Оценка целесообразности судебного спора и использования других способов взыскания долга в 2025 году

Причиной неисполнения обязательств контрагентом может быть, как его заведомая недобросовестность, так и внешние факторы (санкции, нестабильность рынков). Одним из немногих законных способов воздействия на контрагента для понуждения его вернуть долг является судебное взыскание задолженности, однако этот метод не всегда эффективен и очень часто приводит к дополнительным расходам, поэтому перед обращением в суд важно оценить целесообразность такого шага и рассмотреть возможные альтернативы судебному разбирательству.
На сегодняшний день, у предпринимателя (кредитора) есть три способа понудить контрагента вернуть долг:
взыскание задолженности через суд;
банкротство и «внебанкротное» взыскание убытков с его руководителя или бенефициара;
продажа долга профессиональному взыскателю.
С чего начать, когда контрагент не исполняет свои обязательства
Сначала необходимо урегулировать спор во внесудебном порядке, направив контрагенту претензию о добровольном исполнении обязательств. Получив её, контрагент может оценить риски судебного разбирательства и возможные издержки, что может мотивировать его к добровольному погашению задолженности.
Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным перед обращением в суд с соответствующим исковым заявлением (п.5 ч.1 ст.129 и п.2 ч.1 ст.148 АПК РФ), поэтому направление досудебной претензии - обязательный этап урегулирования разногласий с контрагентом.
Если контрагент не ответил на претензию
Не важно, по какой именно причине претензия осталась без ответа, первый этап на пути к судебному взысканию задолженности уже пройден. Следующий этап – судебное взыскание. Прежде чем переходить к сбору документов для судебного взыскания долга, необходимо реально оценить, стоит ли идти за его взысканием в суд, если итогом может стать работа «в стол» и в напоминание о контрагенте кроме неисполнимого решения суда ничего не останется, а судебные издержки (госпошлина, представительство) не будут компенсированы и частично.
Чтобы судебное взыскание не стало работой «в стол», необходимо провести досудебный анализ целесообразности судебного спора с контрагентом. Для того, чтобы на основании такого анализа сделать правильные выводы, необходим максимум информации о финансовом состоянии вашего контрагента и его контролирующих лицах из общедоступных официальных источников (ЕГРЮЛ, КАД, ФССП, Росстат, Росреестр и др.).
Оценивая вероятность возврата денег через суд, рекомендуется проверить финансовое состояние контрагента (включая количество судебных споров и исполнительных производств), находится ли контрагент по известным адресам или уже закрылся и выходят ли на связь по обычным контактам (электронная почта, телефон) его руководитель и сотрудники, не вносились ли изменения в ЕГРЮЛ в данные о контрагенте, работает ли по-прежнему его сайт и принимает ли он заявки, если вы представитесь новым клиентом, а также провести анализ социальных профилей лиц, принимающих от имени контрагента решения.
Процесс сбора такой информации можно упростить, воспользовавшись любым из онлайн-сервисов проверки контрагентов, который будет являться качественной альтернативой всем названным источникам информации, так как агрегирует всю названную информацию в одном месте и систематизирует ее в соответствующий формализованный отчет.
Между тем, при оценке целесообразности судебного спора необходимо ограничиваться не только анализом финансового состояния вашего должника, но и разумно подойти к оценке тех издержек, которые будут понесены на ведение спора в суде (это и расходы на государственную пошлину, и расходы на услуги судебного представителя).
Здесь важно понимать, что, обращаясь в суд предприниматель может получить не только свои деньги, но компенсировать судебные издержки (расходы на госпошлину и, например, расходы на услуги представителя), а также взыскать неустойку и проценты. Этот вариант представляется нам, как идеальный вариант развития событий, когда имущественное положение контрагента позволит получить от него все взысканное по суду.
Между тем, отрицательный результат спора, с точки зрения невозможности получения взысканного, это тоже результат, так как наличие судебного акта о взыскании задолженности в будущем поможет вам избежать претензий со стороны налоговых органов.
Здесь нужно оценить налоговые риски для взыскателя и если они высоки и потенциальные убытки могут превысить расходы на сопровождение процесса, то, однозначно, в суд идти нужно, так как непринятие налогоплательщиком мер по взысканию задолженности является одним из доводов налогового органа в пользу доначисления предпринимателю налогов. Тут важно помнить о, так называемом, стандарте обоснованного выбора контрагента, который ФНС России называет «коммерческой осмотрительностью» (в сложившейся судебной практике – это «должная осмотрительность»).
Если налоговые риски невысоки, когда, например, если предприниматель находится на упрощенке (УСН), а не ОСНО, и сумма сделки небольшая и расходы по ней влияют на налоговую базу, то подача иска не имеет смысла, так как это длительный и дорогостоящий процесс.
