Ваш бизнес банкротит налоговая из другого региона. Что делать?

ФНС подала в 4,5 раза больше заявлений о банкротстве. Теперь взысканием долгов занимаются центры из других регионов

Налоговая перераспределила полномочия между межрегиональными центрами. Разбираем, как проверить полномочия инспекции, когда можно оспорить требования и что грозит директору.

Ваша компания зарегистрирована в Екатеринбурге, а заниматься её банкротством может подразделение ФНС из Тюмени. При этом один центр отвечает за инициирование процедуры, другой — за работу с конкурсным управляющим, а третий — за взыскание субсидиарной ответственности.

Это не ошибка налоговой и не действия мошенников. Так теперь устроена система взыскания долгов ФНС.

По итогам первого полугодия 2026 года число заявлений налоговой о банкротстве компаний выросло в 4,5 раза. И хотя сам по себе этот рост нельзя объяснять только реформой, у предпринимателей появился весомый повод разобраться, кто именно предъявляет требования и как защищать свои интересы.

Я изучил приказ ФНС от 11 марта 2026 года № КЧ-1-8/156@ и нормы закона о банкротстве. Вот что действительно изменилось — и чего бизнесу опасаться не следует.