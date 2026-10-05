Аналитик 1С мобилка
Купить подписку
Евгений Сивков
Налоговые изменения
Читать 3 мин

Налоговый мониторинг: ФНС меняет правила входа. Кому расстелют красную дорожку в 2027 году?

Госдума упрощает вход в налоговый мониторинг: теперь хватит одного критерия из трёх. Звучит как подарок, но это ловушка для неготовых. Разбираю, почему за «красной дорожкой» скрываются затраты на IT, тотальное раскрытие данных и риски споров. Не спешите радоваться!

331 просмотр31 открытие
1
Налоговый мониторинг: ФНС меняет правила входа. Кому расстелют красную дорожку в 2027 году?

Госдума рассматривает правительственные поправки в статью 105.26 НК РФ, которые упрощают финансовые критерии для входа в налоговый мониторинг. Звучит как приглашение на красную дорожку, но давайте посмотрим правде в глаза: расходы и риски участия от этого не исчезают.

Я уже разбирал эту тему на «Клерке»: в статье «Налоговый мониторинг в 2026 году: профессиональный разбор без иллюзий» и отдельно — в материале о мотивированном мнении ФНС и сложностях его оспаривания.

Моё мнение не изменилось: я по-прежнему скептически отношусь к предложению считать мониторинг универсальной защитой бизнеса. Компания оплачивает подготовку учёта и информационных систем, раскрывает данные и должна заранее понимать, как будет действовать при несогласии с инспекцией. Расширение круга участников этих вопросов не решает. Возможность войти в мониторинг ещё не означает, что компании выгодно ею воспользоваться.

Что меняется (и что остаётся прежним)

Сейчас, согласно п. 3 ст. 105.26 НК РФ, для входа нужно одновременно выполнить три условия:

  1. Доходы по годовой бухгалтерской отчётности составляют не менее 800 млн рублей.

  2. Совокупная стоимость активов по данным отчётности составляет не менее 800 млн рублей.

  3. Сумма перечисленных в бюджет налогов и страховых взносов, подлежащих уплате за соответствующий год, составляет не менее 80 млн рублей (важно: это не любые перечисления на ЕНС, а именно эти платежи).

Законопроект № 617-9 предлагает заменить строгое «и» на «или». При принятии поправки выполнение хотя бы одного из этих критериев позволит обратиться за мониторингом по общему порядку. Остальные требования к качеству учёта и системам контроля сохраняются в полном объёме.

Важное уточнение: в некоторых новостных сводках отмену финансовых критериев для правопреемников подают как новую сенсацию. Это не так. Подпункт 10 пункта 3.1 статьи 105.26 НК РФ (введён законом № 425-ФЗ) уже освобождает правопреемника организации, в отношении которой проводился мониторинг, от финансовых условий. Сводить правопреемство к автоматическому получению статуса нельзя, процедура соблюдается, но порог входа для таких компаний уже снижен действующим законом.

Пример из практики

Возьмём условную сервисную компанию без специальных отраслевых льгот.

  • Доходы по бухгалтерской отчётности: 1,5 млрд рублей.

  • Активы: 200 млн рублей.

  • Учитываемые налоги и взносы: 50 млн рублей.

По действующему общему правилу компания выполняет только один показатель (доходы). Если предлагаемое изменение примут, финансовое ограничение будет преодолено, и компания получит право подать заявление. Но готовность учёта, системы внутреннего контроля и информационного взаимодействия придётся подтверждать отдельно. ФНС прямо перечисляет необходимые для этого документы и регламенты.

Экономика решения

Давайте посчитаем. Допустим, подготовка к мониторингу обойдётся компании в 6 млн рублей, а ежегодное сопровождение — ещё в 2 млн. За три года получится 12 млн рублей прямых затрат, без учёта дополнительных внутренних трудозатрат бухгалтерии и IT-отдела.

С чем сравнивать эту сумму? С расходами на сопровождение традиционных проверок, стоимостью налоговой неопределённости и теми реальными выгодами, которые бизнес сможет извлечь из формата. Соответствие порогу в 800 млн этот расчёт не заменяет.

Риски и реальность взаимодействия

Мониторинг — это не льготный режим, а формат партнёрства с высокой ценой прозрачности.

  • Взаимодействие с ФНС предусматривает передачу данных через информационную систему или аналитическую витрину. Объём, порядок и время доступа строго регламентированы требованиями ведомства, но нагрузка на внутренние процессы остаётся существенной.

  • Компания освобождается от камеральных и выездных проверок по общему правилу, но только за охваченные мониторингом периоды. Исключения сохраняются: например, при досрочном прекращении мониторинга или невыполнении мотивированного мнения.

  • Оспаривание мотивированного мнения — это отдельный сложный процесс, который не предполагает упрощённого или быстрого судебного разбирательства.

Сроки и следующие шаги

По сообщению о законопроекте, изменения могут вступить в силу в 2027 году. Точные сроки и переходные положения нужно проверять по тексту принятого закона. Также важно помнить: по общему порядку заявление на переход подают до 1 сентября года, предшествующего периоду мониторинга.

Что делать уже сейчас:

  1. Проверьте свои показатели по годовой бухгалтерской отчётности.

  2. Оцените реальную готовность ваших учётных систем к регламентированному обмену данными с ФНС.

  3. Сравните потенциальные затраты на внедрение с экономией на налоговых спорах.

Если вам нужны налоговые решения и льготы для оптимизации текущих бизнес-процессов, загляните на sivkovtax.ru. А для глубокого понимания механизмов и методологии мои книги доступны в официальном магазине автора.

Планируете переход на мониторинг? Разберём финансовые критерии, готовность учёта, объём раскрытия данных и действия при разногласиях с ФНС. Обсудить ситуацию.

Евгений Сивков (sivkov.biz),
кандидат экономических наук, налоговый консультант

Информации об авторе

Евгений Сивков

Евгений Сивков

Аудитор-консультант в Россия и ближайшее зарубежье

103 подписчика503 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии
1
ГлавнаяПодписка