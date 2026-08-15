Обещали сотруднику 5 000 ₽ за детский сад — он получил 4 350 ₽. Куда тает компенсация и как оформить ее без доначислений

Компенсация родительской платы за детский сад — распространённая мера социальной поддержки сотрудников с детьми. Но чтобы она не обернулась доначислениями и трудовыми спорами, её нужно правильно спроектировать: выбрать модель выплаты, закрепить условия в документах и заранее понять, где деньги начнут «таять» на налогах. Разберём по шагам — так, чтобы HR увидел выгоду, бухгалтер — риски, а руководитель — цену вопроса.
1. Обязан ли работодатель компенсировать детский сад
Нет, не обязан. Трудовой кодекс не требует от работодателя компенсировать работникам плату за детский сад. Такая выплата — право компании, элемент её социальной политики (ч. 1 ст. 8, ч. 2 ст. 22, ч. 3 ст. 41, ч. 4 ст. 57 ТК РФ). Отсюда главный вывод: право работника на выплату возникает на условиях, закреплённых в ЛНА, коллективном или трудовом договоре. Если таких условий нет, требовать компенсацию будет сложно.
Не путайте корпоративную компенсацию с государственной. Компенсация части родительской платы установлена частью 5 статьи 65 Закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»: её выплачивают регионы, размер определяют сами субъекты РФ, а федеральный минимум — 20 %, 50 % и 70 % среднего размера родительской платы (а не обязательно от суммы конкретной квитанции), при этом регион вправе вводить критерий нуждаемости.
Вот эта государственная компенсация НДФЛ не облагается на основании п. 42 ст. 217 НК РФ. К деньгам работодателя она отношения не имеет: выплата от компании — отдельный доход работника со своими налоговыми последствиями.
2. Кому можно платить компенсацию
Работодатель вправе установить разные условия поддержки для объективно выделенной социальной группы, если критерии заранее закреплены в ЛНА, применяются одинаково ко всем работникам этой группы и не зависят от личных симпатий руководителя. Например, компенсацию можно адресовать одиноким родителям, многодетным семьям, работникам с детьми дошкольного возраста.
А вот ситуация «два работника в одинаковых должностях — одному платим, другому нет без всяких критериев» рискованна: обделённый сотрудник может заявить о неравенстве условий. Поэтому формулируйте критерии через объективные признаки (наличие ребёнка дошкольного возраста, статус семьи), а не через персоналии, и фиксируйте их в Положении до начала выплат.
3. Сначала выберите модель выплаты
Прежде чем писать Положение, решите, что именно вы компенсируете. От модели зависит пакет документов и налоговые риски.
Модель
Что запросить у работника
Главный риск
Фиксированная соцвыплата, например 5 000 ₽ в месяц
заявление, документ о ребёнке
нужно особенно чётко закрепить социальную цель и отсутствие связи с результатами труда
Возмещение части фактической платы
договор с садом, квитанция, подтверждение оплаты
нет чека — нет возмещения за месяц
Оплата образовательной части частного сада
договор с выделенной стоимостью обучения, лицензия сада
присмотр и уход нельзя замаскировать под обучение
Мини-алгоритм действий
Выбрали модель — зафиксировали её в документах
Определили, облагается ли выплата НДФЛ и взносами — выбрали налоговую стратегию
Собрали документы именно для этой модели — подготовили пакет
Внесли выплату отдельной строкой в расчётный листок и 6-НДФЛ — отразили в учёте
Что обязательно решить в Положении
Компенсация указана до удержания НДФЛ или работодатель гарантирует сумму «на руки»? Это меняет цену соцпакета. Если компания обещает «5 000 рублей компенсации», работник при ставке 13 % получит на руки 4 350 рублей. Если обещаны именно 5 000 рублей «на руки», сумму придётся увеличить до выплаты «на руки» — и это уже другой бюджет.
