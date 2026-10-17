11,45 млрд рублей лишней амортизации: ФНС показала, чем опасен переход на ФСБУ 6/2020

Компания пересчитала амортизацию при переходе на ФСБУ 6/2020 и уменьшила остаточную стоимость недвижимости. Следом уменьшился и налог на имущество. Казалось бы, всё законно: стандарт действительно разрешает единовременно скорректировать балансовую стоимость основных средств с пересчётом накопленной амортизации (п. 49 ФСБУ 6/2020). Но налоговая проверила расчёт и обнаружила неприятную деталь: при модернизации компания распределила увеличенную стоимость объектов на те периоды, когда этих капитальных вложений ещё физически не существовало. По материалам свежего судебного дела, величина такого завышения накопленной амортизации составила более 11 млрд рублей. Суды поддержали позицию инспекции, а Верховный суд отказал компании в передаче кассационной жалобы. Теперь ФНС включила этот спор в обзор судебной практики и направила его инспекциям (письмо от 03.09.2026 № БС-36-21/7738@). Разбираемся, кому действительно грозят доначисления, почему дело не ограничивается одной амортизацией и нужно ли срочно пересматривать налоговые декларации за прошлые годы.

Дело «Транснефть-Приволги»: где именно ошиблись

В центре внимания оказалось дело № А12-28106/2024 (Определение ВС РФ от 08.06.2026 № 306-ЭС26-6373). При камеральной проверке уточнённой декларации за 2022 год инспекция выявила ошибки в расчёте накопленной амортизации и ликвидационной стоимости. В дальнейшем спор о доначислениях по 207 объектам недвижимости дошёл до кассации (причём по 167 из них инспекция также оспаривала ликвидационную стоимость, хотя всего в материалах фигурировали 5 256 объектов ОС). Проблема возникла в методе расчёта. Компания взяла новую, увеличенную стоимость и применила её ко всему периоду с даты первоначального ввода объектов в эксплуатацию. Это искусственно раздуло показатель «Накопленная амортизация на 01.01.2022» на 11,45 млрд рублей. Как следствие, остаточная стоимость рухнула, а налог на имущество существенно снизился. Суды (вплоть до отказа в кассации ВС РФ) признали такой подход неправомерным. Увеличенная стоимость должна применяться только с момента фактической модернизации, а не «задним числом» за весь срок службы объекта. Интересно, что спор нельзя назвать полным поражением налогоплательщика. Часть доначислений была отменена ещё вышестоящим налоговым органом, часть — судом. Однако по оставшимся спорным эпизодам с расчётом амортизации и ликвидационной стоимости позиция инспекции устояла.

Второй фронт: спор о нулевой ликвидационной стоимости

В этом же деле налоговая оспаривала расчёт ликвидационной стоимости. В учёте общества 99,5% объектов имели нулевую ликвидационную стоимость, что, по мнению инспекторов, также занижало базу. Важный нюанс для бухгалтеров: нулевая ликвидационная стоимость не запрещена. Пункт 31 ФСБУ 6/2020 прямо допускает её, если поступления от выбытия не ожидаются, несущественны или не могут быть надёжно определены. Поэтому делать вывод, что всем организациям необходимо срочно и бездумно заменять нули на «1 рубль», нельзя. Всё упирается в ваше документальное обоснование.

Простой пример ошибки

Представьте склад стоимостью 20 млн рублей, который через десять лет модернизировали ещё на 8 млн. Если при переходе на ФСБУ 6/2020 распределить все 28 млн на время с первоначального ввода склада в эксплуатацию, получится, что модернизацию начали амортизировать ещё до её проведения. Именно против подобного подхода и выступила инспекция.

Чек-лист: 4 шага, чтобы проверить свой учёт

Не нужно паниковать и переделывать весь учёт. Действуйте точечно, соблюдая правильную последовательность: Проверить применённую методику и расчёт. Сопоставьте даты завершения капитальных вложений, факты изменения первоначальной стоимости и ваш расчёт амортизации при переходе на ФСБУ 6/2020. Определить наличие и размер ошибки. Убедитесь, что речь идёт о недвижимом имуществе, налоговая база по которому определяется как среднегодовая стоимость (движимые ОС с 2019 года этим налогом не облагаются). Пересчитать остаточную и среднегодовую стоимость облагаемой недвижимости с учётом корректного поэтапного начисления амортизации. Установить налоговые последствия, исправить бухгалтерский учёт по применимым правилам и решить вопрос с уточнёнными декларациями. Помните: если выявлено занижение налога, подача уточнённой декларации является обязанностью по п. 1 ст. 81 НК РФ, а не свободным выбором организации.

Уточнёнка без штрафа? Не всё так просто