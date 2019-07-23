Кратко о банкротстве юридических лиц в 2025 году

Можно ли ликвидировать бизнес с долгами перед государством и кредиторами и государством (с потенциальной налоговой недоимкой) без проведения процедуры судебного банкротства? Ответ на заявленный вопрос очень простой, – Бизнес можно ликвидировать с долгами без банкротства. Таких варианта два:

Добровольная ликвидация (+ упрощенная ликвидация для субъектов МСП) (3,5 и 12 месяцев); «Альтернативная» ликвидация (перепродать компанию номинальному владельцу и бросить юрлицо, чтобы его исключили как недействующее).

Как известно, не один из вышеназванных способов прекращения деятельности юридического лица (должника) не освободит его контролирующее лицо от риска привлечения к субсидиарной ответственности во внебанкротном порядке (например, за долги перед контрагентами или если в процессе ликвидации будет выявлена налоговая недоимка, но налоговая не успеет взыскать ее с налогоплательщика до исключения его из ЕГРЮЛ). При ликвидации в добровольном или альтернативном порядке налоговый орган может инициировать проведение внеплановой ВНП.

Кроме этого, контролирующее лицо (выгодоприобретатель, бенефициар) бизнеса получает дополнительные уголовные риски за уклонение от уплаты налогов (ст.199 УК РФ). Риск привлечения бенефициара к уголовной ответственности – это ключевой риск. Задолженность по налогам – это не только материальные последствия в виде возмещения налоговой недоимки со всеми пенями и штрафами, но и уголовно-правовые санкции – лишение свободы и иные публично-правовые ограничения (дисквалификация, штраф).