Штраф 560 рублей за документ и риск остановки продаж: что предлагают изменить в НК

Правительство внесло в Госдуму пакет изменений в Налоговый кодекс . Пока это лишь проект, но он задает четкий тренд: контроль становится дороже, а сроки — жестче. Чтобы не гадать, мы перевели юридические формулировки на язык конкретных рисков и действий.

Разбираем законопроект № 617-9 : сколько будет стоить конкретная ошибка и что бухгалтеру нужно изменить в рабочих процессах. На момент публикации законопроект находится на рассмотрении.

Сколько будет стоить ошибка: таблица штрафов

Считаем на деньгах: если у компании есть основания для штрафа по п. 1 ст. 126 НК за 1 000 непредставленных документов, сумма санкции составит 560 000 рублей вместо нынешних 200 000 рублей. Разница — 360 000 рублей. И это базовый расчет до возможного снижения штрафа налоговым органом или судом при наличии смягчающих обстоятельств. Цифры говорят сами за себя.

Предполагаемый старт новых санкций — с 1 января 2027 года , но не ранее месяца после официального опубликования закона.

Законопроект индексирует штрафы на накопленную инфляцию. Рост неравномерный: где-то в 2,6 раза, где-то в 14 раз.

Маркетплейсы: новая организационная ловушка

Это более серьезный риск, чем сдвиг календаря. Налоговая предлагает получить право приостанавливать прием заказов и размещение карточек товара на цифровых платформах.

Механизм приостановления продаж вступит в силу через девять месяцев после официального опубликования закона.

Механика не мгновенная: поручение о приостановлении может быть направлено оператору площадки не ранее чем через 3 дня после истечения срока ответа на требование ФНС. Возобновление работы также происходит только через официальное поручение инспекции.

Главная проблема здесь организационная. Личный кабинет на маркетплейсе часто ведет менеджер по продажам, который не знает налоговых сроков.

Что изменить: выстроить цепочку. Менеджер обнаруживает документ → немедленно передает его бухгалтеру или юристу → ответственный проверяет содержание и срок → фиксирует отправку ответа и получение подтверждения от площадки. Назначьте конкретного сотрудника, отвечающего за мониторинг таких уведомлений.