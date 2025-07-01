Скрытое владение компанией: как защитить контроль над бизнесом, чтобы не лишиться его

Санкции и непрекращающийся тренд государства на обеление различных отраслей экономики заставили многих предпринимателей посмотреть на практику структурирования бизнеса иначе. С одной стороны, многие хотят выйти из операционки и продолжать бизнес, будучи стратегом, а не исполнителем, одновременно, обезопасив себя от излишнего внимания недоброжелателей (сделать владение активом максимально конфиденциальными), с другой – получить определенные экономические выгоды от использование определенного способа структурирования владения своим активом.

Более подробно рассмотрим первый и второй способы передачи контроля над компанией.

Несмотря на то, что, на первый взгляд, второй способ передачи кажется более юридически устойчивым и безопасным для бенефициара, то это не значит в первом способе нет возможности обеспечить устойчивость лично-доверительных отношений дополнительными договорными конструкциями. Однако в отличие от второго случая использование договорных конструкций в первом случае будут носить опциональный характер. В первом случае договор равен организационно-правовой форме, во втором – обеспечивает (гарантирует стабильность) лично-доверительных отношений.

В первом случае , основа юридической конструкции фронтирования владения - лично-доверительный характер отношений между бенефициаром и «доверенными» лицами. Второй случай , помимо лично-доверительного характера, предполагает использование организационно-правовых форм управления такой передачей на основании договоров.

Рассмотрим подробнее, какие способы конфиденциального владельческого контроля над компанией без прямого участия в её уставном капитале можно использовать на практике. В общем, способы передачи контроля над компанией можно разделить на 2 (две) группы :

Ответы на все эти вопросы есть в законодательстве есть. Главное – правильно использовать те механизмы, которые им предлагаются.

При выборе способа структурирования бизнеса степень конфиденциальности владения является ключевым вопросом, но не главным. Многие собственники бизнеса при выборе «своей» структуры также задаются вопросом, какие юридические гарантии защищенности актива дает выбранный способ. Кроме того, многих интересует, а даст ли выбранный способ владения активом (компанией) какие-либо экономические выгоды (преимущества).

Контроль над компанией без прямого участия в её уставном капитале и корпоративном управлении на основе лично-доверительных отношениях

Конвертируемый заем как способ защиты владельческого контроля

Суть договора конвертируемого займа (ДКЗ) – бенефициар выступает заимодавцем и может потребовать конвертировать заем в долю (акции) в обществе-заемщике (ООО или АО), когда это будет предусмотрено условиями договора займа (п. 1 ст. 19.1 Закона об ООО, п. 1 ст. 32.3 Закона об АО). ДКЗ дает возможность бенефициару (займодавцу) получить (вернуть) контроль над компанией, если «доверенное» контролирующее лицо будет уклоняться от исполнения компанией финансовых обязательств перед ним и частично скрыть свое бенефициарное владение, однако с учетом того, что сведения о заключении ДКЗ подлежат раскрытию в ЕГРЮЛ, то сокрытие бенефициарного владения можно считать условным. Однако все же – это преимущество, хотя и скромное. Как мы понимаем, контроль над компанией через ДКЗ – это не только преимущества, но и риски. Ключевой риск здесь один – это полная утрата контроля над своей компанией из-за действий «доверенного» владельца. При конвертируемом займе займодавец не является прямым владельцем бизнеса и не имеет возможности напрямую управлять своей компанией и принимать ключевые решения, включая возможность распределения прибыли, а значит имеет меньше прав, чем фактический владелец доли в компании. Если условия конвертации не будут выполнены либо договор будет оспорен полностью или в части, то займодавец может не только потерять вложенные средства, но и лишиться контроля над долями (акциями) в компании. Экономических выгод от использования ДКЗ немного, но они есть, вернее есть только одно - полученные по ДКЗ денежные средства не учитываются ни в составе доходов, ни в составе расходов налогоплательщика для целей уплаты налога на прибыль. Единственным объектом налогообложения в рамках ДКЗ будут начисленные проценты (статьи 251 и 270 НК). Для того, чтобы бенефициару максимально правильно оценить эффект от применения ДКЗ, в первую очередь, необходимо оценить соответствие ставки ДКЗ диапазону, установленному ст.269 НК, во вторую – определить, каким будет размер вознаграждения номинальных владельцев (фронтменов), в-третью – заранее подумать о том, что с этим займом будет дальше, будет ли он реально конвертироваться в долю (акции) компании или бенефициар придет к тому, что компания ему не интересна и фронтмены превращаются в полноценных владельцев. Для налогового органа не будет иметь значения, будет ли КЗ конвертироваться или возвращаться, главное, чтобы его условия были максимально рыночными и соответствовали базовым диапазонам, тогда негативных налоговых последствий не возникнет. Если говорить о третьем варианте, то, очевидно, что заем должен будет вернуться ему в виде живых денег. В таком случае, следует заранее проработать возможный вариант MBO-сделки таким образом, чтобы эта она максимально рыночной для всех ее сторон.

