ККТ показала 83 млн рублей, декларации — 520 тыс.: почему «гуманитарка» без документов не спасла ИП

Предприниматель из Приморья торговал продуктами через сеть магазинов. Режимы — УСН и патент. В декларациях годовой доход составлял порядка 520 тыс. руб.
Инспекторы сопоставили эти цифры с данными контрольно-кассовой техники и получили другую картину: через пять касс за год прошло свыше 83 млн руб. Расхождение — в 160 раз.
Уже в ходе проверки ИП представил чеки коррекции и подал уточнённые декларации, увеличив доход почти в девять раз — до 4,5 млн руб. Но и эта сумма не объясняла разрыв.
Тогда предприниматель выдвинул три объяснения: кассиры пробивали чеки ошибочно, часть товаров уходила в собственное производство, часть передавалась в качестве гуманитарной помощи участникам СВО. В подтверждение — чеки коррекции и объяснительные записки кассиров.
Период проверки: 2021 год. Итог: доначислено около 4,5 млн руб. налога по УСН и 227 тыс. руб. штрафа. Общая сумма доначислений — 4 784 239 руб.
Почему суд поддержал инспекцию
Судьи Дальневосточного округа последовательно разобрали каждый довод ИП и ни один не приняли.
1. Чеки коррекции не идентифицируют операции. Представленные корректировки не позволяли идентифицировать конкретные расчёты, которые ИП считал ошибочными. Каждая корректируемая сумма должна отражаться отдельно, а сведений должно быть достаточно для связи корректировки с соответствующей операцией. Первичных документов, подтверждающих ошибочность продаж, ИП также не представил.
Важно: способ исправления зависит от версии ФФД. При ФФД 1.05 ошибочно пробитый чек обычно исправляют через «возврат прихода» и новый правильный чек; для ФФД 1.1 и 1.2 допускается чек коррекции. Универсального рецепта «пробить коррекцию на всё» нет.
2. «Гуманитарная помощь» не подтверждена документально. ИП не представил актов приёма-передачи, документов перевозки, сведений о получателях и доказательств фактического использования переданных товаров. Упоминание в товарных перечнях пива, сигарет, кремовых тортов и детских заколок усилило сомнения суда в реальности передачи, однако ключевой проблемой стало именно отсутствие доказательств самой передачи. Версию о безвозмездном выбытии товара суд не принял.
Не путайте понятия. В бытовой речи передачу товаров часто называют «гуманитаркой». Но формальная гуманитарная помощь по постановлению № 1335 — специальный режим, прежде всего связанный с ввозом помощи в Россию. Для налогового спора ИП важнее доказать сам факт безвозмездной передачи конкретному получателю.
3. Показания предпринимателя противоречили друг другу. Сначала ИП утверждал, что лично доставлял продукцию в зону СВО. Затем говорил о продаже наборов семьям участников по льготным ценам. Позже — о передаче товаров в мобилизационные пункты Приморского края. Три версии, ни одна не подтверждена документально.
4. Объяснительные кассиров не подтверждают массовые сбои. Пять касс, год работы, 83 миллиона — и ни одного технического акта, ни одного обращения в сервисный центр, ни одного журнала ошибок ККТ.
Блок про «собственное производство», который ИП не раскрыл
Отдельного внимания заслуживает версия о передаче товаров в собственное производство. Предприниматель заявил, что часть продукции со склада уходила не в торговый зал, а на переработку. Но суд не увидел:
технологических карт и калькуляций на выпускаемую продукцию;
норм списания сырья и материалов;
документов о фактическом выпуске (накладные на передачу в производство, акты выпуска);
данных об остатках на конец периода.
Без этой цепочки фраза «товар ушёл в производство» остаётся декларацией. Для проверяющего это то же самое, что отсутствие объяснения: товар списан, а куда — неизвестно. Если бы ИП вёл хотя бы минимальный производственный учёт, часть расхождения удалось бы снять ещё на стадии проверки.
Что важно понимать
Само по себе расхождение между данными учёта и показателями ККТ не доказывает сокрытие доходов. Безвозмездная передача товара не превращается автоматически в реализацию.
Но работает другая логика. Инспекция подтверждает расхождение данными ККТ. Но если ИП настаивает, что отдельные операции не были продажами, он должен представить надёжные документы в подтверждение этой версии.
Когда данные ККТ расходятся с декларацией, ссылаться на благотворительность или гуманитарную передачу недостаточно. Нужна сквозная цепочка документов, подтверждающая, что конкретный товар не был продан: от списания со склада до его получения адресатом.
Доказательства, которые стоит собрать при реальной передаче товаров
Ниже не «обязательный пакет» в юридическом смысле — закон не содержит закрытого перечня документов для подтверждения благотворительности. Это набор доказательств, которые реально защищают позицию при проверке:
Основа (без неё позиция не выстраивается):
акт приёма-передачи или УПД с указанием получателя, номенклатуры, количества, даты;
документы перевозки (транспортная накладная, путевой лист, экспедиторская расписка);
списание со склада с привязкой к конкретной передаче.
Усиливающие доказательства:
письмо-запрос или договор с волонтёрской / общественной организацией;
отчёт получателя об использовании переданных товаров;
фото- и видеоматериалы передачи (без раскрытия лиц и местонахождения — это не всегда возможно и может быть небезопасно при передаче на СВО);
приказ ИП о безвозмездной передаче с указанием основания и перечня.
По учёту стоимости: сопоставляйте переданные позиции со складским учётом и закупочными документами. Розничная цена в акте сама по себе не доказывает скрытую выручку, но если товар списан по цене полки с наценкой, а не по закупочной стоимости, у инспектора возникнет закономерный вопрос о реальности операции.
Документы решают две разные задачи. Они помогают доказать отсутствие продажи и кассовой выручки. Но сами по себе не создают право списать стоимость переданного товара в расходы по УСН. Налоговый учёт передачи зависит от режима и объекта налогообложения.
Комментарий
«В этом деле поражает не сумма расхождения, а то, как предприниматель пытался его закрыть. Три версии за время проверки, ни одного акта передачи, чеки коррекции без привязки к исходным операциям. Когда инспектор видит 83 миллиона по ККТ и слышит в ответ "это гуманитарная помощь", он не верит на слово — он просит документы. А документов нет.
Если вы действительно передаёте товары на нужды СВО, в благотворительный фонд, в социальное учреждение — фиксируйте каждый шаг. Акт, накладная, подпись получателя, транспортный документ. Это не бюрократия. Это единственное, что будет стоять между вами и доначислением, когда данные ККТ и декларации разойдутся.
И отдельно про производство. Если часть товара уходит не в продажу, а на переработку — ведите технологические карты, калькуляции, акты выпуска. Иначе при первой же сверке с кассой вам придётся объяснять, куда делся товар на несколько миллионов. И объяснять уже в суде».
Постановление АС Дальневосточного округа от 23.06.2026 № Ф03-1383/2026 по делу № А51-8104/2025
Евгений Сивков, налоговый консультант
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