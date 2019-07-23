Перспективы участия инвесторов из Европейского Союза в российских компаниях в 2025 году

Действующее санкционное регулирование Европейского союза (ЕС) в отношении лиц из РФ и в отношении лиц из государств ЕС оставляет европейскому бизнесу все меньше возможностей для того, чтобы остаться на российском рынке.

В 2025 году граждане стран-членов ЕС, взаимодействующие с РФ и ее лицами, могут столкнуться с серьезными юридическими последствиями в своих государствах (огромные штрафы, блокировки, административные санкции, уголовная ответственность и т.д.) (Решение Совета 2014/512/CFSP от 31.07.2014г., Регламент Совета (ЕС) № 833/2014 от 31.07.2014г., Директива (ЕС) 2017/541 от 15.03.2017г., Директива (ЕС) 2018/1673 от 23.10.2018г., Регламент Совета ЕС от 08.10.2024г. № 2024/2642, Решение Совета ЕС от 08.10.2024г. №2024/2643 и др.).

Согласно действующему законодательству ЕС, граждане стран-членов ЕС могут столкнуться с серьезными юридическими последствиями (огромные штрафы, блокировки, административные санкции, уголовная ответственность и т.д.) за инвестирование в отдельные российские сектора экономики.

Данные ограничения были введены в рамках широкомасштабных санкций против РФ в связи с ситуацией на Украине [Регламент Совета (ЕС) № 833/2014 от 31.07.2014г.].

Так, нарушение режима санкций ЕС может повлечь за собой уголовную ответственность, включая тюремное заключение и крупные штрафы [Директива (ЕС) 2018/1673 от 23.10.2018г.]. Особенно строго карается финансирование, которое может быть связано с поддержкой террористической деятельности или отмыванием денег [Директива (ЕС) 2017/541 от 15.03.201г.].

Кроме того, граждане ЕС могут быть привлечены к ответственности за незаконный экспорт товаров, технологий или услуг, имеющих отношение к какому-либо подсанкционному российскому сектору [Регламент Совета (ЕС) № 428/2009 от 05.05.2009г.]. Это также рассматривается как серьезное нарушение, караемое лишением свободы и внушительными денежными взысканиями, так как санкции ЕС призваны ограничить экономические связи с РФ и оказать давление на инвесторов, помогающих развитию РФ [Решение Совета 2014/512/CFSP от 31.07.2014г.].

Это лишь общий перечень того, за что могут наказать в ЕС. В большей части, это концепт того, как выглядит санкционное регулирование в ЕС. В частности, как гарантируется обязательность исполнения требований санкционного законодательства и какая ответственность предусмотрена для его нарушителей в ЕС.

Отсутствие предпосылок смены внешней конъюнктуры указывает на то, что в обозримой перспективе текущая санкционная практика стран западного мира и ответные действия РФ на нее, вряд ли станут частью исторической науки, поэтому те, иностранные лица из недружественных государств, которые до сих пор участвуют в капиталах российских компаний должны оценивать не только текущую выгоду или будущие перспективы, но и то, как к этому относятся в их родных недружественных юрисдикциях.

Антон Свирякин, Юридический советник, Руководитель проектов по налогам, корпоративному управлению и GR

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