$750 налога, $885 млн льгот и иск к IRS на $10 млрд: как налоги помогали Трампу строить бизнес — и при чем тут Россия

В 2016 году на президентских дебатах Хиллари Клинтон намекнула, что Дональд Трамп мог годами не платить федеральный подоходный налог. Трамп ответил четырьмя словами: «That makes me smart» («Это делает меня умным»).

Для политика это был скандал. Для налогового консультанта — почти программное заявление.

И спор здесь не о Трампе. Спор о том, должен ли предприниматель просто платить начисленный налог — или обязан ещё до сделки проектировать её налоговую экономику.

Давайте уберём из этой истории политическую составляющую и посмотрим только на цифры. Вы увидите, что налоги для Трампа десятилетиями были не просто обязанностью перед государством, а полноценным инструментом финансирования бизнеса.