Кратко о банкротстве юридических лиц в 2025 году

Можно ли ликвидировать бизнес с долгами перед государством и кредиторами и государством (с потенциальной налоговой недоимкой) без проведения процедуры судебного банкротства? Ответ на заявленный вопрос очень простой, – Бизнес можно ликвидировать с долгами без банкротства. Таких варианта два:
Добровольная ликвидация (+ упрощенная ликвидация для субъектов МСП) (3,5 и 12 месяцев);
«Альтернативная» ликвидация (перепродать компанию номинальному владельцу и бросить юрлицо, чтобы его исключили как недействующее).
Как известно, не один из вышеназванных способов прекращения деятельности юридического лица (должника) не освободит его контролирующее лицо от риска привлечения к субсидиарной ответственности во внебанкротном порядке (например, за долги перед контрагентами или если в процессе ликвидации будет выявлена налоговая недоимка, но налоговая не успеет взыскать ее с налогоплательщика до исключения его из ЕГРЮЛ). При ликвидации в добровольном или альтернативном порядке налоговый орган может инициировать проведение внеплановой ВНП.
Кроме этого, контролирующее лицо (выгодоприобретатель, бенефициар) бизнеса получает дополнительные уголовные риски за уклонение от уплаты налогов (ст.199 УК РФ). Риск привлечения бенефициара к уголовной ответственности – это ключевой риск. Задолженность по налогам – это не только материальные последствия в виде возмещения налоговой недоимки со всеми пенями и штрафами, но и уголовно-правовые санкции – лишение свободы и иные публично-правовые ограничения (дисквалификация, штраф).
Если конечным бенефициаром (собственником бизнеса) в основу принятия решения будет положено то, что по долгам перед кредиторами лучше рассчитаться и заплатить потенциальную налоговую недоимку, то единственным механизмом, который может помочь этому лицу законно избежать наступления самых негативных последствий и получить максимальную отсрочку на уплату своих долгов, остается процедура банкротства.
Что такое банкротство
Банкротство (несостоятельность) – это признанная судом неспособность должника полностью удовлетворить денежные требования кредиторов, выплатить зарплату и пособия работникам, а также уплатить обязательные платежи (абз. 2 ст. 2 Закона о банкротстве).
Банкротство (в общем смысле) - это судебный процесс, так как для признания банкротом требуется обращение в суд с соответствующим заявлением.
Когда можно инициировать процедуру банкротства и что такое наблюдение
Чтобы Кредитору инициировать процедуру банкротства сумма долга должника перед ним должна быть не менее 2 млн рублей (п.2 ст.6 ЗоБ). Размер долга должника перед кредитором должен быть подтвержден вступившим в законную силу решением суда (п.2 ст.7 ЗоБ).
Наблюдение - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов (абз. 13 ст. 2 ЗоБ).
Как происходит введение наблюдения в процедуре банкротства
Конкурсным кредитором инициируется процедуру банкротства – в отношении должника вводится наблюдение (статьи 6,7 и 9 ЗоБ);
Проводится анализ деятельности должника и устанавливается наличие требований всех кредиторов (статьи 70 и 71 ЗоБ);
Проводится первое собрание кредиторов, на котором принимается решение о введении конкурсного производства, внешнего управления и утверждении плана внешнего управления (п.2 ст.12, абз. 6 п.2. ст. 15, ст.72 и п.1 ст. 93 ЗоБ).
Срок наблюдения не может превышать 7 (семи) месяцев с даты принятия заявления о банкротстве должника, однако этот срок может быть продлен, если арбитражный суд не успевает рассмотреть все поступившие заявления кредиторов о включении их в РТК.
Суть процедуры наблюдения - процедура для сохранения имущества должника, анализа его финансов, составления реестра требований и проведения первого собрания кредиторов.