Учитывается ли государственная/региональная компенсация при расчёте корпоративной выплаты? Например, компенсируется ли 50 % всей платы или только той части, которую родитель заплатил сверх региональной компенсации.
Компенсируется ли плата за частный детский сад или только за государственные/муниципальные дошкольные учреждения.
Кто имеет право на выплату, если оба родителя работают в компании — один из них или оба.
Что происходит в отпуске по уходу за ребёнком, отпуске без содержания и при увольнении — сохраняется ли выплата, за какой последний месяц она начисляется.
Нужна ли квитанция каждый месяц или достаточно справки из сада и платёжных документов раз в квартал.
4. Какими документами оформить
Порядок выплаты закрепляется в одном или нескольких документах:
локальный нормативный акт — например, «Положение о компенсации родительской платы»;
коллективный договор;
трудовой договор или дополнительное соглашение к нему (ч. 3 ст. 57, ст. 72 ТК РФ).
В документе зафиксируйте: кому выплачивается компенсация; её размер (фиксированная сумма или процент от фактически уплаченной платы, при желании — с лимитом); порядок и сроки выплаты; перечень документов от работника; условия прекращения выплаты.
С локальным актом ознакомьте работников под подпись, а новичков, на которых он распространяется, — до подписания трудового договора (ч. 2 ст. 22, ч. 3 ст. 68 ТК РФ).
Пример формулировки для Положения:
2.1. Работодатель компенсирует работникам часть родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные образовательные организации.
2.2. Размер компенсации составляет 50 % родительской платы, фактически уплаченной работником за месяц, но не более 5 000 рублей в месяц на каждого ребёнка. Сумма компенсации указывается до удержания НДФЛ.
2.3. Компенсация выплачивается по окончании календарного месяца в день выплаты заработной платы за вторую половину месяца на основании заявления работника и документов, подтверждающих оплату.
2.4. Выплата носит социальный характер, не является оплатой труда, стимулирующей или компенсирующей выплатой в смысле ст. 129 ТК РФ и не зависит от квалификации работника, сложности, качества, количества и условий выполняемой работы.
Пример формулировки для трудового договора:
3.5. Работодатель компенсирует Работнику часть родительской платы за присмотр и уход за ребёнком, посещающим дошкольную образовательную организацию, в размере, порядке и сроки, установленные Положением о компенсации родительской платы, с которым Работник ознакомлен под подпись.
Пункт 2.4 — не формальность: именно такая квалификация выплаты понадобится, если вы решите не начислять страховые взносы и отстаивать это в суде (см. раздел 5.2).
Документы от работника
Базовый набор: заявление; копия свидетельства о рождении ребёнка; справка из детского сада о посещении; документы об оплате (квитанции, чеки), если компенсация привязана к фактически уплаченной сумме. Для модели с оплатой обучения — договор с садом, где стоимость образовательных услуг выделена отдельно, и копия лицензии.
Расчётный листок
Отражайте выплату отдельной строкой в расчётном листке: это снижает риск трудового спора о размере и составе начислений.
5. Налоги и взносы: где деньги начнут «таять»
Сводная картина:
Налог / взнос
Позиция чиновников
Позиция судов
НДФЛ
Облагается в полном объёме
Согласны с чиновниками
Страховые взносы (единый тариф)
Облагаются
Не облагаются: выплата социальная, не оплата труда
Взносы «на травматизм»
Облагаются
Не облагаются
Налог на прибыль / УСН
Безопасно не учитывать в расходах
Учёт возможен, но спорный
5.1. НДФЛ — общее правило и исключения
По общему правилу корпоративная компенсация платы за детский сад облагается НДФЛ. Отдельно анализируют оплату обучения ребёнка по образовательной программе.