Кроме налоговых рисков необходимо учитывать и субсидиарные риски для руководителя взыскателя. С руководителя компании могут быть взысканы убытки за бездействие по взысканию дебиторской задолженности (например, дела №№ А40-82237/2017, А29-14142/2018, А60-54866/2019 и А45-5659/2021).
Если судебное взыскание долга не дало нужного результата
Итак, если судебное взыскание не дало ожидаемого результата, то это не значит, что все потеряно. Коммерческая практика управления долгом, кроме судебной работы с дебитором, включает использование и других механизмов, понуждающих должника к исполнению своих обязательств.
Банкротство контрагента и «внебанкротное» взыскание задолженности с его руководителя или контролирующего лица
Один из вариантов, когда классическое взыскание задолженности не сработало – банкротство контрагента. Банкротство – это такой же судебный процесс, так как для признания банкротом требуется обращение в суд. Однако следует иметь в виду, что банкротство (как услуга) – это очень дорого и долго (не менее 18 месяцев), и не гарантирует нужный результат.
Инициирование кредитором банкротства невозможно без наличия, вступившего в законную силу решения суда, которым с должника взыскана сумма задолженности (п.2 ст.7 Закона о банкротстве), а это значит, без классического судебного взыскания задолженности не обойтись, при том, что сумма долга контрагента должна быть не менее 2 млн руб. (п.2 ст.6 Закона о банкротстве).
Прежде чем принимать решение о банкротстве, необходимо взвесить все «за» и «против» и если все-таки намерение идти до конца никуда не пропало, то возможным решением станет привлечение руководителя контрагента к «внебанкротной» субсидиарной ответственности.
Привлечение руководителя или собственника вашего контрагента к «внебанкротной» субсидиарной ответственности является более коротким вариантом по сравнению с классическим банкротством, но для этого нужны соответствующие основания, а именно:
контрагент-должник ликвидирован (ст. 53.1, п. 3 ст. 64.2, ст. 399 Гражданского кодекса РФ и п. 3.1 ст. 3 Закона об ООО);
процедура банкротства контрагента-должника прекращена судом из-за отсутствия финансирования (ст. 57 и п.1 ст. 61.19 Закона о банкротстве).
Чтобы процедура банкротства контрагента была прекращена из-за отсутствия финансирования, заявление о признании его банкротом должно быть принято судом, а требования по нему должны быть признаны обоснованными.
Путь «внебанкротного» взыскания долга будет короче, чем классический банкротный, но в любом случае его судебное сопровождение также является затратным, при том, что нужный результат данный путь также не гарантирует и, как итог, ситуация может быть аналогична той, когда предприниматель остановится только на классическом взыскании дебиторской задолженности со своего контрагента и кроме неисполнимого решения суда о взыскании с бывшего директора или контролирующего контрагента лица суммы долга у него ничего не останется.
Продажа долга профессиональному взыскателю
Если контрагент уклоняется от исполнения требований по оплате долга, то можно продать (уступить) долг третьему лицу, которое будет самостоятельно сопровождать процесс взыскания. Долг можно продать, как по классической уступке, которая предполагает его оплату с определенным дисконтом, так и через инкассо-цессию.
Продажа долга профессиональному взыскателю является альтернативой судебному спору не только в условиях нестабильной экономической конъюнктуры, но и в обычное время. Все зависит от готовности кредитора пойти на уступки по размеру дисконта за уступаемый долг.
Одним из решений может быть использование инструмента инкассо-цессии. Классическая уступка права требования предполагает его оплату с определенным дисконтом, а инкассо-цессия предполагает переход права требования без его оплаты, но с последующим возвратом части взысканной суммы задолженности в пользу кредитора, уступившего требования за минусом вознаграждения лица, осуществляющего взыскание (Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 54 от 21.12.2017 г.).
Инкассо-цессия является беззатратным способом работы с правом требования (долговым обязательством), так как нет необходимости нести расходы на приобретение требования, по которому может не получиться взыскать долг.
При классической продаже долга шанс получить денежные средства с минимальным дисконтом очень низкий, а при инкассо-цессии предприниматель получает возможность получения большей части от взысканного в будущем.
Вывод
Подводя общий итог отметим, что вопросы управления дебиторской задолженностью – это огромная область практики, в которой очень много направлений, поэтому в отдельных случаях лучше обратиться к профильному специалисту, обладающему соответствующими компетенциями и опытом и сэкономить тем самым не только время, но и деньги.
Антон Свирякин, Юридический советник, Руководитель проектов по налогам, корпоративному управлению и GR
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