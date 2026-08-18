Пенсионный калькулятор СФР: что он реально считает и почему нельзя «докупить» прошлый стаж

Два разных сервиса — не путайте

1. Пенсионный калькулятор в личном кабинете (es.pfrf.ru)

Работает после авторизации на Госуслугах. Берёт данные из вашего индивидуального лицевого счёта: учтённый стаж, накопленные ИПК, периоды работы. На их основе строит прогноз страховой пенсии по старости в текущих ценах.

Дополнительно можно указать социально значимые периоды (служба в армии, уход за ребёнком, уход за пожилым человеком) и выбрать будущую форму занятости — наём, ИП, работа на себя.

Ключевая оговорка: это ориентир по действующим правилам и данным лицевого счёта, а не обещание конкретной суммы. Изменятся стоимость пенсионного балла, фиксированная выплата, ваша зарплата, стаж или само законодательство — изменится и результат.

Отдельная функция — обратный расчёт: вы задаёте желаемый размер пенсии, а калькулятор показывает, сколько ещё лет нужно работать и с какой зарплатой, чтобы выйти на эту цифру. Опять же — при текущих параметрах.

2. Калькулятор приобретения ИПК и стажа (es.pfrf.ru/ipkStazh)

Это совершенно отдельный инструмент. Он не «подтягивает всё автоматически». Вы сами указываете недостающее количество ИПК, недостающий стаж и дату регистрации в системе. Сервис рассчитывает размер добровольного взноса после вступления в добровольные правоотношения с СФР.