100 документов и 56 тысяч рублей: какие налоговые штрафы предлагают увеличить

Первая декларация по НДС: как работает освобождение

Компании и ИП на УСН с доходом за 2025 год свыше 20 млн рублей с 2026 года обязаны платить НДС. Для тех, кто впервые столкнулся с этим налогом, статья 23 Закона № 425-ФЗ предусмотрела специальную льготу: освобождение от штрафа по п. 1 ст. 119 НК РФ за декларацию за любой квартал 2026 года (включая четвёртый), в котором впервые возникли соответствующие обязанности.

Освобождение касается только штрафа за несвоевременное представление указанной декларации. Декларацию всё равно необходимо подать, налог — правильно рассчитать и уплатить. Пени и ответственность за занижение налога оцениваются отдельно, в том числе за этот первый период.

Отдельно про формат сдачи. Для плательщика НДС бумажная декларация не заменяет электронную — она считается непредставленной. Поэтому нельзя механически складывать штрафы по ст. 119 и ст. 119.1: последствия оценивают как непредставление декларации с учётом применимых освобождений.