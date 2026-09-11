Как снизить налоговый штраф в 2026 году: уточненка, ЕНС и новые смягчающие обстоятельства ФНС

Новая система снижения налоговых штрафов заработает с 1 октября 2026 года. В зависимости от действий налогоплательщика один и тот же штраф может составить 18 000, 9 000 или 5 400 руб. А в некоторых случаях — ноль. Разбираем, когда подавать уточненку, сколько положить на ЕНС и какие документы помогут уменьшить санкцию. С 1 сентября 2026 года в статье 114 НК РФ появилась новая граница: при наличии смягчающих обстоятельств налоговый штраф можно уменьшить минимум в два, но максимум в десять раз. А ФНС утвердила детальные правила, по которым инспекторы должны считать снижение. Разберем, как будет работать новый порядок с 1 октября 2026 года и что бухгалтеру стоит учитывать уже сейчас.

Сначала проверьте: а штраф вообще должен быть?

Прежде чем считать коэффициенты снижения, оцените возможность полностью избежать ответственности. Если уточненная декларация подана до того, как налогоплательщик узнал об обнаружении ошибки ФНС или о назначении выездной проверки по соответствующему налогу и периоду, и на момент ее подачи на ЕНС есть положительное сальдо, покрывающее недостающий налог и пени, налогоплательщик освобождается от ответственности (пп. 1 п. 4 ст. 81 НК РФ). То есть вопрос иногда стоит не в том, как уменьшить штраф в 2–10 раз, а в том, как получить ноль. Если сальдо ЕНС недостаточное, переходим к расчету санкций.

Что изменилось в ст. 114 НК РФ и методике ФНС

Здесь важно развести две даты, чтобы не путаться в правовых основаниях: С 1 сентября 2026 года действует новая редакция п. 3 ст. 114 НК РФ, которая установила предел снижения штрафа — от 2 до 10 раз. С 1 октября 2026 года вступает в силу детальная методика ФНС (Приказ ФНС № ЕД-1-7/514@), где прописаны конкретные формулы и коэффициенты.

Сценарий 1. Уточненка подана до обнаружения нарушения

Под «до обнаружения» будем понимать ситуацию, когда налогоплательщик еще не узнал об обнаружении ошибки налоговым органом или о назначении выездной проверки. Важное условие: базовый штраф (20% по п. 1 ст. 122 НК РФ при неумышленном правонарушении) сначала уменьшается ровно в два раза. Затем, в зависимости от погашения недостающей суммы налога и соответствующих пеней, штраф снижается дополнительно.

Сценарий 2. Нарушение уже выявлено налоговой проверкой

Если недоимка уже выявлена по итогам проверки, специальное снижение возможно при условии, что налогоплательщик представляет уточненную декларацию с суммой налога, соответствующей выявленной недоимке, и до рассмотрения дела погашает установленную часть налога и пеней. Первоначальное деление на два не применяется. Но если до рассмотрения дела компания погасит не менее половины выявленной недостающей суммы налога и пеней, инспекция снизит штраф на 50% (при соблюдении условий п. 9 нового порядка).

На сколько ФНС снизит штраф при уплате налога и пеней: таблица

Именно эту арифметику ФНС прописала максимально четко. Сохраните себе как шпаргалку. Доля погашения (налог + пени) до рассмотрения дела Снижение штрафа, если уточненка подана ДО обнаружения Снижение штрафа, если уточненка подана ПОСЛЕ обнаружения Менее 25% Базовое снижение в 2 раза Без дополнительного снижения Не менее 25% – 20% — Не менее 50% – 40% – 50% Не менее 75% – 60% – 60% 100% (полное погашение) – 80% – 75%

А если есть еще смягчающие обстоятельства?

Здесь важно не ошибиться в арифметике. После специального уменьшения штрафа за погашение налога и пеней применяется отдельная формула: при одном дополнительном смягчающем обстоятельстве штраф уменьшается еще в 2 раза, при двух — в 3 раза, при трех — в 4 раза, при четырех — в 5 раз. При этом итоговый штраф нельзя уменьшить более чем в 10 раз от первоначального размера.

Практический расчет на примере

Условие: Компания обнаружила занижение налога на 90 000 руб. Базовый штраф по п. 1 ст. 122 НК РФ (без умысла) составляет 20%, то есть 18 000 руб. На момент подачи уточненки положительного сальдо ЕНС не было. Пени составили 10 000 руб., а до даты рассмотрения дела «накапали» еще на 1 000 руб. Компания внесла на счет 60 000 руб. Других смягчающих обстоятельств нет. Считаем долю погашения:

Недостающая сумма налога и пеней: 90 000 + 10 000 + 1 000 = 101 000 руб.

Оплачено: 60 000 руб.

