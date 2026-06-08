А тем временем где-то в цифровой реальности на вас уже открыли ИП, налоговая начислила долги, а приставы пришли забирать имущество уже в реальности. Не верите?

Можно ли открыть ИП на физическое лицо без его ведома?
По закону — нет. Индивидуальный предприниматель должен появляться не по волшебству и не по желанию неизвестных лиц из интернета, а после подачи заявления самим гражданином или его представителем.
Порядок регистрации ИП установлен Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». При регистрации физлица в качестве ИП в налоговый орган подается подписанное заявителем заявление по установленной форме. Это следует из ст. 22.1 закона № 129-ФЗ.
Документы для государственной регистрации могут быть представлены разными способами: лично, через представителя, по почте, через МФЦ, нотариуса или в электронной форме. Это предусмотрено ст. 9 закона № 129-ФЗ.
То есть формально закон исходит из простой идеи: человек сам решил стать предпринимателем, сам подал документы или уполномочил представителя.
Но жизнь, как обычно, пришла и сказала: «Сейчас будет интереснее».
На практике мошенники используют чужие персональные данные: ФИО, ИНН, паспортные данные, фото паспорта, СНИЛС, номер телефона, доступ к электронной почте или электронной подписи. После этого через онлайн-сервисы могут подать документы на регистрацию ИП.
ФНС видит комплект документов: заявление, паспортные данные, электронную подпись, иногда уведомление о применении УСН. Формально пакет есть. Система работает. Запись в ЕГРИП появляется.
А сам человек в это время может спокойно пить чай, работать по найму, смотреть сериал и вообще не знать, что где-то в цифровой реальности он уже предприниматель. Причем не в мечтах, а в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.
И вот тут начинается самое неприятное. Пока физлицо числится в ЕГРИП как ИП, оно для налоговой системы становится плательщиком страховых взносов. Плательщики страховых взносов указаны в ст. 419 НК РФ, а фиксированный размер взносов ИП установлен ст. 430 НК РФ.
В 2026 году фиксированные взносы ИП «за себя» составляют 57 390 руб. за год. Если ИП зарегистрирован не весь год, сумма рассчитывается пропорционально периоду регистрации.
То есть мошенники могут открыть ИП, провести операции, исчезнуть, а человек получит от ФНС вполне реальное требование.
Цифровой фантом — долги настоящие. В одной из судебных историй мошенники использовали персональные данные гражданина, зарегистрировали на него ИП, открыли банковский счет и провели операции на сумму свыше 6 млн руб. Сам гражданин в регистрации не участвовал, в банк и налоговую не приходил, предпринимательскую деятельность не вел.
Но налоговая уже начислила ему страховые взносы и выставила требование об уплате задолженности с пенями.
Суд встал на сторону гражданина. Было установлено, что заявление на изготовление электронной подписи подписывало другое лицо, для активации использовался чужой телефон, а инспекция не доказала, что человек реально вел предпринимательскую деятельность и получал доход.
Само наличие записи в ЕГРИП и движение денег по счету еще не доказывают, что гражданин действительно был предпринимателем.
Реквизиты дела: решение Арбитражного суда Иркутской области от 18.03.2026 по делу № А19-1573/2025.
Но чтобы прийти к такому результату, человеку пришлось идти в суд. Вот в чем главная проблема цифровизации: открыть, зарегистрировать, начислить и взыскать система умеет быстро. А вот доказывать, что ты не открывал бизнес, не подписывал документы и не получал доход, приходится уже вручную, через заявления, полицию, налоговую и суд. Сюрприз так себе. Не айфон выиграл. ИП получил. А вместе с ним — взносы, требования и необходимость доказывать, что ты вообще не предприниматель.
Цифровой ИП, настоящие долги: почему ФНС сначала начисляет, а человек потом доказывает
Главная проблема в таких историях проста: пока человек числится в ЕГРИП как индивидуальный предприниматель, для налоговой системы он предприниматель.
Неважно, что он сам ничего не открывал.
Неважно, что бизнес не вел.
Неважно, что деньги по счету гоняли мошенники.
Для ФНС сначала есть запись в реестре. А если есть запись, значит, есть и обязанность платить страховые взносы «за себя».
Плательщики страховых взносов определены в ст. 419 НК РФ, а фиксированные взносы ИП установлены ст. 430 НК РФ. В 2026 году фиксированный размер взносов составляет 57 390 руб. за год. Если ИП было зарегистрировано не весь год, сумма считается пропорционально периоду регистрации.
То есть даже липовое ИП может быстро превратиться в настоящую задолженность.
И здесь фраза «я ничего не открывал» сама по себе не работает. Ее нужно доказывать документами, заявлениями, перепиской с ФНС, банком, удостоверяющим центром, а иногда — уже в суде.
Именно это произошло в деле, которое стало показательным. Гражданин обнаружил, что на него зарегистрировали ИП. Сам он в налоговую не обращался, заявление не подавал, электронную подпись не оформлял, в банк не приходил, предпринимательскую деятельность не вел.
Но в ЕГРИП он уже был.
Счет уже был открыт.
Операции уже прошли.
ФНС уже начислила взносы.
Налоговая заняла формальную позицию: запись в ЕГРИП есть, недействительной она не признана, значит, взносы начислены правомерно.
