100 документов и 56 тысяч рублей: какие налоговые штрафы предлагают увеличить

Штраф в 200 рублей кажется мелочью, пока инспекция не насчитает сотню непредставленных документов. Сейчас это 20 тысяч рублей. В рассматриваемой редакции законопроекта № 617-9 предлагают поднять ставку до 560 рублей за документ — тогда получится уже 56 тысяч. Но прежде чем считать санкции, нужно проверить, законно ли требование и правильно ли инспекция определила нарушение.
Что именно предлагают изменить
В проекте № 617-9, внесённом в Госдуму 30 сентября 2026 года, речь идёт о трёх ключевых поправках:
Минимальный штраф за несданную декларацию (п. 1 ст. 119 НК РФ): с 1 000 до 2 600 рублей.
Штраф за нарушение электронного формата (ст. 119.1 НК РФ): с 200 до 560 рублей.
Штраф за непредставленный документ (п. 1 ст. 126 НК РФ): с 200 до 560 рублей за каждый документ.
В рассматриваемой редакции проекта предусмотрено вступление этих поправок в силу с 1 января 2027 года, но не ранее чем через месяц после официального опубликования закона — если его примут в таком виде. Пока это проект, а не действующая норма.
Когда инспекция вправе применять штраф 20%
Распространённая ошибка — считать, что любая просрочка платежа автоматически означает штраф по ст. 122 НК РФ в размере 20% от недоимки (а при умысле — 40%).
Если налог правильно исчислен и отражён в декларации, а нарушение заключается исключительно в несвоевременном перечислении денег, штраф по статье 122 НК РФ не применяется. Однако возможны пени и меры взыскания задолженности.
Штраф возникает при наличии предусмотренного законом состава нарушения: например, когда недоимка образовалась из-за занижения налоговой базы, неправильного расчёта налога или иных неправомерных действий. Поэтому задержка платежа и ошибка в расчёте налога имеют разные последствия.
Первая декларация по НДС: как работает освобождение
Компании и ИП на УСН с доходом за 2025 год свыше 20 млн рублей с 2026 года обязаны платить НДС. Для тех, кто впервые столкнулся с этим налогом, статья 23 Закона № 425-ФЗ предусмотрела специальную льготу: освобождение от штрафа по п. 1 ст. 119 НК РФ за декларацию за любой квартал 2026 года (включая четвёртый), в котором впервые возникли соответствующие обязанности.
Освобождение касается только штрафа за несвоевременное представление указанной декларации. Декларацию всё равно необходимо подать, налог — правильно рассчитать и уплатить. Пени и ответственность за занижение налога оцениваются отдельно, в том числе за этот первый период.
Отдельно про формат сдачи. Для плательщика НДС бумажная декларация не заменяет электронную — она считается непредставленной. Поэтому нельзя механически складывать штрафы по ст. 119 и ст. 119.1: последствия оценивают как непредставление декларации с учётом применимых освобождений.
Как снизить штраф и где установлен предел
Перечень смягчающих обстоятельств открыт. Болезнь бухгалтера, технический сбой, добровольное устранение нарушения — всё это может быть учтено, но не гарантирует автоматического снижения без должного оформления.
Если инспекция или суд признают хотя бы одно смягчающее обстоятельство, штраф подлежит уменьшению не менее чем вдвое. Действующая с 1 сентября 2026 года редакция статьи 114 НК РФ ограничивает снижение десятикратным размером. Документы, подтверждающие обстоятельства, нужно готовить вместе с возражениями на акт проверки, а не «потом, когда придёт требование об уплате».
Чек-лист: что проверить до того, как платить
1. Требование инспекции.
Проверьте основание, перечень документов и срок ответа. Если не успеваете, используйте право на уведомление по ст. 93 НК РФ. Сделать это нужно в течение дня, следующего за днём получения требования, с учётом правил исчисления сроков НК РФ. Просить продление в последний день ответа уже поздно для соблюдения этой процедуры. Само уведомление не продлевает срок — необходимо решение инспекции.
2. Повторность нарушения.
Проверьте, привлекали ли налогоплательщика к ответственности за аналогичное нарушение. Двенадцатимесячный период отсчитывается с момента вступления в законную силу предыдущего решения суда или налогового органа. При наличии предусмотренного законом отягчающего обстоятельства штраф увеличивается на 100%.
3. НДС на УСН: проверяйте доходы прошлого и текущего года.
Если доход за 2025 год превысил 20 млн рублей, освобождение от НДС с начала 2026 года не применяется. Если доход за 2025 год укладывался в порог, но превышение произошло в течение 2026 года, освобождение прекращается с первого числа следующего месяца. Для проверки используйте доходы, определяемые по установленным налоговым правилам.
Почему дорожают даже ошибки: немного налоговой истории
У штрафа в 200 рублей довольно солидный возраст. В 2010 году Федеральный закон № 229-ФЗ повысил санкцию за непредставленный документ с 50 до 200 рублей. Теперь предлагают следующий шаг — до 560 рублей. Бухгалтерские ошибки тоже решили вывести из цен шестнадцатилетней давности.
Официальная причина повышения указана в пояснительной записке: размеры штрафов предлагают проиндексировать с учётом инфляции, накопленной с момента их установления. Фиксированная сумма со временем теряет экономический вес — законодатели хотят его восстановить.
Моя оценка: практический смысл такого повышения — сделать нарушение ощутимее, чтобы вариант «потом заплатим штраф» выглядел менее привлекательным. Для бизнеса это сигнал пересчитать стоимость привычной небрежности: потерянного требования, неотправленного ответа, отсутствующей квитанции о приёме.
Но здесь есть вопрос соразмерности. При штрафе за каждый документ итог зависит от объёма истребования: одна организационная ошибка способна породить десятки отдельных санкций. Поэтому вместе с повышением штрафов особенно важны законность требований, доказанность нарушения и учёт смягчающих обстоятельств.
Государство пересматривает цену ошибки. Бизнесу стоит пересмотреть контроль сроков — и привычку соглашаться с любым расчётом инспекции.
Что делать прямо сейчас
До вступления изменений в силу применяются действующие размеры штрафов. Но это не повод расслабляться: камеральные проверки идут, требования о документах приходят регулярно, а правила работы с НДС для упрощенцев уже новые.
Получили акт или требование ИФНС? Проверим основания штрафа, расчёт, сроки и возможность снижения. Разобрать ситуацию.
Евгений Сивков (sivkov.biz), кандидат экономических наук, налоговый консультант
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