В перечне необлагаемых доходов ст. 217 НК РФ корпоративной компенсации за садик нет, а п. 42 ст. 217 НК РФ освобождает только государственную компенсацию по ч. 5 ст. 65 Закона № 273-ФЗ. Минфин высказывает эту позицию последовательно (см., в частности, письмо от 08.02.2016 № 03-04-06/6374).
Отдельно — оплата обучения. Если организация оплачивает стоимость обучения детей сотрудников, такие суммы могут не облагаться НДФЛ при соблюдении условий п. 21 ст. 217 НК РФ (письмо Минфина от 04.10.2012 № 03-04-06/6-295). Но для обычных детских садов это почти не работает: образование по основной дошкольной программе бесплатно, а родительская плата взимается именно за присмотр и уход (ч. 5 ст. 65 Закона № 273-ФЗ). Исключение — частные сады, где в договоре и платёжных документах стоимость образовательных услуг выделена отдельно: вот эту «образовательную» часть можно не облагать НДФЛ. Безопаснее оформлять такую оплату как прямую оплату образовательных услуг саду, хотя позиции Минфина о способе оплаты встречались разные (см. письмо от 16.04.2013 № 03-04-06/12870).
Практический вывод: с суммы компенсации удерживайте НДФЛ по ставке работника (по прогрессивной шкале 13–22 %) и отражайте доход в отчётности. Не удержите — штраф 20 % от суммы неудержанного налога по ст. 123 НК РФ.
5.2. Страховые взносы: Минфин — «платить», суды — «не платить»
Минфин и ФНС считают, что компенсация за садик облагается страховыми взносами: перечень необлагаемых выплат в ст. 422 НК РФ закрытый, такой компенсации в нём нет, а любая выплата в рамках трудовых отношений — облагаемый доход (письма Минфина от 28.06.2023 № 03-15-05/60166, от 20.01.2022 № 03-15-06/3209). По взносам «на травматизм» СФР занимает ту же позицию: в ст. 20.2 Закона № 125-ФЗ такой выплаты нет (письмо СФР от 11.08.2023 № 35-02/89301л).
Суды с этим не согласны. Три опорные позиции, на которые стоит ориентироваться:
Постановление Президиума ВАС РФ от 14.05.2013 № 17744/12 — общий принцип: сам факт трудовых отношений не превращает любую выплату в оплату труда; выплаты социального характера, не зависящие от результатов работы, не входят в объект обложения взносами.
Определение ВС РФ от 17.12.2015 № 306-КГ15-16073 — компенсация родительской платы за детский сад, основанная на коллективном договоре, не является стимулирующей и не облагается взносами.
Определение ВС РФ от 01.02.2016 № 306-КГ15-18624 — аналогичный вывод по сходному спору.
Важно не строить иллюзий. Неначисление взносов — судебная стратегия с неплохой практикой, но не безрисковая налоговая настройка. При проверке инспекция, вероятнее всего, будет следовать позиции Минфина и СФР; риск доначисления есть. Исход спора зависит от содержания ЛНА и доказательств социальной природы выплаты.
Поэтому у компании два варианта:
Осторожный. Начислять взносы (включая «на травматизм») в общем порядке — по применимому к компании тарифу страховых взносов плюс взносы на травматизм. Дороже, зато ноль претензий на проверке.
Смелый. Не начислять взносы, заранее оформив компенсацию именно как социальную выплату (п. 2.4 примера выше, аналогичные оговорки в коллективном договоре), и быть готовым к спору.
5.3. Налог на прибыль и УСН — честная развилка
Нельзя сказать, что Минфин «запрещает» учитывать такую компенсацию в расходах. В письме от 22.09.2017 № 03-03-06/1/61518 ведомство указывает: выплаты работникам на основе коллективного договора могут учитываться в расходах на оплату труда, если выполняются критерии п. 1 ст. 252 НК РФ (обоснованность, связь с деятельностью, направленной на получение дохода) и расходы не названы в ст. 270 НК РФ. Проблема в том, что доказать связь компенсации за садик с получением дохода сложно.
