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Евгений Сивков
Банкротство
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Ваш бизнес банкротит налоговая из другого региона. Что делать?

Ваш бизнес банкротит налоговая из другого региона. Что делать?

ФНС подала в 4,5 раза больше заявлений о банкротстве. Долги теперь взыскивают межрегиональные центры. Узнайте, как оспорить требования, не попасть на субсидиарку и почему пассивность директора превращает долг компании в личный.

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ФНС подала в 4,5 раза больше заявлений о банкротстве. Теперь взысканием долгов занимаются центры из других регионов

Налоговая перераспределила полномочия между межрегиональными центрами. Разбираем, как проверить полномочия инспекции, когда можно оспорить требования и что грозит директору.

Ваша компания зарегистрирована в Екатеринбурге, а заниматься её банкротством может подразделение ФНС из Тюмени. При этом один центр отвечает за инициирование процедуры, другой — за работу с конкурсным управляющим, а третий — за взыскание субсидиарной ответственности.

Это не ошибка налоговой и не действия мошенников. Так теперь устроена система взыскания долгов ФНС.

По итогам первого полугодия 2026 года число заявлений налоговой о банкротстве компаний выросло в 4,5 раза. И хотя сам по себе этот рост нельзя объяснять только реформой, у предпринимателей появился весомый повод разобраться, кто именно предъявляет требования и как защищать свои интересы.

Я изучил приказ ФНС от 11 марта 2026 года № КЧ-1-8/156@ и нормы закона о банкротстве. Вот что действительно изменилось — и чего бизнесу опасаться не следует.

Что изменилось: карта новых центров компетенции

ФНС отказалась от исключительно территориального принципа в вопросах несостоятельности. Приказом № КЧ-1-8/156@ служба централизовала ключевые функции. Теперь за разные этапы банкротства отвечают специализированные подразделения.

Например, по приложению № 2 к приказу функция работы с конкурсной массой должников Свердловской области отнесена к Тюменскому центру (РКМ-6).

Важный нюанс: меняются подразделения ФНС, но не территориальная подсудность. По ч. 1 ст. 33 Закона № 127-ФЗ дело о банкротстве юрлица рассматривает арбитражный суд по месту нахождения должника. Если ваш центр компетенции в Тюмени, а вы в Екатеринбурге, дело всё равно будет слушаться в Екатеринбурге. Ехать за тысячу километров на заседания не придётся.

Цифры без драмы: заявления ≠ банкротство

В первом полугодии 2025 года ФНС подала 2,2 тыс. заявлений о банкротстве. В первом полугодии 2026 года эта цифра составила 9,8 тыс. (рост примерно в 4,5 раза по данным Федресурса).

Однако делать вывод о тотальном уничтожении бизнеса рано. Заявление о банкротстве не равно введению процедуры и не равно признанию должника банкротом. Многие дела останавливаются на ранних стадиях.

Справедливости ради, стоит привести и позицию самой ФНС. 16 октября 2026 года ведомство сообщило, что после централизации подача исков к контролирующим лицам ускорилась втрое, меры взыскания — в 2,5 раза, а работу выполняют на 25% меньше сотрудников. Это внутренняя оценка эффективности, но она чётко показывает логику реформы: ставка делается на процессную скорость и цифровую унификацию.

264 цифровых маркера: почему новая система ФНС может обнаружить риск раньше директора

В той же октябрьской публикации ФНС раскрыла детали работы системы комплексного управления и администрирования долга (СКУАД).

По информации ведомства, система использует 264 цифровых маркера риска. Они формируют аналитический профиль налогоплательщика и помогают выявлять признаки неплатёжеспособности и скрытых активов ещё до того, как директор официально признает проблемы.

Важно понимать: срабатывание цифрового маркера не доказывает нарушение и само по себе не создаёт автоматических оснований для банкротства. Это лишь сигнал для налоговой начать проверку.

Условный пример: как реагировать на запрос из другого региона

Рассмотрим модельную ситуацию. Компания из Свердловской области получает запрос о предоставлении документов от УФНС по Тюменской области (центр компетенции РКМ-6).

Возникает паника: «Они могут требовать что угодно и оштрафуют за молчание!» На самом деле, компетенция подразделения ФНС и процессуальное полномочие запросить конкретный документ — это разные вопросы. Приказ о централизации не даёт центру права требовать любые документы за любой период без законных оснований.

Что делать:

  1. Проверьте основание запроса. Ссылается ли он на конкретную норму закона?

