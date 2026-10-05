Кадастр, ипотека и судебные долги: какие налоговые изменения обсуждает Минфин

Минфин обозначил направления налоговой политики на 2027–2029 годы. Среди них — уточнение учета ипотечных процентов, расширение резерва сомнительных долгов и возможный переход к кадастровому налогообложению недвижимости организаций. Но у этих предложений разная степень готовности. Разбираемся, что стоит учитывать при планировании, а что пока рано переносить в налоговые расчеты.

Налог на имущество: обсуждается расширение кадастрового налогообложения

Сейчас налог на имущество организаций рассчитывается, в зависимости от объекта и условий, по среднегодовой или кадастровой стоимости. Минфин обсуждает переход к налогообложению исходя из кадастровой стоимости по всем объектам недвижимости. Среди обозначенных исключений — линейные объекты, технически сложные сооружения, воздушные и морские суда (перечень открытый). Этот вопрос включен в перечень направлений на перспективу. Конкретный срок перехода и его механизм в данном пункте не установлены. Конкретное действие: Не паникуйте, а сравните возможную нагрузку. Составьте перечень объектов: действующая налоговая база, кадастровая стоимость, ставка и льготы. Рассчитайте сценарий возможного перехода. Если обнаружены ошибки в характеристиках объекта или есть основания для пересмотра стоимости, отдельно оцените процедуру и экономическую целесообразность обращения.

Судебные долги: когда доход есть, а денег нет

При методе начисления присужденное возмещение убытков может сформировать налоговый доход после вступления решения суда в законную силу — раньше фактического поступления денег. При этом такая задолженность не обязательно отвечает действующим условиям включения в резерв сомнительных долгов. Минфин предлагает расширить возможности учета такой задолженности в резерве. При этом общее ограничение сохраняется: для отчетных периодов предусмотрено сравнение двух величин — 10% выручки предыдущего года и 10% выручки текущего отчетного периода. Пока это лишь предложение, но компаниям уже сейчас стоит провести инвентаризацию дебиторской задолженности по судебным решениям. Еще два момента по налогу на прибыль: Предлагается уточнить ограничения на применение инвестиционного налогового вычета для уменьшения федеральной части налога на прибыль высокодоходными компаниями. Из расходов предлагают исключить пожертвования в целевой капитал НКО (это не касается всей благотворительности в целом).

Ипотечные проценты: хотят уточнить правила учета при продаже жилья

Это не история «раньше нельзя, теперь разрешат». ФНС уже ранее разъясняла возможность учитывать ипотечные проценты при уменьшении доходов от продажи квартиры, приобретенной в кредит. Минфин предлагает закрепить и уточнить этот порядок на уровне закона. Пример: Вы продали квартиру за 10 млн руб. Купили ее за 6 млн руб. и заплатили банку 2 млн руб. процентов. Налоговая база может быть уменьшена на сумму этих процентов. Условный расчет по действующим правилам: продавец — налоговый резидент РФ, освобождение от НДФЛ не применяется, расходы подтверждены, кадастровый минимум не увеличивает доход от продажи, других доходов, влияющих на этот расчет, нет. При налоговой базе 4 млн руб.: 2,4 млн × 13% + 1,6 млн × 15% = 552 тыс. руб.

При снижении базы до 2 млн руб.: 2 млн × 13% = 260 тыс. руб. Разница составляет 292 тыс. рублей. Это иллюстрация влияния расходов на налоговую базу по действующим правилам, а не обещанная экономия от будущих поправок. Отдельно Минфин предлагает рассмотреть возможность корректировки размера имущественного вычета после его получения. Условия и механизм в документе не раскрыты.

УСН: уточнение сроков для новичков

Документ предусматривает уточнение обязанности уведомлять о переходе на УСН в течение 30 календарных дней с даты постановки на учет, указанной в выписке из Единого государственного реестра налогоплательщиков. Нюанс: Если постановка на учет состоялась 15 октября 2026 года, тридцатый день по календарю — 14 ноября (суббота). По общему правилу переноса срок заканчивается в ближайший рабочий день, то есть 16 ноября. Отправка уведомления почтой в последний день срока не считается его нарушением. Конкретное действие: Подайте уведомление вместе с регистрационными документами либо заранее в пределах установленного срока. Сохраните подтверждение подачи: намерение применять УСН и доказательство уведомления — разные вещи.

Цифровая валюта и налоговые агенты: ждем деталей

Минфин обозначил намерение уточнить порядок признания доходов и расходов по операциям с цифровой валютой, а также расширить налоговое агентирование. Оценивать последствия для конкретных компаний можно будет только по текстам будущих поправок: кто именно должен удерживать налог, с каких выплат и с какой даты. Делать далеко идущие выводы на основе общих формулировок пока рано.

Что делать сейчас?