Отсюда развилка, которую нужно пройти осознанно:
Если выплата — чисто социальная, безопаснее не учитывать её в расходах по налогу на прибыль. Это согласуется с позицией «соцвыплата, не оплата труда», которую вы занимаете по взносам.
Если компания хочет включить её в оплату труда по п. 25 ст. 255 НК РФ, позиция по неначислению взносов становится слабее. Нельзя одновременно заявлять налоговой: «это социальная выплата, не связанная с работой» — и по прибыли: «это расход на оплату труда». Выберите одну квалификацию и держитесь её во всех документах и в учёте.
Если выплату квалифицируют как оплату труда и выполняются условия статьи 255 НК РФ, вопрос об учёте расходов возможен и на УСН. Но это ослабляет позицию о её чисто социальном характере для взносов.
5.4. Проводки — по учётной политике
Единого обязательного варианта здесь нет: расчёты могут учитываться через счёт 70 (если выплата оформлена как часть расчётов с персоналом) либо через счёт 73 (как прочие расчёты с работником). Выбор закрепите в учётной политике. Один из возможных вариантов:
Дт 91-2 Кт 70 (73) — начислена компенсация;
Дт 70 (73) Кт 68 (НДФЛ) — удержан НДФЛ;
Дт 70 (73) Кт 51 — компенсация выплачена;
Дт 91-2 Кт 69 — начислены страховые взносы (если выбран осторожный вариант).
Если выплата не признаётся расходом в налоговом учёте, у организаций, применяющих ПБУ 18/02, возникает постоянная разница — порядок её отражения тоже определите в учётной политике.
6. Риски
Ч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП РФ — компенсация предусмотрена ЛНА или коллективным договором, но не выплачена или выплачена не полностью.
Ч. 1 ст. 5.31 КоАП РФ — нарушено обязательство по коллективному договору компенсировать плату за сад.
Ст. 236 ТК РФ — задержали или занизили выплату: придётся доплатить с процентами.
Ст. 237 ТК РФ — компенсация морального вреда по иску работника.
Ст. 123 НК РФ — штраф 20 % за неудержание НДФЛ.
Ст. 122 НК РФ и пени (ст. 75 НК РФ) — если не начислили страховые взносы и не отстояли свою позицию в суде.
Трудовой спор о размере и составе начислений — если выплата не отражается в расчётном листке и в документах о её назначении.
7. Памятка
Компенсация за детский сад — добровольная выплата. Закрепите её в коллективном договоре, Положении и/или трудовом договоре; пропишите категории получателей, размер, модель выплаты, порядок, сроки и пакет документов.
Сначала выберите модель: фиксированная соцвыплата, возмещение части фактической платы или оплата образовательной части частного сада — от этого зависят документы и риски.
Решите в Положении: сумма до НДФЛ или «на руки», учитывается ли региональная компенсация, компенсируется ли частный сад, что с выплатой при отпусках и увольнении, как часто нужны квитанции.
НДФЛ удерживайте всегда и в полном объёме; исключение — только напрямую оплаченная саду стоимость образовательных услуг (реально для частных садов с раздельным учётом в договоре).
По страховым взносам выберите стратегию заранее: начислять по позиции Минфина и СФР либо не начислять по позиции судов, оформив выплату как чисто социальную и приготовившись к спору. Это стратегия с неплохой практикой, но не безрисковая.
В расходах по налогу на прибыли и УСН компенсацию безопаснее не учитывать. Хотите учесть как оплату труда по п. 25 ст. 255 НК РФ — будьте готовы, что аргумент «это соцвыплата» по взносам станет слабее.
Способ учёта (счёт 70 или 73) закрепите в учётной политике и отражайте выплату отдельной строкой в расчётном листке.
Если у вас есть вопросы по оформлению соцвыплат работникам — задавайте их в комментариях, разберём в следующих материалах.
Начать дискуссию