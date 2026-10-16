Штраф 560 рублей за документ и риск остановки продаж: что предлагают изменить в НК

Разбираем законопроект № 617-9: сколько будет стоить конкретная ошибка и что бухгалтеру нужно изменить в рабочих процессах. На момент публикации законопроект находится на рассмотрении.
Правительство внесло в Госдуму пакет изменений в Налоговый кодекс. Пока это лишь проект, но он задает четкий тренд: контроль становится дороже, а сроки — жестче. Чтобы не гадать, мы перевели юридические формулировки на язык конкретных рисков и действий.
Сколько будет стоить ошибка: таблица штрафов
Законопроект индексирует штрафы на накопленную инфляцию. Рост неравномерный: где-то в 2,6 раза, где-то в 14 раз.
Для наглядности собрали самые частые нарушения:
Нарушение
Сейчас
Предлагается
Непредставление декларации (минимальный штраф)
1 000 ₽
2 600 ₽
Непредставление документа по п. 1 ст. 126 НК (за 1 документ)
200 ₽
560 ₽
Просрочка 6-НДФЛ (за полный или неполный месяц)
1 000 ₽
1 850 ₽
Неявка свидетеля без уважительных причин
1 000 ₽
14 000 ₽
Предполагаемый старт новых санкций — с 1 января 2027 года, но не ранее месяца после официального опубликования закона.
Считаем на деньгах: если у компании есть основания для штрафа по п. 1 ст. 126 НК за 1 000 непредставленных документов, сумма санкции составит 560 000 рублей вместо нынешних 200 000 рублей. Разница — 360 000 рублей. И это базовый расчет до возможного снижения штрафа налоговым органом или судом при наличии смягчающих обстоятельств. Цифры говорят сами за себя.
Маркетплейсы: новая организационная ловушка
Это более серьезный риск, чем сдвиг календаря. Налоговая предлагает получить право приостанавливать прием заказов и размещение карточек товара на цифровых платформах.
Механизм приостановления продаж вступит в силу через девять месяцев после официального опубликования закона.
Механика не мгновенная: поручение о приостановлении может быть направлено оператору площадки не ранее чем через 3 дня после истечения срока ответа на требование ФНС. Возобновление работы также происходит только через официальное поручение инспекции.
Главная проблема здесь организационная. Личный кабинет на маркетплейсе часто ведет менеджер по продажам, который не знает налоговых сроков.
Что изменить: выстроить цепочку. Менеджер обнаруживает документ → немедленно передает его бухгалтеру или юристу → ответственный проверяет содержание и срок → фиксирует отправку ответа и получение подтверждения от площадки. Назначьте конкретного сотрудника, отвечающего за мониторинг таких уведомлений.
Полезные изменения для работодателей
Не все поправки ужесточают правила. Есть три важных послабления для массового сегмента:
Медицина для сотрудников. Оплата работодателем медицинских услуг работникам и их родственникам освобождается от НДФЛ. Проект убирает текущее ограничение: суммы будут необлагаемыми независимо от того, остались ли они в распоряжении работодателя после уплаты налога на прибыль.
Помощь при рождении ребенка. Сохраняется лимит в 1 млн рублей для необлагаемой НДФЛ и взносами материальной помощи. Теперь ее разрешат выплачивать не только после рождения, но и до него, в период отпуска по беременности и родам.
Рассрочка после отсрочки. Если компания получила отсрочку по налогам, по ее окончании появится возможность запросить однократную рассрочку. Это даст бизнесу больше времени на выравнивание денежного потока.
НДФЛ и вклады: уточняем механику
Проект предусматривает включение пассивных доходов (дивиденды, проценты по вкладам, операции с ценными бумагами) в совокупную налоговую базу резидентов РФ с применением шкалы 13–22%.
Здесь важно не упрощать до ошибок:
Повышенная ставка применяется только к той части базы, которая превышает порог, а не ко всему доходу задним числом.
Для дивидендов и процентов сохраняются специальные правила расчета (ст. 225 НК).
Важно про вклады: 1 млн рублей — это не сумма освобожденных процентов, а множитель в формуле. Необлагаемая сумма рассчитывается как 1 млн руб. × максимальная ключевая ставка, действовавшая на первое число каждого месяца предыдущего налогового периода. Сам вклад налогом не облагается.
Для спецрежимов: проценты по банковским вкладам исключат из состава доходов при УСН, ЕСХН и АУСН, но это уточнение касается только индивидуальных предпринимателей. Это исправляет старую недоработку и устраняет риск двойного налогообложения.
Сроки и НДС: читаем между строк
Декабрьские платежи. Проект прямо предусматривает перенос на предыдущий рабочий день для сроков уплаты налогов и авансовых платежей, приходящихся на нерабочий день в декабре. При этом изменение общего правила переноса сформулировано шире и требует уточнения. Распространять декабрьское правило на остальные месяцы нельзя.
Травматизм. Взносы на травматизм предлагают включить в главу 34 НК. Соответственно, предлагается установить единый срок уплаты — не позднее 28-го числа следующего месяца.
Возмещение НДС. Заявительный порядок возмещения НДС станет бессрочным, но с важным уточнением: речь идет о специальном основании ускоренного возмещения без банковской гарантии или поручительства (подп. 8 п. 2 ст. 176.1 НК), при соблюдении установленных условий и ограничений по сумме.
Чек-лист: что сделать бухгалтеру уже сейчас
Не стоит ждать принятия закона, чтобы начать готовить процессы.
Проведите аудит мест работы. Составьте перечень фактических адресов деятельности компании и проверьте, где требуется сообщение об обособленном подразделении. Новый штраф за несообщение — 121 000 рублей.
Назначьте ответственных за коммуникацию. Соберите все каналы получения документов ФНС (включая кабинеты на маркетплейсах) и утвердите ответственного сотрудника с заместителем.
Протестируйте выгрузку документов. Проверьте внутренний порядок сбора и передачи большого объема первички по требованиям налоговиков, чтобы минимизировать риск штрафа в 560 рублей за каждый лист.
Разделите календари. Ведите раздельный учет сроков уплаты налогов, подачи уведомлений и сдачи отчетности, особенно с учетом новых правил переноса декабрьских дат.
Мониторьте статус законопроекта. Зафиксируйте текущие предложения и обновите внутреннюю налоговую памятку компании сразу после официального принятия и публикации закона.
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Евгений Сивков (sivkov.biz)
кандидат экономических наук, налоговый консультант