Ваш бизнес банкротит налоговая из другого региона. Что делать?

ФНС подала в 4,5 раза больше заявлений о банкротстве. Теперь взысканием долгов занимаются центры из других регионов
Налоговая перераспределила полномочия между межрегиональными центрами. Разбираем, как проверить полномочия инспекции, когда можно оспорить требования и что грозит директору.
Ваша компания зарегистрирована в Екатеринбурге, а заниматься её банкротством может подразделение ФНС из Тюмени. При этом один центр отвечает за инициирование процедуры, другой — за работу с конкурсным управляющим, а третий — за взыскание субсидиарной ответственности.
Это не ошибка налоговой и не действия мошенников. Так теперь устроена система взыскания долгов ФНС.
По итогам первого полугодия 2026 года число заявлений налоговой о банкротстве компаний выросло в 4,5 раза. И хотя сам по себе этот рост нельзя объяснять только реформой, у предпринимателей появился весомый повод разобраться, кто именно предъявляет требования и как защищать свои интересы.
Я изучил приказ ФНС от 11 марта 2026 года № КЧ-1-8/156@ и нормы закона о банкротстве. Вот что действительно изменилось — и чего бизнесу опасаться не следует.
Что изменилось: карта новых центров компетенции
ФНС отказалась от исключительно территориального принципа в вопросах несостоятельности. Приказом № КЧ-1-8/156@ служба централизовала ключевые функции. Теперь за разные этапы банкротства отвечают специализированные подразделения.
Например, по приложению № 2 к приказу функция работы с конкурсной массой должников Свердловской области отнесена к Тюменскому центру (РКМ-6).
Важный нюанс: меняются подразделения ФНС, но не территориальная подсудность. По ч. 1 ст. 33 Закона № 127-ФЗ дело о банкротстве юрлица рассматривает арбитражный суд по месту нахождения должника. Если ваш центр компетенции в Тюмени, а вы в Екатеринбурге, дело всё равно будет слушаться в Екатеринбурге. Ехать за тысячу километров на заседания не придётся.
Цифры без драмы: заявления ≠ банкротство
В первом полугодии 2025 года ФНС подала 2,2 тыс. заявлений о банкротстве. В первом полугодии 2026 года эта цифра составила 9,8 тыс. (рост примерно в 4,5 раза по данным Федресурса).
Однако делать вывод о тотальном уничтожении бизнеса рано. Заявление о банкротстве не равно введению процедуры и не равно признанию должника банкротом. Многие дела останавливаются на ранних стадиях.
Справедливости ради, стоит привести и позицию самой ФНС. 16 октября 2026 года ведомство сообщило, что после централизации подача исков к контролирующим лицам ускорилась втрое, меры взыскания — в 2,5 раза, а работу выполняют на 25% меньше сотрудников. Это внутренняя оценка эффективности, но она чётко показывает логику реформы: ставка делается на процессную скорость и цифровую унификацию.
264 цифровых маркера: почему новая система ФНС может обнаружить риск раньше директора
В той же октябрьской публикации ФНС раскрыла детали работы системы комплексного управления и администрирования долга (СКУАД).
По информации ведомства, система использует 264 цифровых маркера риска. Они формируют аналитический профиль налогоплательщика и помогают выявлять признаки неплатёжеспособности и скрытых активов ещё до того, как директор официально признает проблемы.
Важно понимать: срабатывание цифрового маркера не доказывает нарушение и само по себе не создаёт автоматических оснований для банкротства. Это лишь сигнал для налоговой начать проверку.
Условный пример: как реагировать на запрос из другого региона
Рассмотрим модельную ситуацию. Компания из Свердловской области получает запрос о предоставлении документов от УФНС по Тюменской области (центр компетенции РКМ-6).
Возникает паника: «Они могут требовать что угодно и оштрафуют за молчание!» На самом деле, компетенция подразделения ФНС и процессуальное полномочие запросить конкретный документ — это разные вопросы. Приказ о централизации не даёт центру права требовать любые документы за любой период без законных оснований.
Что делать:
Проверьте основание запроса. Ссылается ли он на конкретную норму закона?
