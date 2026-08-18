Пенсионный калькулятор СФР: что он реально считает и почему нельзя «докупить» прошлый стаж

Социальный фонд России опубликовал разъяснение о принципах работы своих онлайн-сервисов для расчёта пенсии (Информация СФР от 14.08.2026). Разбираю, что именно умеют эти инструменты, где между ними разница и чего от них ждать не стоит.
Два разных сервиса — не путайте
1. Пенсионный калькулятор в личном кабинете (es.pfrf.ru)
Работает после авторизации на Госуслугах. Берёт данные из вашего индивидуального лицевого счёта: учтённый стаж, накопленные ИПК, периоды работы. На их основе строит прогноз страховой пенсии по старости в текущих ценах.
Дополнительно можно указать социально значимые периоды (служба в армии, уход за ребёнком, уход за пожилым человеком) и выбрать будущую форму занятости — наём, ИП, работа на себя.
Ключевая оговорка: это ориентир по действующим правилам и данным лицевого счёта, а не обещание конкретной суммы. Изменятся стоимость пенсионного балла, фиксированная выплата, ваша зарплата, стаж или само законодательство — изменится и результат.
Отдельная функция — обратный расчёт: вы задаёте желаемый размер пенсии, а калькулятор показывает, сколько ещё лет нужно работать и с какой зарплатой, чтобы выйти на эту цифру. Опять же — при текущих параметрах.
2. Калькулятор приобретения ИПК и стажа (es.pfrf.ru/ipkStazh)
Это совершенно отдельный инструмент. Он не «подтягивает всё автоматически». Вы сами указываете недостающее количество ИПК, недостающий стаж и дату регистрации в системе. Сервис рассчитывает размер добровольного взноса после вступления в добровольные правоотношения с СФР.
Кому нужен добровольный взнос, а кому нет
Распространённое заблуждение: добровольный взнос позволяет «докупить» прошлый стаж, например, за годы неофициальной работы. Это не так. Добровольные взносы формируют пенсионные права только за текущий период после регистрации в СФР. Задним числом ничего не закрывается.
Кому механизм действительно полезен:
Самозанятые без работодателя — за них никто не платит страховые взносы, стаж и ИПК не формируются.
Лица, за которых взносы не уплачиваются по любым иным причинам.
Что касается обычных ИП: они уже уплачивают фиксированные страховые взносы на ОПС, и стаж с ИПК им начисляются в общем порядке. Добровольный механизм для них работает иначе и в большинстве случаев не требуется.
Справка. В 2026 году добровольный взнос за полный год составляет от 71 525,52 ₽ (минимум) до 572 204,16 ₽ (максимум).
Чек-лист: что делать перед расчётами
Прежде чем открывать калькулятор и тем более считать добровольный взнос, убедитесь, что ваши данные в СФР корректны:
Закажите выписку из ИЛС на Госуслугах.
Проверьте периоды работы, службу в армии, уход за ребёнком или пожилым человеком.
Исправьте отсутствующие или неверные сведения — подайте подтверждающие документы в СФР.
Только после этого считайте прогноз в калькуляторе и, при необходимости, добровольный взнос.
⚠️ Важно. Калькулятор не исправляет лицевой счёт. Если в выписке не учтён стаж, нужна не новая цифра в онлайн-форме, а документы в СФР. Сервис лишь считает по тем данным, которые уже внесены.
Резюме
Онлайн-сервисы СФР — полезный инструмент для ориентира: увидеть, что учтено, прикинуть динамику, спланировать добровольные взносы. Но это не гарантия и не замена проверке лицевого счёта. Начните с выписки ИЛС, наведите порядок в данных — и только потом считайте.
Документ: Информация СФР от 14.08.2026
Евгений Сивков, налоговый консультант
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