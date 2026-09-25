Массовый адрес больше не автоматический повод для проверки: что изменилось и чего ФНС ждет от бизнеса в 2026 году

Ко мне часто обращаются предприниматели и главные бухгалтеры с тревогой: «Евгений, нам пришло требование подтвердить юридический адрес!» или «Нам отказали в регистрации, хотя мы сняли нормальный офис, а там уже кто-то числится».

Давайте разберемся, почему налоговая снова обратила внимание на адреса, хотя формально критерий «массовости» отменили, и что вам нужно сделать, чтобы защитить бизнес без лишней паники.

Что отменили, а что нет: правило «5 компаний»

В декабре 2024 года ФНС издала приказ № ЕД-7-14/1119@, который вступил в силу 14 марта 2025 года. Этим документом из перечня самостоятельных оснований для проверки достоверности сведений в ЕГРЮЛ исключили ситуацию, когда по одному адресу зарегистрировано пять и более юридических лиц.

Это важное изменение: наличие пяти и более компаний по адресу больше не является основанием для автоматического назначения проверки. ФНС сама подчеркивает, что формальное количество ушло в прошлое.

Чтобы было наглядно, давайте сравним:

До 14 марта 2025 года Сейчас (с 2025–2026 года) 5 и более юрлиц по адресу — самостоятельное основание для проверки Само число зарегистрированных компаний такого автоматического эффекта не имеет Количество само по себе могло стать формальным основанием для назначения проверки Важнее реальные обстоятельства и факты «Массовость» могла запустить проверку сама по себе Риск возникает прежде всего тогда, когда связь с компаниями по адресу фактически невозможна

Почему большое количество компаний по адресу все равно имеет значение

ФНС не вернула отмененное правило «пять компаний». Но это не означает, что количество зарегистрированных по адресу организаций стало абсолютно безразлично.

В письме от 13.08.2026 № КВ-36-14/6965@ налоговая служба прямо ссылается на позицию Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 61. Суть ее в следующем: подозрение вызывает не количество организаций само по себе, а адрес большого числа компаний, если со всеми либо значительной их частью связь по этому адресу невозможна.

Пример из практики:

ООО «Ромашка» арендует офис 312 в крупном бизнес-центре. По адресу этого здания зарегистрировано 87 компаний. Это само по себе не делает адрес «Ромашки» недостоверным.

Другая ситуация: по адресу зарегистрировано 30 компаний, большинство из них там физически отсутствуют, почтовая корреспонденция возвращается с отметкой «адресат выбыл», а собственник помещения отрицает их размещение. Это уже совсем другой набор обстоятельств, который может свидетельствовать о недостоверности адреса и стать основанием для проверки.

Поэтому после отмены правила «5 компаний» вопрос звучит не «сколько фирм зарегистрировано?», а «можно ли реально связаться с этой компанией по указанному адресу?».

Вам пришло уведомление: у вас есть 30 дней

Последствия могут быть серьезными, но они наступают не автоматически. При регистрации нового юрлица или изменении сведений инспекция может отказать в регистрации, если располагает подтвержденной информацией о недостоверности адреса. Если проблема обнаружена уже после внесения сведений в ЕГРЮЛ, запускается отдельная процедура проверки достоверности.

И здесь вступает в силу главное правило, которое нельзя игнорировать. По п. 6 ст. 11 Закона № 129-ФЗ, если проверка установила недостоверность, регистрирующий орган направляет уведомление о необходимости представления в регистрирующий орган достоверных сведений — так этот документ называется в законе.

После его направления у юрлица есть 30 дней, чтобы представить достоверные сведения либо документы, подтверждающие сведения, уже содержащиеся в ЕГРЮЛ. Только при отсутствии ответа или если документы не подтверждают достоверность, в реестр вносится запись о недостоверности.

30 дней — вот срок, который действительно нельзя пропустить.

6 месяцев — цифра, после которой проблема становится опасной

Если запись о недостоверности сведений об адресе остается в ЕГРЮЛ более шести месяцев, закон позволяет регистрирующему органу запустить процедуру принудительного исключения юридического лица из реестра (подп. «б» п. 5 ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ). ФНС регулярно напоминает бизнесу об этом риске, и игнорировать его нельзя.

Чек-лист: как обеспечить достоверность адреса

Не ждите письма из инспекции. Действуйте на опережение, опираясь на факты, а не на мифы.

Проверьте себя в «Прозрачном бизнесе».

Зайдите в сервис ФНС и посмотрите, сколько еще организаций числится по вашему адресу. Если их много, паниковать не надо. Само количество больше не является автоматическим основанием для проверки. Но полезно оценить, что это за организации и нет ли у самого адреса очевидных признаков проблемности. Организуйте реальное получение корреспонденции.

Налоговую интересует не табличка ради таблички, а реальность адреса: получает ли компания юридически значимую корреспонденцию, действительно ли она имеет право использовать помещение. Если это бизнес-центр, имеет смысл обозначить компанию на двери, ресепшене или в перечне арендаторов и убедиться, что сотрудники здания понимают, где вы находитесь. Сама по себе вывеска проблему не решает — важна реальная возможность связи. Соберите «адресное досье».

Держите под рукой документы, которые доказывают ваш легальный статус: договор аренды/субаренды либо документы о праве собственности;

акт приема-передачи помещения;

согласие или гарантийное письмо собственника (если оформлялось);

платежные документы по аренде;

фотографии, позволяющие идентифицировать конкретное помещение/офис;

доказательства получения корреспонденции (например, уведомление о вручении заказного письма);

при необходимости — переписку с арендодателем или управляющей компанией.

А на квартиру компанию регистрировать можно?

Этот вопрос возникает часто. Сам по себе жилой адрес не означает недостоверность. Пленум ВАС № 61 указывает, что регистрация по месту жительства допустима при согласии собственника. Более того, такое согласие предполагается, если это адрес места жительства учредителя либо лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности.

Спор «офис против квартиры» вторичен. Ключевой вопрос все тот же: достоверны ли сведения и обеспечивается ли реальная связь с юридическим лицом по этому адресу.

Резюме

Много компаний по одному адресу — еще не проблема. Проблема начинается тогда, когда адрес перестает выполнять свою главную функцию: обеспечивать связь с юридическим лицом.

Если вам уже пришло уведомление о недостоверности адреса, главное — не спорить с термином «массовый», а понять, какой конкретно факт инспекция считает недостоверным, и в течение 30 дней дать документы именно по этому обстоятельству. Если ФНС отказала в регистрации либо внесла запись о недостоверности, ситуацию нужно разбирать по материалам регистрационного дела: отказ должен быть мотивирован конкретными обстоятельствами, а не одной только ссылкой на количество организаций по адресу.

Если вы столкнулись с такой ситуацией и вам нужна помощь в грамотном разборе материалов дела и подготовке юридически выверенной позиции, напишите мне.

Евгений Сивков, налоговый консультант