Обещали сотруднику 5 000 ₽ за детский сад — он получил 4 350 ₽. Куда тает компенсация и как оформить ее без доначислений

Нет, не обязан. Трудовой кодекс не требует от работодателя компенсировать работникам плату за детский сад. Такая выплата — право компании, элемент её социальной политики (ч. 1 ст. 8, ч. 2 ст. 22, ч. 3 ст. 41, ч. 4 ст. 57 ТК РФ). Отсюда главный вывод: право работника на выплату возникает на условиях, закреплённых в ЛНА, коллективном или трудовом договоре. Если таких условий нет, требовать компенсацию будет сложно.

Не путайте корпоративную компенсацию с государственной. Компенсация части родительской платы установлена частью 5 статьи 65 Закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»: её выплачивают регионы, размер определяют сами субъекты РФ, а федеральный минимум — 20 %, 50 % и 70 % среднего размера родительской платы (а не обязательно от суммы конкретной квитанции), при этом регион вправе вводить критерий нуждаемости.