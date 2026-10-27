Кнопка «Войти через Google» и блок «Вам понравится» — новые поводы для штрафа до 2,8 млн ₽

Какие рекомендации подпадают под закон: разбираемся без паники

Создается впечатление, что любой блок «Популярное» — это рекомендательная технология, за которую нужно срочно писать сложные правила. Это не так. Но и обратное утверждение — что «одинаковые для всех» подборки автоматически выведены из-под закона — тоже неверно.

Определяющий фактор по ст. 10.2-2 Закона № 149-ФЗ — это сбор, систематизация и анализ сведений, относящихся к предпочтениям пользователей. Закон не ограничивает регулирование только персональными рекомендациями для авторизованных посетителей. Важно, как именно сформирована подборка.

Роскомнадзор прямо разъяснил исключение: если информация выдается исключительно по заданным пользователем поисковым параметрам и фильтрам, закон не применяется.

Разбираем на примерах:

Механизм формирования блока Как оценивать Подборка, вручную составленная редактором или менеджером Как правило, не является рекомендательной технологией «Популярные товары», рассчитанные автоматически по действиям посетителей Нужно проверить алгоритм и используемые сведения о предпочтениях — может подпадать под закон Персональные рекомендации по истории просмотров и покупок конкретного пользователя Обычно подпадают под регулирование Выдача исключительно по выбранным пользователем поисковым параметрам и фильтрам Прямое исключение из регулирования

Вывод простой: не название кнопки решает, а реальная механика. Если за подборкой стоит алгоритм, анализирующий поведение посетителей, — разбираемся внимательно.