Не путайте требование налогового органа с запросом арбитражного управляющего. У управляющего есть собственные полномочия по п. 1 ст. 20.3 Закона № 127-ФЗ, и общий срок предоставления сведений по такому запросу составляет семь дней.
Ответьте адресно, в срок и по существу. Игнорирование законного требования действительно ведёт к штрафам, но слепая отписка «в свою местную инспекцию» не спасёт, если требование пришло из уполномоченного центра.
Компания должна ФНС, а расплачиваться придётся директору?
Это самый сильный юридический риск новой реальности. Компания накопила налоговые долги, а в ходе банкротства выясняется, что имущества на погашение требований недостаточно.
Здесь в игру вступает ст. 61.11 Закона № 127-ФЗ. ФНС всё чаще использует законные презумпции для привлечения директора к субсидиарной ответственности. Например, презумпция вины может применяться, если:
бухгалтерская документация содержит существенные пробелы или искажена;
требования третьей очереди (возникшие вследствие установленных налоговых правонарушений) превышают 50% от основной суммы требований кредиторов этой очереди, включённых в реестр.
Хорошая новость: отсутствие документов или большая задолженность не делают ответственность автоматической. Закон даёт ответчику право опровергать эти презумпции, доказывая, что действия директора не привели к невозможности погашения долгов. Но бремя доказывания ложится на ваши плечи.
Ждали, пока ФНС сама подаст на банкротство? Иногда это самая дорогая ошибка
Многие руководители занимают выжидательную позицию: «Пусть налоговая сама инициирует процесс». Это опасно.
По ст. 9 и 61.12 Закона № 127-ФЗ, при наступлении определённых законом обстоятельств (неплатёжеспособность, превышение обязательств над стоимостью имущества) руководитель обязан инициировать банкротство должника в установленный срок (обычно в течение месяца).
Неисполнение этой обязанности влечёт самостоятельную субсидиарную ответственность. Конечно, обычная краткосрочная просрочка по одному налогу ещё не означает возникновения этой обязанности, но игнорирование системного кассового разрыва — прямой путь к личным долгам директора.
Чек-лист: что делать директору и бухгалтеру прямо сейчас
Вместо паники предлагаем конкретный алгоритм действий при получении сигналов о банкротстве:
Проверка
Правовое основание
Что выяснить
Порог требований
Ст. 6, 33 Закона № 127-ФЗ
Достигают ли учитываемые требования 2 млн ₽ (с учётом совокупности и исключений).
Состав задолженности
Ст. 4 Закона № 127-ФЗ
Какие суммы (пени, штрафы) исключаются из расчёта признаков банкротства.
Право ФНС на обращение
Ст. 6, 7, 41 Закона № 127-ФЗ
Подтверждены ли требования надлежащими решениями. Нюанс: право на обращение в суд обычно возникает по истечении 30 дней с даты принятия решения о взыскании.
Компетенция центра
Приказ ФНС № КЧ-1-8/156@
Имеет ли подразделение, направившее документ, соответствующую функцию в отношении вашего региона.
Субсидиарная ответственность
Ст. 61.10–61.12 Закона № 127-ФЗ
Есть ли основания и презумпции личной ответственности, сохранены ли документы для защиты.
Резюме
ФНС ускоряет взыскание налоговых долгов. Это факт. Но скорость работы ведомства не означает, что каждый его документ безупречен, а каждое заявление о банкротстве обоснованно.
За годы работы налоговым консультантом я убедился: проблема бизнеса часто заключается не только в размере долга. Гораздо опаснее потерять контроль над сроками, документами и собственными управленческими решениями. После централизации этих рисков меньше не стало.
Поэтому при появлении признаков банкротства я советую руководителю проверить три вещи: действительно ли задолженность позволяет инициировать процедуру, кто и на каком основании предъявляет требования, и какие решения руководства могут впоследствии стать основанием для личной ответственности.
Налоговый долг компании — ещё не приговор директору. Но игнорирование долга иногда превращает корпоративную проблему в личную.
А вы уже получали требования ФНС из другого региона? Поделитесь опытом в комментариях: взаимодействие стало проще или только добавилось бюрократии?
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Евгений Сивков (sivkov.biz),
кандидат экономических наук, налоговый консультант