  2. Не путайте требование налогового органа с запросом арбитражного управляющего. У управляющего есть собственные полномочия по п. 1 ст. 20.3 Закона № 127-ФЗ, и общий срок предоставления сведений по такому запросу составляет семь дней.

  3. Ответьте адресно, в срок и по существу. Игнорирование законного требования действительно ведёт к штрафам, но слепая отписка «в свою местную инспекцию» не спасёт, если требование пришло из уполномоченного центра.

Компания должна ФНС, а расплачиваться придётся директору?

Это самый сильный юридический риск новой реальности. Компания накопила налоговые долги, а в ходе банкротства выясняется, что имущества на погашение требований недостаточно.

Здесь в игру вступает ст. 61.11 Закона № 127-ФЗ. ФНС всё чаще использует законные презумпции для привлечения директора к субсидиарной ответственности. Например, презумпция вины может применяться, если:

  • бухгалтерская документация содержит существенные пробелы или искажена;

  • требования третьей очереди (возникшие вследствие установленных налоговых правонарушений) превышают 50% от основной суммы требований кредиторов этой очереди, включённых в реестр.

Хорошая новость: отсутствие документов или большая задолженность не делают ответственность автоматической. Закон даёт ответчику право опровергать эти презумпции, доказывая, что действия директора не привели к невозможности погашения долгов. Но бремя доказывания ложится на ваши плечи.

Ждали, пока ФНС сама подаст на банкротство? Иногда это самая дорогая ошибка

Многие руководители занимают выжидательную позицию: «Пусть налоговая сама инициирует процесс». Это опасно.

По ст. 9 и 61.12 Закона № 127-ФЗ, при наступлении определённых законом обстоятельств (неплатёжеспособность, превышение обязательств над стоимостью имущества) руководитель обязан инициировать банкротство должника в установленный срок (обычно в течение месяца).

Неисполнение этой обязанности влечёт самостоятельную субсидиарную ответственность. Конечно, обычная краткосрочная просрочка по одному налогу ещё не означает возникновения этой обязанности, но игнорирование системного кассового разрыва — прямой путь к личным долгам директора.

Чек-лист: что делать директору и бухгалтеру прямо сейчас

Вместо паники предлагаем конкретный алгоритм действий при получении сигналов о банкротстве:

Проверка

Правовое основание

Что выяснить

Порог требований

Ст. 6, 33 Закона № 127-ФЗ

Достигают ли учитываемые требования 2 млн ₽ (с учётом совокупности и исключений).

Состав задолженности

Ст. 4 Закона № 127-ФЗ

Какие суммы (пени, штрафы) исключаются из расчёта признаков банкротства.

Право ФНС на обращение

Ст. 6, 7, 41 Закона № 127-ФЗ

Подтверждены ли требования надлежащими решениями. Нюанс: право на обращение в суд обычно возникает по истечении 30 дней с даты принятия решения о взыскании.

Компетенция центра

Приказ ФНС № КЧ-1-8/156@

Имеет ли подразделение, направившее документ, соответствующую функцию в отношении вашего региона.

Субсидиарная ответственность

Ст. 61.10–61.12 Закона № 127-ФЗ

Есть ли основания и презумпции личной ответственности, сохранены ли документы для защиты.

Резюме

ФНС ускоряет взыскание налоговых долгов. Это факт. Но скорость работы ведомства не означает, что каждый его документ безупречен, а каждое заявление о банкротстве обоснованно.

За годы работы налоговым консультантом я убедился: проблема бизнеса часто заключается не только в размере долга. Гораздо опаснее потерять контроль над сроками, документами и собственными управленческими решениями. После централизации этих рисков меньше не стало.

Поэтому при появлении признаков банкротства я советую руководителю проверить три вещи: действительно ли задолженность позволяет инициировать процедуру, кто и на каком основании предъявляет требования, и какие решения руководства могут впоследствии стать основанием для личной ответственности.

Налоговый долг компании — ещё не приговор директору. Но игнорирование долга иногда превращает корпоративную проблему в личную.

А вы уже получали требования ФНС из другого региона? Поделитесь опытом в комментариях: взаимодействие стало проще или только добавилось бюрократии?

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(Мои книги по налогам и другие налоговые решения доступны в профиле автора)

Евгений Сивков (sivkov.biz),
кандидат экономических наук, налоговый консультант

Информации об авторе

Евгений Сивков

Евгений Сивков

Аудитор-консультант в Россия и ближайшее зарубежье

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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