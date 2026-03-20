Налоговики забирают дебиторку: как мы к этому пришли и что делать бизнесу в 2026 году

С 1 января 2026 года правила игры изменились. Налоговики получили легальное право арестовывать дебиторскую задолженность компаний. Как мы дошли до жизни такой, что происходит сейчас и к чему готовиться бизнесу? Разбираемся вместе.

Налоговые споры вокруг дебиторской задолженности — это не новость. Инспекторы и раньше пытались взыскивать долги контрагентов в счет недоимок компании, но делали это, балансируя на грани закона. Теперь же у них в руках появился мощный и абсолютно легальный инструмент.

Откуда эта тема взялась: хроника противостояния

История взыскания дебиторской задолженности налоговиками тянется с конца 2018 года. Тогда инспекторы начали активно применять этот метод, и суды, как правило, их поддерживали.



Логика была простой: само по себе взыскание дебиторки не ухудшает финансовое положение предприятия, ведь это просто замена одного актива (права требования) на другой (погашение долга перед бюджетом). Эту позицию, например, закрепило постановление АС Восточно-Сибирского округа от 23.09.2019 № А33-37213/2018.

Однако в 2022 году в дело вмешался Верховный суд РФ. В своем решении от 12.05.2022 № АКПИ22-118 он четко указал: для целей Налогового кодекса имущественные права, к которым относится и дебиторская задолженность, не признаются имуществом. А значит, накладывать на нее обеспечительные меры и взыскивать — незаконно.

Спустя год, в июле 2023 года, с этим согласилась и сама ФНС, выпустив письмо от 20.07.2023 № КЧ-4-18/9261. Казалось бы, бизнес мог выдохнуть. Но радость была недолгой.

Несмотря на позицию ВС РФ и ФНС, некоторые суды продолжали выносить решения в пользу налоговиков. Яркий пример — постановление АС Западно-Сибирского округа от 06.06.2024 № А45-19328/2023, где суд фактически разрешил арест дебиторской задолженности, отправив дело на пересмотр.

Что происходит сейчас: новые правила 2026 года

Точку в этих спорах поставил законодатель. Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ были внесены кардинальные изменения в Налоговый кодекс.

С 1 января 2026 года:

1.Пункт 2 статьи 38 НК РФ утратил силу. Именно он ранее исключал имущественные права из понятия "имущество" для целей налогообложения.

2.В статье 11 НК РФ появилось новое определение имущества. Теперь для целей ареста и запрета на отчуждение (передачу в залог) под имуществом понимаются все виды объектов гражданских прав, относящихся к имуществу в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

Что это значит на практике? Согласно статье 128 ГК РФ, к имуществу относятся и имущественные права, включая безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги и цифровые права.

ФНС оперативно отреагировала на эти изменения, выпустив письмо от 19.01.2026 № Д-18-18/2. В нем налоговая служба прямым текстом заявила: прежнее письмо (от 20.07.2023 № КЧ-4-18/9261) больше не действует. Теперь чиновники имеют полное право запретить отчуждать (передавать в залог) все имущество компании, включая имущественные права, дебиторскую задолженность и даже объекты интеллектуальной собственности.

Пример из недавней практики

Рассмотрим показательный спор (Постановление АС Московского округа от 26.01.2026 № А40-29465/2025).

По итогам камеральной проверки инспекция доначислила компании 876,8 млн руб. Налоговики приняли обеспечительные меры, запретив отчуждать два объекта недвижимости и дебиторскую задолженность по агентскому договору с иностранной компанией на сумму 992,9 млн руб.

Организация пыталась оспорить эти действия, ссылаясь на старые нормы (решение ВС РФ от 12.05.2022 и письмо ФНС от 20.07.2023). Однако суд встал на сторону инспекции. Почему? Потому что компания пропустила сроки обжалования обеспечительных мер (обратилась в суд только через 3,5 года), а кроме того, пыталась избежать взыскания дебиторки, заключив с должником дополнительное соглашение об изменении сроков расчета. Суд расценил это как попытку причинить ущерб бюджету.

Что будет происходить в будущем: прогнозы и советы

С ужесточением налоговой политики арсенал инструментов для взыскания задолженности будет только расти. Налоговики будут все чаще обращать внимание не только на материальные активы (недвижимость, транспорт), но и на права требования, интеллектуальную собственность и цифровые активы.

Кроме того, мы видим тренд на привлечение к ответственности третьих лиц: бенефициаров, бывших руководителей и аффилированных структур. Если у самой компании нет активов для погашения долга, инспекторы будут искать их у связанных лиц.

Как защитить свой бизнес?

1.Контролируйте дебиторку. Не допускайте накопления безнадежных долгов. Регулярно проводите инвентаризацию и сверку расчетов с контрагентами.

2.Соблюдайте сроки обжалования. Если налоговая приняла обеспечительные меры, не тяните время. Обжалуйте их в установленные законом сроки, иначе потеряете право на защиту.

3.Используйте альтернативы. Чтобы избежать взыскания дебиторской задолженности или блокировки счетов, вы можете попросить инспекцию заменить обеспечительные меры банковской гарантией, залогом ценных бумаг (иного имущества) либо поручительством третьего лица (п. 11 ст. 101 НК РФ [8]). На практике это самый быстрый способ разблокировать активы.

4.Требуйте мотивировку. Налоговики должны обосновать риск неисполнения решения и соблюдать очередность применения обеспечительных мер. Если ФНС сразу блокирует счета, не отработав запрет отчуждения имущества, такое решение можно и нужно обжаловать.

Налоговое законодательство стремительно меняется, и то, что работало вчера, сегодня может привести к серьезным финансовым потерям.

Налоговое законодательство стремительно меняется, и то, что работало вчера, сегодня может привести к серьезным финансовым потерям.