Заем с обеспечением как способ защиты владельческого контроля

Суть договора займа с залоговым обеспечением (ДЗО) – если бенефициар (займодавец; залогодержатель) компании выступит залогодержателем её наиболее ценного имущества, то независимый наемный директор или «доверенный» номинальный владелец не смогут совершать какие-либо сделки (операции) с этим имуществом компании без согласия бенефициара, а бенефициар при неисполнении заёмщиком (залогодателем) заемных обязательств может обратить взыскание на имущество, являющееся предметом залога. Как известно, залог - это наиболее удобный способ обеспечения дополнительного имущественного контроля над активом и потребует от бенефициара меньше временных затрат, чем тех, которые были бы затрачены на ведение документооборота при одобрение каждой сверхпороговой сделки компании (при максимальном ограничении полномочий наемного директора). ДЗО (залог имущественного комплекса компании) дает возможность бенефициару, выступающему займодавцем, полностью скрыть свой контроль над компанией и быстро получить (вернуть) полный юридический контроль над ней, если его «доверенное» лицо будет уклоняться от исполнения финансовых обязательств перед бенефициаром. ДЗО с залогом долей в компании (ООО) такой возможности (полной конфиденциализации владения) не дает, так как сведения о залоге будут указаны в ЕГРЮЛ. Для АО ситуация проще, информация о залоге акций в ЕГРЮЛ не указывается. Однако аналогично контролю через ДКЗ ДЗО не дает бенефициару возможность напрямую участвовать в управлении бизнесом и распределении прибыли. Экономическая выгода от использования ДЗО такая же, как от ДКЗ - налогообложение ДЗО аналогично налогообложению ДКЗ (статьи 251 и 270 НК). Однако на реализацию данного механизма могут потребоваться значительные ресурсы, так как предполагается, что предметы залога – это очень ценное имущество. Для того, чтобы бенефициару максимально правильно оценить эффект от применения ДЗО можно обратиться к тому, что предложено для применения механизма ДКЗ, но с учетом того, что размер займа с обеспечением должен не только соответствовать рыночной стоимости имеющихся активов, но и возможностями предоставления личных имущественных гарантий «доверенным» лицом, а также учитывать, что конструкция ДЗО предполагает необходимость реального движения денежных средств.

Опционная форма защиты владельческого контроля

«Опционная» форма защиты владельческого контроля над активом предполагает возможность использования одной из 2 (двух) правовых конструкций: Опцион на заключение договора (ст. 429.2 ГК); Опционный договор (ст. 429.3 ГК). Первый случай предоставляет одной из сторон (держателю опциона) право купить или продать базовый актив по заранее согласованной цене в течение определенного периода времени, а второй - это предварительный договор, обязывающий его стороны в будущем заключить основной договор и устанавливающий условия будущего основного договора. В этом и кроется ключевое различие данных конструкций опциона, первая – это право, а не обязательство держателя опциона совершить сделку, а вторая – обязательство сторон в будущем заключить основной опционный договор на заранее оговоренных условиях. Использование опционной конструкции отчуждения доли в уставном капитале ООО требует нотариального удостоверения (абз.4 п.11 ст. 21 Закона об ООО), для акций АО нотариального удостоверения опционной конструкции не требуется. Контроль над бизнесом через опцион позволяет бенефициару полностью скрыть свое владение им от третьих лиц, так как сведения о заключенном опционе на долю (акции) в компании не подлежат регистрации в ЕГРЮЛ или в иных публичных реестрах. Однако, как и в случае с ДКЗ и ДЗО, опционный вариант не дает бенефициару возможность напрямую участвовать в его управлении и распределении прибыли, но при правильном оформлении условий соглашения об обратном выкупе вернуть полноценный юридический контроль над компанией труда не составит. Никаких экономических, в частности, налоговых преимуществ для бенефициара опционная форма защиты контроля компанией не дает, только затраты на оформление и удостоверение опционного соглашения (расходы на нотариальное удостоверение опциона зависят от размера уставного капитала компании). Для того, чтобы бенефициару максимально правильно оценить эффект от применения опциона, достаточно рассчитать экономику затрат и просчитать возможные налоговые риски, связанные с использованием опциона. Такие риски могут возникнуть тогда, когда цена обратного выкупа доли (акций) будет нерыночной.

Корпоративный договор как способ защиты владельческого контроля