Деньги, полученные от другого физлица безвозмездно, НДФЛ не облагаются

Поступления на счет физического лица, например, в качестве оплаты проданного имущества или, например, в качестве вознаграждения за оказанные услуги, признаются доходом такого физического лица, подлежащим обложению НДФЛ в установленном порядке.

Указанной позиции придерживается Минфин в своём письме от 11.01.2024 № 03-04-05/1006.

Не подлежат обложению НДФЛ доходы в денежной и натуральной форме, получаемые от физлиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, если иное не предусмотрено пунктом 18.1 статьи 217 НК РФ.

Поэтому денежные средства, безвозмездно полученные от физического лица, в том числе банковским переводом, не подлежат обложению НДФЛ. И сам по себе факт банковского перевода денежных средств между физическими лицами не является объектом налогообложения.