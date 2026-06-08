А тем временем где-то в цифровой реальности на вас уже открыли ИП, налоговая начислила долги, а приставы пришли забирать имущество уже в реальности. Не верите?

Можно ли открыть ИП на физическое лицо без его ведома?

По закону — нет. Индивидуальный предприниматель должен появляться не по волшебству и не по желанию неизвестных лиц из интернета, а после подачи заявления самим гражданином или его представителем.

Порядок регистрации ИП установлен Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». При регистрации физлица в качестве ИП в налоговый орган подается подписанное заявителем заявление по установленной форме. Это следует из ст. 22.1 закона № 129-ФЗ.

Документы для государственной регистрации могут быть представлены разными способами: лично, через представителя, по почте, через МФЦ, нотариуса или в электронной форме. Это предусмотрено ст. 9 закона № 129-ФЗ.

То есть формально закон исходит из простой идеи: человек сам решил стать предпринимателем, сам подал документы или уполномочил представителя.

Но жизнь, как обычно, пришла и сказала: «Сейчас будет интереснее».

На практике мошенники используют чужие персональные данные: ФИО, ИНН, паспортные данные, фото паспорта, СНИЛС, номер телефона, доступ к электронной почте или электронной подписи. После этого через онлайн-сервисы могут подать документы на регистрацию ИП.

ФНС видит комплект документов: заявление, паспортные данные, электронную подпись, иногда уведомление о применении УСН. Формально пакет есть. Система работает. Запись в ЕГРИП появляется.

А сам человек в это время может спокойно пить чай, работать по найму, смотреть сериал и вообще не знать, что где-то в цифровой реальности он уже предприниматель. Причем не в мечтах, а в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

И вот тут начинается самое неприятное. Пока физлицо числится в ЕГРИП как ИП, оно для налоговой системы становится плательщиком страховых взносов. Плательщики страховых взносов указаны в ст. 419 НК РФ, а фиксированный размер взносов ИП установлен ст. 430 НК РФ.

В 2026 году фиксированные взносы ИП «за себя» составляют 57 390 руб. за год. Если ИП зарегистрирован не весь год, сумма рассчитывается пропорционально периоду регистрации.

То есть мошенники могут открыть ИП, провести операции, исчезнуть, а человек получит от ФНС вполне реальное требование.

Цифровой фантом — долги настоящие. В одной из судебных историй мошенники использовали персональные данные гражданина, зарегистрировали на него ИП, открыли банковский счет и провели операции на сумму свыше 6 млн руб. Сам гражданин в регистрации не участвовал, в банк и налоговую не приходил, предпринимательскую деятельность не вел.

Но налоговая уже начислила ему страховые взносы и выставила требование об уплате задолженности с пенями.

Суд встал на сторону гражданина. Было установлено, что заявление на изготовление электронной подписи подписывало другое лицо, для активации использовался чужой телефон, а инспекция не доказала, что человек реально вел предпринимательскую деятельность и получал доход.

Само наличие записи в ЕГРИП и движение денег по счету еще не доказывают, что гражданин действительно был предпринимателем.

Реквизиты дела: решение Арбитражного суда Иркутской области от 18.03.2026 по делу № А19-1573/2025.

Но чтобы прийти к такому результату, человеку пришлось идти в суд. Вот в чем главная проблема цифровизации: открыть, зарегистрировать, начислить и взыскать система умеет быстро. А вот доказывать, что ты не открывал бизнес, не подписывал документы и не получал доход, приходится уже вручную, через заявления, полицию, налоговую и суд. Сюрприз так себе. Не айфон выиграл. ИП получил. А вместе с ним — взносы, требования и необходимость доказывать, что ты вообще не предприниматель.