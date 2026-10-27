Кнопка «Войти через Google» и блок «Вам понравится» — новые поводы для штрафа до 2,8 млн ₽

Если на вашем сайте до сих пор висит кнопка «Войти через Google», а в углу мигает блок «Вам может понравиться», пора бить тревогу. С лета 2026 года Роскомнадзор получил реальный инструмент для штрафов. Но в кулуарах уже ходит столько мифов, что бизнес готов снести половину функционала сайта лишь бы не нарваться на санкции.
Давайте разложим по полочкам: что действительно изменилось, где заканчивается закон и начинается паника, и как не убить конверсию, спасаясь от штрафов.
С 7 июля 2026 года появились специальные штрафы: что изменилось
Спойлер: сам по себе запрет на иностранные сервисы входа и правила для рекомендаций — не новость. Эти требования появились еще в 2023 году (законы № 406-ФЗ и № 408-ФЗ).
Федеральный закон от 26.06.2026 № 199-ФЗ не ввел новых запретов. Он добавил «зубы» — специальную административную ответственность, которая заработала с 7 июля 2026 года. Теперь у Роскомнадзора есть прямые статьи в КоАП, по которым он может выписывать штрафы владельцам сайтов и приложений.
Кого касается запрет на иностранную авторизацию
Важно понимать область применения. Часть 10 статьи 8 Закона № 149-ФЗ устанавливает правила для:
российских юридических лиц;
граждан РФ, владеющих интернет-ресурсами;
если эти ресурсы предоставляют пользователям, находящимся в России, доступ к информации после авторизации.
Закон предусматривает четыре допустимых способа входа:
По абонентскому номеру мобильного оператора.
Через ЕСИА (Госуслуги).
Через Единую биометрическую систему (ЕБС).
Через иную российскую информационную систему, которая отвечает требованиям защиты информации (например, VK ID, Яндекс ID и другие отечественные решения).
Важный нюанс, о котором молчат паникеры. Если российский интернет-ресурс позволяет пользователям, находящимся в России, входить через Google ID или Apple ID — это может нарушать закон. Наличие альтернативной российской кнопки само по себе проблему не устраняет: иностранный способ входа нужно убрать.
Но! Если пользователь просто вводит свой адрес @gmail.com при регистрации или указывает его как контактный email — это абсолютно законно. Запрещен именно способ входа через иностранную систему аутентификации, а не сам факт наличия зарубежной почты у клиента.
Какие рекомендации подпадают под закон: разбираемся без паники
Создается впечатление, что любой блок «Популярное» — это рекомендательная технология, за которую нужно срочно писать сложные правила. Это не так. Но и обратное утверждение — что «одинаковые для всех» подборки автоматически выведены из-под закона — тоже неверно.
Определяющий фактор по ст. 10.2-2 Закона № 149-ФЗ — это сбор, систематизация и анализ сведений, относящихся к предпочтениям пользователей. Закон не ограничивает регулирование только персональными рекомендациями для авторизованных посетителей. Важно, как именно сформирована подборка.
Роскомнадзор прямо разъяснил исключение: если информация выдается исключительно по заданным пользователем поисковым параметрам и фильтрам, закон не применяется.
Разбираем на примерах:
Механизм формирования блока
Как оценивать
Подборка, вручную составленная редактором или менеджером
Как правило, не является рекомендательной технологией
«Популярные товары», рассчитанные автоматически по действиям посетителей
Нужно проверить алгоритм и используемые сведения о предпочтениях — может подпадать под закон
Персональные рекомендации по истории просмотров и покупок конкретного пользователя
Обычно подпадают под регулирование
Выдача исключительно по выбранным пользователем поисковым параметрам и фильтрам
Прямое исключение из регулирования
Вывод простой: не название кнопки решает, а реальная механика. Если за подборкой стоит алгоритм, анализирующий поведение посетителей, — разбираемся внимательно.
Таблица штрафов: от 500 тыс. до 2,8 млн рублей
Штрафы серьезные, но важно понимать, за что именно они назначаются. Штраф 2,8 млн — это не за «повторно забытую кнопку Google», а за игнорирование прямого предписания РКН.
Нарушение
Статья КоАП РФ
Штраф для юрлиц
Неправомерный способ авторизации (иностранные сервисы)
500 – 700 тыс. ₽
Незаконное применение рекомендаций, нет уведомления или обязательных сведений
ч. 1–3 ст. 13.56
500 – 700 тыс. ₽
Повторное нарушение требований к рекомендациям
1 – 1,4 млн ₽
Неисполнение требования РКН прекратить предоставление информации с рекомендациями
1 – 1,4 млн ₽
Повторное неисполнение такого требования РКН
1,4 – 2,8 млн ₽
Льгота для малого и микробизнеса. По ч. 2 ст. 4.1.2 КоАП РФ для юридических лиц, относящихся к малым и микропредприятиям (по критериям Закона № 209-ФЗ), штраф назначается в половинном размере от санкции для обычных юрлиц. То есть вместо 500–700 тыс. ₽ такое ООО заплатит 250–350 тыс. ₽.
Обратите внимание: льгота работает именно для малых и микропредприятий — средние компании под нее не подпадают. А вот статус ИП и возможность замены штрафа предупреждением нужно оценивать отдельно, по другим нормам КоАП РФ.