Главным последствием введения наблюдения является то, что органы управления должника могут совершать сделки только с письменного согласия временного управляющего:
С имуществом должника стоимостью более 5% от балансовой стоимости его активов на дату введения наблюдения;
Связанные с займами, кредитами, поручительствами, гарантиями, уступкой прав требования, переводом долга и доверительным управлением имуществом должника. (п.2 ст.64 ЗоБ).
В период действия наблюдения формируется РТК должника, которые и будут определять его дальнейшую судьбу.
Ключевое преимущество наблюдения в том, что это еще не банкротство.
Что такое конкурсное производство и его последствия для должника и его контролирующих лиц
Конкурсное производство - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов (абз. 16 ст. 2 ЗоБ).
Как происходит введение конкурсного производства в процедуре банкротства
Конкурсным кредитором инициируется процедура банкротства – в отношении должника вводится наблюдение (статьи 6,7 и 9 ЗоБ);
Проводится анализ деятельности должника и устанавливается наличие требований всех его кредиторов (статьи 70 и 71 ЗоБ);
Проводится первое собрание кредиторов, на котором принимается решение о введении конкурсного производства (п.2 ст.12, абз. 6 п.2. ст. 15, ст.72 и п.1 ст. 93 ЗоБ).
Срок конкурсного производства - 6 (шесть) месяцев с даты признания должника банкротом, однако этот срок может быть продлен, практически, неограниченное количество раз.
Суть процедуры конкурсного производства – расчеты с кредиторами за счет имущества должника и контролирующих его лиц.
Последствия введения в отношении должника конкурсного производства (ст. 126 ЗоБ)
Все денежные обязательства должника считаются наступившими;
Прекращается начисление процентов и штрафов по обязательствам должника, кроме текущих платежей;
Финансовая информация должника перестает быть конфиденциальной;
Сделки с имуществом должника возможны только в установленном законом порядке;
Прекращается исполнение по исполнительным документам;
Все требования кредиторов могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства;
Снимаются аресты на имущество должника, новые аресты не допускаются;
Прекращаются полномочия руководства должника, управление переходит к конкурсному управляющему;
Руководство должника обязано передать документацию и ценности конкурсному управляющему;
На сумму требований кредиторов начисляются проценты по ставке рефинансирования ЦБ РФ;
Уплата начисленных процентов осуществляется вместе с погашением основных требований кредиторов.
В период конкурсного производства конкурсным управляющим проводятся мероприятия по поиску имущества должника, оспариванию его сделок, привлечению контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, а также производятся расчеты с кредиторами должника.
Конкурсное производство – это не приговор для должника, из него возможен переход во внешнее управление (ст.146 ЗоБ). Однако такие ситуации крайне редки. Как правило, конкурсное производство заканчивается полным прекращением деятельности должника и его исключением из ЕГРЮЛ.
Что такое внешнее управление в процедуре банкротства
Внешнее управление - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности (абз. 15 ст. 2 ЗоБ).
Как происходит введение внешнего управления в процедуре банкротства
Конкурсным кредитором инициируется процедуру банкротства – в отношении должника вводится наблюдение;
Проводится анализ деятельности должника и устанавливается наличие требований всех кредиторов;
Проводится первое собрание кредиторов, на котором принимается решение о введении внешнего управления и утверждении плана внешнего управления (п.2 ст.12, абз. 6 п.2. ст. 15, ст.72 и п.1 ст. 93 ЗоБ) и получается определение суда о введении внешнего управления на срок, не превышающий 24 месяца и об утверждении плана внешнего управления (п.2 ст.93 и абз.3 п.2 ст.99 ЗоБ);
Проводится отдельное собрание кредиторов по вопросу утверждении плана внешнего управления (п.2 ст.12 и п.1 ст. 93 ЗоБ) и получается отдельное определение суда об утверждении плана внешнего управления (ст.93 и абз.3 п.2 ст.99 ЗоБ).
Переход во внешнее управление также возможен и из конкурсного производства (ст.146 ЗоБ).
