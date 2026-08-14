ККТ показала 83 млн рублей, декларации — 520 тыс.: почему «гуманитарка» без документов не спасла ИП

Предприниматель из Приморья торговал продуктами через сеть магазинов. Режимы — УСН и патент. В декларациях годовой доход составлял порядка 520 тыс. руб.

Инспекторы сопоставили эти цифры с данными контрольно-кассовой техники и получили другую картину: через пять касс за год прошло свыше 83 млн руб. Расхождение — в 160 раз.

Уже в ходе проверки ИП представил чеки коррекции и подал уточнённые декларации, увеличив доход почти в девять раз — до 4,5 млн руб. Но и эта сумма не объясняла разрыв.

Тогда предприниматель выдвинул три объяснения: кассиры пробивали чеки ошибочно, часть товаров уходила в собственное производство, часть передавалась в качестве гуманитарной помощи участникам СВО. В подтверждение — чеки коррекции и объяснительные записки кассиров.

Период проверки: 2021 год. Итог: доначислено около 4,5 млн руб. налога по УСН и 227 тыс. руб. штрафа. Общая сумма доначислений — 4 784 239 руб.