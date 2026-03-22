АУСН: от тихого эксперимента до спасательного круга. Что будет с режимом в 2026-2027 годах

Бизнес нашёл способ не платить НДС на упрощёнке — и массово побежал в АУСН. Число плательщиков выросло в 10 раз за год. Но на Петербургском налоговом форуме прозвучало кое-что, о чём не написали в пресс-релизах. Что будет с АУСН дальше — и почему торопиться с переходом уже поздно...

Когда в 2022 году ФНС запустила Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН) в четырех пилотных регионах, бизнес отреагировал вяло. «Очередная игрушка налоговиков», «ставки слишком высокие», «банки будут сливать все данные» — так говорили на форумах и в кулуарах.

Но наступил 2026 год. Налоговая реформа ударила по УСН, введя НДС для тех, кто зарабатывает больше 20 млн рублей. И внезапно АУСН из гадкого утенка превратилась в спасательный круг. На Петербургском налоговом форуме 2026 года эта тема звучала из каждого утюга.

Давайте разберем, откуда взялась АУСН, почему сейчас туда массово бежит бизнес и что ждет этот режим в ближайшем будущем.

Как всё начиналось: идея «прозрачного» бизнеса

Эксперимент стартовал 1 июля 2022 года. Идея ФНС была красивой и логичной: освободить микробизнес от бухгалтерии и отчетности в обмен на полную прозрачность. Суть режима заключалась в том, что налоги считает сама ФНС на основе данных онлайн-касс, банковских счетов и личного кабинета. Никаких деклараций сдавать не нужно. Никаких страховых взносов за себя и сотрудников платить не требуется, кроме символического взноса на травматизм, который в 2026 году составляет 2959 рублей. Правда, ставки оказались выше, чем на обычной УСН: 8% с доходов или 20% с разницы «доходы минус расходы».

В первые годы режим оставался нишевым. Зачем платить 8% с доходов, если на обычной УСН можно платить 6%, а в некоторых регионах и 1%, да еще и уменьшать налог на страховые взносы? Логично, что на 1 января 2025 года АУСН применяли всего 22,7 тысячи предпринимателей.

2026 год: взрывной рост и новые регионы

Всё изменилось с принятием налоговой реформы. С 2026 года упрощенцы с доходом свыше 20 млн рублей обязаны платить НДС. А вот на АУСН этого правила нет — там НДС не платят при доходах до 60 млн рублей.

Бизнес быстро посчитал математику. Платить 8% без НДС и без страховых взносов оказалось выгоднее, чем платить 6% плюс НДС по ставке 5% или 7%, плюс страховые взносы, плюс оплачивать работу бухгалтера за ведение сложного учета.

Результат не заставил себя ждать. По сообщению главы ФНС, с начала 2026 года количество плательщиков АУСН выросло в 10 раз. С 1 января 2026 года к эксперименту присоединились новые регионы, включая Республику Башкортостан, Алтай, Дагестан, Красноярский край и другие. Режим стремительно шагает по стране.

Что обсуждали на Петербургском налоговом форуме 2026

На форуме АУСН стала одной из самых горячих тем. И новости, прямо скажем, тревожные. Председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга Светлана Енилина озвучила предложения по увеличению доходной части бюджета. Логика чиновников проста: раз бизнес массово побежал в АУСН, чтобы сэкономить на НДС, значит, эту лазейку нужно прикрыть.

В кулуарах и на сессиях активно обсуждали два сценария.

Первый — снизить лимит доходов с 60 до 20 млн рублей уже в 2026 году, а в 2027 году опустить его до 15 млн рублей.

Альтернативный вариант — перераспределить поступления от АУСН в пользу регионов, чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджетов.

Прогноз: что будет с АУСН дальше?

Эксперимент по АУСН официально рассчитан до 31 декабря 2027 года.

Что будет потом? Эксперты сходятся во мнении, что режим не просто выживет, а станет новой нормой для микробизнеса.

Государству крайне выгодна эта система: она абсолютно прозрачна, налоги собираются автоматически, возможности для схем и скруток минимальны.

Представители налоговой заевляют: «УСН будет пересмотрена, и, скорее всего, она трансформируется и перейдет плавно в автоматизированную УСН. Как таковой классической упрощенной системы налогообложения в том виде, в котором она есть сейчас, не будет. Связано это с тем, что упрощенка в настоящее время непрозрачная».

Мой прогноз как налогового консультанта достаточно жесткий.

Во-первых, лимиты урежут. Предложение снизить лимит до 20 млн рублей выглядит очень реалистичным, так как государство не позволит среднему бизнесу прятаться от НДС в АУСН.

Во-вторых, режим станет обязательным для микробизнеса. Вполне возможно, что после 2027 года классическую УСН для ИП с оборотом до 15-20 млн рублей просто отменят, принудительно переведя всех на автоматизированную систему.

В-третьих, нас ждет тотальный контроль. АУСН — это идеальный полигон для обкатки алгоритмов ФНС. Если система научится без сбоев считать налоги для сотен тысяч ИП, этот опыт перенесут и на другие режимы.

Выводы для бизнеса

Если ваш оборот до 60 млн рублей, у вас до 5 сотрудников и вы работаете в регионе, где действует АУСН — считайте прямо сейчас. В 2026 году это может быть самым выгодным режимом, особенно если у вас высокая доля ФОТ, так как вы экономите на взносах, и вы не хотите связываться с НДС.

Но будьте готовы к тому, что правила игры могут изменить в любой момент. Как мы услышали на форуме, Минфин уже рассматривает поправки о снижении лимитов.

