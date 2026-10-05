Налоговый мониторинг: ФНС меняет правила входа. Кому расстелют красную дорожку в 2027 году?

Госдума упрощает вход в налоговый мониторинг: теперь хватит одного критерия из трёх. Звучит как подарок, но это ловушка для неготовых. Разбираю, почему за «красной дорожкой» скрываются затраты на IT, тотальное раскрытие данных и риски споров. Не спешите радоваться!

Госдума рассматривает правительственные поправки в статью 105.26 НК РФ, которые упрощают финансовые критерии для входа в налоговый мониторинг. Звучит как приглашение на красную дорожку, но давайте посмотрим правде в глаза: расходы и риски участия от этого не исчезают.

Я уже разбирал эту тему на «Клерке»: в статье «Налоговый мониторинг в 2026 году: профессиональный разбор без иллюзий» и отдельно — в материале о мотивированном мнении ФНС и сложностях его оспаривания.

Моё мнение не изменилось: я по-прежнему скептически отношусь к предложению считать мониторинг универсальной защитой бизнеса. Компания оплачивает подготовку учёта и информационных систем, раскрывает данные и должна заранее понимать, как будет действовать при несогласии с инспекцией. Расширение круга участников этих вопросов не решает. Возможность войти в мониторинг ещё не означает, что компании выгодно ею воспользоваться.

Что меняется (и что остаётся прежним)

Сейчас, согласно п. 3 ст. 105.26 НК РФ, для входа нужно одновременно выполнить три условия:

Доходы по годовой бухгалтерской отчётности составляют не менее 800 млн рублей. Совокупная стоимость активов по данным отчётности составляет не менее 800 млн рублей. Сумма перечисленных в бюджет налогов и страховых взносов, подлежащих уплате за соответствующий год, составляет не менее 80 млн рублей (важно: это не любые перечисления на ЕНС, а именно эти платежи).

Законопроект № 617-9 предлагает заменить строгое «и» на «или». При принятии поправки выполнение хотя бы одного из этих критериев позволит обратиться за мониторингом по общему порядку. Остальные требования к качеству учёта и системам контроля сохраняются в полном объёме.

Важное уточнение: в некоторых новостных сводках отмену финансовых критериев для правопреемников подают как новую сенсацию. Это не так. Подпункт 10 пункта 3.1 статьи 105.26 НК РФ (введён законом № 425-ФЗ) уже освобождает правопреемника организации, в отношении которой проводился мониторинг, от финансовых условий. Сводить правопреемство к автоматическому получению статуса нельзя, процедура соблюдается, но порог входа для таких компаний уже снижен действующим законом.

Пример из практики

Возьмём условную сервисную компанию без специальных отраслевых льгот.

Доходы по бухгалтерской отчётности: 1,5 млрд рублей.

Активы: 200 млн рублей.

Учитываемые налоги и взносы: 50 млн рублей.

По действующему общему правилу компания выполняет только один показатель (доходы). Если предлагаемое изменение примут, финансовое ограничение будет преодолено, и компания получит право подать заявление. Но готовность учёта, системы внутреннего контроля и информационного взаимодействия придётся подтверждать отдельно. ФНС прямо перечисляет необходимые для этого документы и регламенты.

Экономика решения

Давайте посчитаем. Допустим, подготовка к мониторингу обойдётся компании в 6 млн рублей, а ежегодное сопровождение — ещё в 2 млн. За три года получится 12 млн рублей прямых затрат, без учёта дополнительных внутренних трудозатрат бухгалтерии и IT-отдела.

С чем сравнивать эту сумму? С расходами на сопровождение традиционных проверок, стоимостью налоговой неопределённости и теми реальными выгодами, которые бизнес сможет извлечь из формата. Соответствие порогу в 800 млн этот расчёт не заменяет.

Риски и реальность взаимодействия

Мониторинг — это не льготный режим, а формат партнёрства с высокой ценой прозрачности.

Взаимодействие с ФНС предусматривает передачу данных через информационную систему или аналитическую витрину. Объём, порядок и время доступа строго регламентированы требованиями ведомства, но нагрузка на внутренние процессы остаётся существенной.

Компания освобождается от камеральных и выездных проверок по общему правилу, но только за охваченные мониторингом периоды. Исключения сохраняются: например, при досрочном прекращении мониторинга или невыполнении мотивированного мнения.

Оспаривание мотивированного мнения — это отдельный сложный процесс, который не предполагает упрощённого или быстрого судебного разбирательства.

Сроки и следующие шаги

По сообщению о законопроекте, изменения могут вступить в силу в 2027 году. Точные сроки и переходные положения нужно проверять по тексту принятого закона. Также важно помнить: по общему порядку заявление на переход подают до 1 сентября года, предшествующего периоду мониторинга.

Что делать уже сейчас:

Проверьте свои показатели по годовой бухгалтерской отчётности. Оцените реальную готовность ваших учётных систем к регламентированному обмену данными с ФНС. Сравните потенциальные затраты на внедрение с экономией на налоговых спорах.

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Евгений Сивков (sivkov.biz),

кандидат экономических наук, налоговый консультант