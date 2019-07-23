Оценка целесообразности судебного спора и использования других способов взыскания долга в 2025 году

Сначала необходимо урегулировать спор во внесудебном порядке, направив контрагенту претензию о добровольном исполнении обязательств. Получив её, контрагент может оценить риски судебного разбирательства и возможные издержки, что может мотивировать его к добровольному погашению задолженности.

Не важно, по какой именно причине претензия осталась без ответа, первый этап на пути к судебному взысканию задолженности уже пройден. Следующий этап – судебное взыскание. Прежде чем переходить к сбору документов для судебного взыскания долга, необходимо реально оценить, стоит ли идти за его взысканием в суд, если итогом может стать работа «в стол» и в напоминание о контрагенте кроме неисполнимого решения суда ничего не останется, а судебные издержки (госпошлина, представительство) не будут компенсированы и частично.

Чтобы судебное взыскание не стало работой «в стол», необходимо провести досудебный анализ целесообразности судебного спора с контрагентом. Для того, чтобы на основании такого анализа сделать правильные выводы, необходим максимум информации о финансовом состоянии вашего контрагента и его контролирующих лицах из общедоступных официальных источников (ЕГРЮЛ, КАД, ФССП, Росстат, Росреестр и др.).

Оценивая вероятность возврата денег через суд, рекомендуется проверить финансовое состояние контрагента (включая количество судебных споров и исполнительных производств), находится ли контрагент по известным адресам или уже закрылся и выходят ли на связь по обычным контактам (электронная почта, телефон) его руководитель и сотрудники, не вносились ли изменения в ЕГРЮЛ в данные о контрагенте, работает ли по-прежнему его сайт и принимает ли он заявки, если вы представитесь новым клиентом, а также провести анализ социальных профилей лиц, принимающих от имени контрагента решения.

Процесс сбора такой информации можно упростить, воспользовавшись любым из онлайн-сервисов проверки контрагентов, который будет являться качественной альтернативой всем названным источникам информации, так как агрегирует всю названную информацию в одном месте и систематизирует ее в соответствующий формализованный отчет.

Между тем, при оценке целесообразности судебного спора необходимо ограничиваться не только анализом финансового состояния вашего должника, но и разумно подойти к оценке тех издержек, которые будут понесены на ведение спора в суде (это и расходы на государственную пошлину, и расходы на услуги судебного представителя).

Здесь важно понимать, что, обращаясь в суд предприниматель может получить не только свои деньги, но компенсировать судебные издержки (расходы на госпошлину и, например, расходы на услуги представителя), а также взыскать неустойку и проценты. Этот вариант представляется нам, как идеальный вариант развития событий, когда имущественное положение контрагента позволит получить от него все взысканное по суду.

Между тем, отрицательный результат спора, с точки зрения невозможности получения взысканного, это тоже результат, так как наличие судебного акта о взыскании задолженности в будущем поможет вам избежать претензий со стороны налоговых органов.

Здесь нужно оценить налоговые риски для взыскателя и если они высоки и потенциальные убытки могут превысить расходы на сопровождение процесса, то, однозначно, в суд идти нужно, так как непринятие налогоплательщиком мер по взысканию задолженности является одним из доводов налогового органа в пользу доначисления предпринимателю налогов. Тут важно помнить о, так называемом, стандарте обоснованного выбора контрагента, который ФНС России называет «коммерческой осмотрительностью» (в сложившейся судебной практике – это «должная осмотрительность»).

Если налоговые риски невысоки, когда, например, если предприниматель находится на упрощенке (УСН), а не ОСНО, и сумма сделки небольшая и расходы по ней влияют на налоговую базу, то подача иска не имеет смысла, так как это длительный и дорогостоящий процесс.