Суть процедуры внешнего управления - финансовое оздоровление должника. Одним из последствий введения в отношении должника внешнего управления является мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей (абз.5 п.1 ст.94 и ст.95 ЗоБ).
В период действия моратория (процедуры внешнего управления) на удовлетворение требований кредиторов должник временно освобождается от исполнения следующих денежных обязательств:
Приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям, иных документов, взыскание по которым производится в бесспорном порядке, не допускается их принудительное исполнение;
Не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей (абзацы 1 и 2 п.1 ст.95 ЗоБ);
На требования кредиторов при внешнем управлении начисляются проценты по ставке рефинансирования ЦБ РФ. Начисление происходит с даты введения внешнего управления до начала расчетов, удовлетворения требований или открытия конкурсного производства. Возможно соглашение о меньшем размере или сроке начисления. Проценты не влияют на количество голосов кредиторов и уплачиваются одновременно с основными требованиями согласно установленному порядку и очередности (абзацы 3 – 8 п.2 ст.95 ЗоБ);
При внешнем управлении на требования кредиторов начисляются проценты по ставке ЦБ РФ с момента его введения и до расчетов или до признания банкротом. Возможно соглашение о меньших условиях. Проценты не влияют на голоса кредиторов и выплачиваются вместе с основными требованиями по установленному порядку и очередности (абзацы 1 и 2 п.1 и п.5 ст.95 ЗоБ).
Ключевое преимущество внешнего управления для должника – дополнительное время (+ 24 месяца) на исполнение им (должником) своих обязательства перед кредиторами или для подготовки к введению в отношении него процедуры конкурсного производства.
Что такое банкротство ликвидируемого должника
Если должник находится в процессе ликвидации и выясняется, что её имущества не хватает, чтобы рассчитаться со всеми кредиторами - такого должника нельзя просто так взять и ликвидировать. Закона банкротстве требует пройти через специальную процедуру - банкротство ликвидируемого должника (п.1 ст.224 ЗоБ).
Если уже создана ликвидационная комиссия, то подача заявление о банкротстве - это её обязанность (п.2 ст.224 ЗоБ). Если комиссии еще нет, то заявление подают, либо учредители должника, либо его исполнительный орган - директор (п.3 ст.224 ЗоБ).
Главное отличие процедуры банкротства ликвидируемого должника от процедуры классического банкротства в том, что нем нет предварительных процедур (наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления).
Суд сразу признаёт должника банкротом, открывает конкурсное производство и назначает конкурсного управляющего. Это значительно ускоряет процесс по сравнению с классическим банкротством, где маршрут начнется с наблюдения, а его прохождение может затянуться на неопределенный срок. В этом и есть выгода от ее использования - относительная быстрота прохождения процедуры.
После этого, в официальных источниках публикуется объявление о банкротстве, и у кредиторов есть 2 (два) месяца, чтобы заявить свои требования (п.1.1 ст.225 ЗоБ) в РТК. Далее, проводятся собрания, где кредиторы голосуют пропорционально суммам своих требований, и определяется порядок погашения долгов (п.2.1 ст.225 ЗоБ).
Если заявление о банкротстве было подано до того, как создали ликвидационную комиссию, то все описанные выше особенности не действуют (п.3 ст.225 ЗоБ). В этом случае, банкротство будет проходить в общем порядке, со всеми предварительными процедурами, что существенно увеличит сроки процесса, а быстрота процесса, как известно, самое существенное преимущество.
Что дальше
Не важно, какую процедуру проходил Должник, управляемую (проДолжниковскую) или кредиторскую. Исключение должника (организации) из ЕГРЮЛ после процедуры завершения банкротства не освободит его контролирующее лицо от риска привлечения к субсидиарной ответственности. Не освободит от такого риска и факт исключения из ЕГРЮЛ в качестве недействующего юридического лица. В данном случае, контролирующее лицо будет привлечено к субсидиарной ответственности во внебанкротном порядке.
Антон Свирякин, Юридический советник, Руководитель проектов по налогам, корпоративному управлению и GR
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