Суд посмотрел на ситуацию глубже. Выяснилось, что электронная подпись оформлялась через другое лицо, для активации использовался чужой телефон, документы подавались онлайн, а сам гражданин фактически не участвовал ни в регистрации, ни в открытии счета, ни в ведении бизнеса. Инспекция не доказала, что человек реально вел предпринимательскую деятельность и получал доход.
Само движение денег по банковскому счету еще не доказывает, что гражданин вел бизнес, особенно если счет был открыт и использовался мошенниками.
В итоге регистрацию ИП и взыскание взносов признали незаконными.
Почему это важно всем? Потому что персональные данные сегодня гуляют где угодно: в слитых базах, анкетах, старых заявках на кредиты, микрофинансовых сервисах, кадровых документах, маркетплейсах, мессенджерах и сомнительных приложениях.
Один раз отправили фото паспорта «для проверки» — и дальше начинается цифровая рулетка.
Самое неприятное, что человек может узнать о липовом ИП не сразу. Например, когда на Госуслугах появилась задолженность, пришло требование из ФНС, банк начал задавать вопросы, испортилась кредитная история или выяснилось, что в ЕГРИП висит запись о предпринимательстве. И чем дольше эта запись активна, тем больше проблем. Потому что цифровой фантом может быть липовым, а долги, требования, пени и нервы — вполне настоящими.
Как проверить, не сделали ли вас предпринимателем без вашего согласия
Проверить себя можно бесплатно и довольно быстро. Это тот случай, когда пять минут цифровой гигиены могут сэкономить месяцы переписки с ФНС, банком и судом.
Первое, что нужно сделать, — зайти на сервис ФНС «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП»:
https://egrul.nalog.ru/
Там можно проверить себя по ИНН или ФИО и получить выписку из ЕГРИП либо справку об отсутствии сведений о регистрации в качестве ИП.
Если в выписке вы увидели себя как индивидуального предпринимателя, хотя бизнес не открывали, — это уже не «странность», а повод действовать немедленно.
Параллельно стоит проверить личный кабинет налогоплательщика и Госуслуги. Именно там могут появиться начисления, требования, задолженность, пени или другие неприятные следы чужого «бизнеса» на ваше имя.
Что делать, если ИП уже открыли?
Главное — не паниковать и не делать самое опасное: молча закрывать ИП и платить взносы «чтобы отстали».
Так можно создать впечатление, будто вы действительно были предпринимателем, просто потом прекратили деятельность. А правильная позиция должна быть другой: я ИП не регистрировал, документы не подавал, электронную подпись не оформлял, деятельность не вел, доход не получал, регистрацию считаю незаконной.
Сначала нужно получить выписку из ЕГРИП и сохранить ее. Зафиксируйте дату регистрации, ОГРНИП, налоговый орган, адрес, ОКВЭД и все сведения, которые указаны в реестре.
Затем подайте заявление в ФНС. В нем нужно прямо написать, что вы не подавали заявление о регистрации ИП, не подписывали документы, не оформляли электронную подпись для этих целей, не открывали счет и не вели предпринимательскую деятельность.
Одновременно запросите у налоговой копии регистрационного дела: каким способом были поданы документы, какая электронная подпись использовалась, какой телефон и e-mail были указаны, через кого подавалось заявление.
Если на ваше имя открывали банковский счет, нужно обращаться и в банк: когда открыт счет, кто проходил идентификацию, какие документы использовались, какой номер телефона привязан, кто управлял дистанционным доступом.
Следующий шаг — заявление в полицию о мошенничестве и незаконном использовании персональных данных. К заявлению лучше приложить выписку из ЕГРИП, требования ФНС, ответы налоговой и банка, если они уже есть.
Если инспекция уже начислила взносы или выставила требование, их нужно обжаловать. Сначала — в налоговом порядке, при необходимости — через суд.
Главная цель — не просто закрыть ИП, а добиться признания регистрации незаконной. Иначе за период, когда запись висела в ЕГРИП, ФНС может продолжать требовать взносы.
На будущее правило простое: периодически проверяйте себя в ЕГРИП, особенно если когда-либо отправляли копии паспорта в банки, МФО, сервисы, работодателям или через мессенджеры.
Не отправляйте сканы паспорта «просто для проверки» непонятно кому. Следите за личным кабинетом ФНС, Госуслугами и уведомлениями банков.
И главное — если пришло странное требование из налоговой, не игнорируйте. В налогах игнор редко решает проблему. Чаще он просто дает ей время вырасти, набрать пени и прийти уже в более дорогой форме.
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Паспортные данные, электронная подпись, личный кабинет ФНС и Госуслуги — это уже не формальность, а часть вашей финансовой безопасности. Сегодня на чужие данные могут открыть ИП, завтра — начислить взносы, а послезавтра человеку придется доказывать, что он не предприниматель, не получал доход и вообще в этом спектакле оказался случайно.
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Отдельно рекомендую посмотреть блок по налоговым льготам, вычетам и законным способам снизить налоговую нагрузку.
Берегите паспорт, проверяйте себя в реестрах и пусть ваши ИП открываются только по вашему желанию, а не по фантазии мошенников.
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