Доля: 60 000 / 101 000 = 59%. Если уточненка подана ДО обнаружения: Базовое снижение в 2 раза: 18 000 / 2 = 9 000 руб. Погашено 59% (это «не менее 50%»), значит, штраф уменьшается еще на 40%. Итог: 9 000 – 40% = 5 400 руб. Если уточненка подана ПОСЛЕ обнаружения: Первоначальное деление на два не применяется. Базовый штраф остается 18 000 руб. Погашено 59% (это «не менее 50%»), значит, штраф уменьшается на 50%. Итог: 18 000 – 50% = 9 000 руб. Разница в 3 600 руб. наглядно показывает, почему самостоятельное исправление ошибок всегда выгоднее.

Дотягивайте до следующего порога: тактика для бухгалтера

Не платите вслепую. Смотрите на пороги. Новая методика фактически превращает погашение задолженности в ступенчатую шкалу. Если уже погашено 48%, имеет смысл по возможности довести показатель минимум до 50%; если 72% — оценить возможность дойти до 75%. Даже небольшая дополнительная уплата может перевести налогоплательщика на следующий уровень снижения штрафа. ФНС прямо устанавливает пороги 25/50/75/100% для добровольной уточненки. Используйте это.

Что ФНС НЕ признает смягчающим обстоятельством

Новый порядок дал инспекторам четкие ориентиры, что не работает «на автомате»: Факт первого нарушения. Сам по себе факт того, что компания нарушила правила впервые, не является самостоятельным основанием для снижения штрафа. «Хорошая характеристика» бизнеса. Положительная характеристика сформулирована жестче: среди примеров ФНС приводит добросовестное исполнение налоговых обязанностей три года и более плюс налоговая нагрузка выше средней по отрасли. Статус МСП как универсальная льгота. Статус малого предприятия сам по себе не отменяет штраф. Однако он влияет на нижний предел: для МСП минимальный штраф при нескольких смягчающих обстоятельствах составит 3 000 руб., тогда как для иных организаций — 10 000 руб.

Какие ошибки ФНС считает незначительными

Приказ дает конкретику, которую читатели ценят гораздо больше общих формулировок. ФНС относит к возможным признакам незначительности нарушения: Просрочка представления декларации или ряда уведомлений до трех рабочих дней

Просрочка ответа на требование до трех рабочих дней

Непредставление не более 10% от количества запрошенных документов

Неумышленное занижение налога в пределах 10% общей суммы налога за период, но не более 5 млн руб., если нарушение не связано со ст. 54.1 НК РФ Эти цифры — 3 дня, 10%, 5 млн — стоит запомнить.

Какие документы подготовить для снижения штрафа

Приказ прямо требует документального подтверждения смягчающих обстоятельств. Вот минимальный набор: Обстоятельство Чем подтвердить Погашение задолженности данные ЕНС, платежные документы Тяжелое имущественное положение бухгалтерская отчетность, выписки по счетам, сведения о кредитах, лизинге, задолженности Падение доходов декларации, отчетность, управленческие данные Добросовестность сведения об исполнении налоговых обязанностей за прошлые периоды Социальная направленность документы о соответствующей деятельности, благотворительности и расходах Для тяжелого положения организации ФНС приводит конкретные ориентиры: обязательства выше доходов, недостаток средств на текущие расходы, убытки либо падение прибыли на 30% и более.

Короткий алгоритм бухгалтера

Обнаружили ошибку → проверьте сальдо ЕНС. Если хватает на налог и пени → подавайте уточненку, штрафа не будет. Если положительного сальдо ЕНС недостаточно для полного покрытия налога и соответствующих пеней, оцените, до какого порога — 25%, 50%, 75% или 100% — можно довести погашение до рассмотрения дела. Фиксируйте все смягчающие обстоятельства (тяжелое финсостояние, зависимость от внешних факторов) и прикладывайте подтверждающие документы. В возражениях на акт ссылайтесь на новую редакцию ст. 114 НК РФ и Приказ ФНС № ЕД-1-7/514@.

FAQ

Можно ли вообще избежать штрафа при уточненке?

Да. Если уточненка представлена до того, как налогоплательщик узнал об обнаружении ошибки ФНС или о назначении выездной проверки по этому налогу и периоду, а положительное сальдо ЕНС полностью покрывает недостающий налог и соответствующие пени. Нужно ли сначала платить налог и пени?

Для освобождения от штрафа по ст. 81 НК РФ — да, сальдо ЕНС должно быть положительным. Для снижения размера штрафа по ст. 114 НК РФ — чем большую часть вы погасите до рассмотрения дела, тем ниже будет коэффициент. Как влияет положительное сальдо ЕНС?

Оно либо полностью отменяет штраф (если покрывает всю сумму), либо учитывается при расчете доли погашения для применения понижающих процентов. Можно ли уменьшить штраф больше чем в 10 раз?

Нет. П. 3 ст. 114 НК РФ устанавливает жесткий предел: штраф не может быть снижен более чем в 10 раз по сравнению с базовым размером.

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