Как правильно разместить уведомление и правила
Просто дописать абзац в Политику конфиденциальности — не сработает. Есть конкретный приказ Роскомнадзора от 06.10.2023 № 149. Он требует два элемента.
Элемент 1. Уведомление в подвале сайта (или в явном месте интерфейса приложения):
«На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии»
Рядом — кликабельная ссылка на отдельную страницу с правилами. Доступ к ней должен быть свободным, бесплатным, без регистрации.
Элемент 2. Отдельная страница с обязательными сведениями. На ней должны быть:
наименование владельца ресурса (для юрлица — полное название, для ИП — Ф.И.О.);
адрес электронной почты для юридически значимых сообщений;
правила применения рекомендательных технологий;
описание методов обработки сведений о предпочтениях пользователей;
виды используемых сведений;
источники их получения.
Готовый шаблон для подвала:
© ООО «Ромашка», 2026
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
[Подробнее о правилах применения] → /recommendation-rules
Контакты для обращений: legal@rotrashka.ru
Минимальный шаблон страницы /recommendation-rules:
Правила применения рекомендательных технологий
Владелец ресурса: ООО «Ромашка», ИНН 7700000000
Адрес для юридически значимых сообщений: legal@rotrashka.ru
1. Методы обработки сведений о предпочтениях
Автоматический анализ истории просмотров, добавлений в избранное
и покупок с использованием алгоритмов коллаборативной фильтрации.
2. Виды используемых сведений
- идентификатор сессии (cookie);
- история просмотренных страниц;
- история покупок;
- добавления товаров в избранное и корзину.
3. Источники получения сведений
Сведения собираются непосредственно при взаимодействии
пользователя с сайтом romashka.ru.
Штраф — не самое неприятное: когда сайт могут заблокировать
Деньги — это одно, но по ст. 10.2-2 Закона № 149-ФЗ Роскомнадзор вправе потребовать устранить нарушение.
Как выглядит процедура:
РКН направляет требование об устранении. Срок — 10 дней (если не указан иной).
Если не устранили — РКН требует прекратить предоставление информации с применением рекомендаций. Срок на исполнение — всего 24 часа.
Если и это требование проигнорировано — закон предусматривает ограничение доступа к ресурсу (блокировку сайта).
«Сайт делали три года назад. Разработчик пропал. Кто заплатит?»
Классическая ситуация для малого бизнеса: сайт верстал подрядчик в 2023 году, с тех пор он пропал с радаров, а в коде до сих пор живет работающий Google Login. Кто отвечает?
Ответ жесткий, но предсказуемый: владелец сайта.
Договор с разработчиком, переписка в мессенджере и даже отсутствие доступа к админке не освобождают владельца ресурса от публично-правовых обязанностей. Для Роскомнадзора нарушителем будет тот, на ком числится домен и кто фактически определяет контент.
Поэтому первый шаг — не искать виноватых, а срочно проводить аудит:
найти в коде все способы аутентификации;
отключить иностранные;
подключить допустимый российский вариант с миграцией учетных записей клиентов;
уведомить пользователей об изменениях.
Практический чек-лист: разбираем три кейса
Кейс 1. Интернет-магазин. Вход через Google, блок «Персональные рекомендации», история просмотров.
Что делать: Менять систему входа на российскую (например, VK ID или по номеру телефона) и оформлять страницу с правилами рекомендаций.
Кейс 2. Сайт услуг. Личный кабинет, вход по номеру телефона или через Госуслуги, никаких алгоритмических подборок.
Что делать: По рассматриваемым требованиям нарушений не выявлено при условии, что фактическая работа сайта соответствует описанию.
Кейс 3. Корпоративный сайт. Открытые страницы, форма обратной связи, новости без персонализации.
Что делать: По рассматриваемым требованиям нарушений не выявлено при условии, что фактическая работа сайта соответствует описанию. Но не забывайте: форма обратной связи — это уже обработка персональных данных, и здесь вступают в силу свои обязанности по Закону № 152-ФЗ.
Что проверить владельцу сайта за 15 минут
Передайте этот чек-лист своему разработчику и юристу:
Проверить все способы регистрации и входа (включая мобильную версию и приложение).
Установить, какие именно системы выполняют аутентификацию и являются ли они российскими.
Проверить рекомендательные блоки: они формируются вручную или алгоритмически на основе поведения посетителей?
Если рекомендации есть — подготовить отдельную страницу с правилами, уведомление в подвале и контактные сведения владельца.
Проверить соответствие обработки персональных данных Закону № 152-ФЗ и рекламных рассылок ст. 18 Закона № 38-ФЗ (это делается отдельно!).
Проверить результат фактически: на телефоне, компьютере, в личном кабинете и без авторизации.
Сам по себе удобный интерфейс не запрещен. Штрафуют не за красивые кнопки и полезные рекомендации, а за нарушение установленных требований. Поэтому начинать нужно не с массового удаления функций, а с аудита того, как ваш сайт работает на самом деле.
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Евгений Сивков (sivkov.biz)
кандидат экономических наук, налоговый консультант
сам заголовок говорит об обратном (ужас-ужас), хотя: