех тех, кто определил себя этим ОКВЭДом, начнут под угрозами жесткого «раскулачивания» загонять в отдельную СРО, которая обяжет своих членов не только следовать неукоснительно следовать своим «драконовским» стандартам, но и платить за это немаленькие взносы.

  • Кроме того, этим СРО будут обязательно разработаны бенчмарки по рекомендуемой налоговой нагрузке, соответствовать которым, как станет ясно немного позже, большинство малых и средних блогеров не будет. Несоответствие налоговой нагрузки блогеров бенчмаркам будет основанием для исключения их из СРО с внесением в реестр «недобросовестных участников рынка». Для дальнейшей работы блогеров в инфобизнесе, это будет, своего рода, черной меткой и закроет доступ к основным площадкам продвижения.

Как итог, мы очередной раз увидим, как нормы закона о защите конкуренции станут необязательными (в отдельных случаях они и вовсе будут заменены нормами НК РФ) и как появится новый парафискальный сбор (назовем его «налог на маркетинг»), которым на постоянной основе будут обложены игроки рынка, и еще много чего интересного.

Тем, кто не сможет встроиться в предложенную государством модель, придется покинуть рынок инфобизнеса, а тем, кому претит подобный подход к регулированию отрасли инфобизнеса и кто считает его антиправовым, придется искать возможности для законного обхода негативного отраслевого регулирования и структурировать свою деятельности таким образом, чтобы была возможность не только законно экономить на налогах, но и законным способом распоряжаться своим честно заработанным доходом.

Антон Свирякин, Эксперт по налогам, корпоративному управлению и GR.

Антон Свирякин

Антон Свирякин

Управляющий партнер в ООО ДЖИАР.ПРО

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Государство, все-таки, определилось с тем, как будет обелять отрасль инфобизнеса. Прогнозы для отрасли мрачные, но жить можно.

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