Очная ставка с ФНС: Минфин режет срок жалобы в 4 раза. Где главная ловушка для бизнеса?

Минфин предложил масштабно изменить порядок досудебного обжалования налоговых решений. Бизнес сможет активнее участвовать в рассмотрении жалоб лично или по видеосвязи, сложные споры будут разбирать коллегиально, а решения ФНС станут публичными. Но есть нюанс, который нельзя пропустить. Срок подачи жалобы предлагают сократить с одного года до трёх месяцев. При этом основной срок её рассмотрения по решениям о налоговой ответственности планируют увеличить с одного до двух месяцев (с возможностью продления ещё на месяц при особой сложности). Кроме того, новые документы в определённых обстоятельствах смогут стать основанием для дополнительных мероприятий налогового контроля. Получается, реформа одновременно расширяет процессуальные возможности налогоплательщика и меняет сроки и инструменты работы ФНС. Разбираем законопроект № 02/04/10-26/00172426. Пока это проект, предполагаемый срок начала применения новых правил — 1 января 2029 года. Но вырабатывать новые правила игры нужно уже сейчас.

Главное: время на реакцию сокращают в 4 раза

Сейчас у вас есть 1 год, чтобы подать жалобу в вышестоящий налоговый орган на решения, действия или бездействие ФНС (п. 2 ст. 139 НК РФ). По проекту этот срок режут до 3 месяцев. Сокращение общего срока потребует молниеносно собирать доказательства и согласовывать правовую позицию. При пропуске срока необходимо проверить возможность его восстановления и соблюсти обязательный досудебный порядок (ст. 138 НК РФ). Рассчитывать на автоматическое восстановление срока нельзя.

Новый дисбаланс: кто и сколько ждёт

Реформа создаёт интересный контраст. Налогоплательщику дают меньше времени на подготовку, а налоговой инспекции — больше на рассмотрение. Показатель Сейчас По проекту Общий срок подачи жалобы 1 год 3 месяца Рассмотрение жалобы на решение по ст. 101 НК РФ 1 месяц 2 месяца Возможное продление рассмотрения До 1 месяца До 1 месяца (при особой сложности)

Принесли новые документы — ждите дополнительных мероприятий?

Это самый неочевидный риск. Представление новых документов при рассмотрении жалобы может повлечь дополнительные мероприятия налогового контроля (истребование документов, допросы, экспертизы, осмотры). Срок таких мероприятий может достигать двух месяцев. Однако это не происходит автоматически. Проект предусматривает такую возможность при соблюдении определённых условий (например, если причины первоначального непредставления документов будут признаны уважительными). Это не повод скрывать доказательства или отказываться от защиты. Это сигнал: заранее определяйте, какие доказательства уже есть в материалах проверки, какие представляются впервые, и готовьте железное обоснование, почему они не были представлены ранее.

Одну жалобу смогут разделить на несколько

Налоговый орган получит право выделять отдельные эпизоды жалобы в самостоятельное производство с отдельными сроками и решениями. Обжалуете доначисления по НДС, налогу на прибыль и НДФЛ одновременно? ФНС может рассмотреть их раздельно. С одной стороны, это позволяет быстрее закрыть бесспорные эпизоды. С другой — усложняет синхронизацию выводов по взаимосвязанным операциям и расчёт сроков для последующего судебного обжалования.

Очное участие и видеозапись: не панацея, но инструмент

Минфин предлагает расширить право на личное участие (в том числе по ВКС) при рассмотрении жалоб. Сейчас такое участие уже предусмотрено п. 2 ст. 140 НК РФ при выявлении противоречий, но новая модель должна сделать его более доступным по ходатайству заявителя. Заседания планируют обязательно записывать на аудио и видео. Это помогает зафиксировать процедуру и возможные процессуальные нарушения, но не гарантирует благоприятного результата и не делает любое ваше слово автоматическим доказательством против вас. Важно помнить: это процедура рассмотрения жалобы, а не допрос свидетеля по ст. 90 НК РФ. Цели и правовые основания у них разные.

Решения ФНС станут публичными

ФНС будет публиковать правовые позиции по жалобам на официальном сайте (не позднее месяца со дня принятия решения). Вы сможете подать возражение против публикации идентифицирующих сведений, и тогда обнародуют краткую правовую позицию без ваших данных. Для бизнеса это отличный шанс анализировать практику: понять, почему в одном регионе ФНС снимает доначисления по дроблению, а в другом — оставляет.

Условный пример: спор на 12 млн рублей по НДС

Компания обжалует отказ в вычете, настаивая на реальности поставок. Как сработает новая процедура? Успеет ли бизнес? Три месяца требуют чёткого тайминга: получение решения, анализ эпизодов, сбор первички, подготовка жалобы и оформление полномочий представителя. Поможет ли очное участие? Да, представитель сможет оперативно разъяснить логику движения товара и парировать доводы инспекции. Но устные пояснения должны строго соответствовать документам, иначе потребуются дополнительные объяснения. Что с новыми документами? Если принести новые акты прямо на заседание, инспекция получит право (при соблюдении условий проекта) назначить дополнительные контрольные мероприятия, что продлит рассмотрение жалобы.

5 правил подготовки к очному рассмотрению жалобы

Составьте таблицу эпизодов: сумма, норма НК РФ, вывод инспекции, ваше возражение, конкретное доказательство. Назначьте представителя, который досконально знает обстоятельства дела и имеет надлежащим образом оформленную доверенность. Чётко разделяйте установленные факты, спорные обстоятельства и ваши правовые выводы. Отвечайте на вопросы достоверно и по существу. Не помните деталь? Не гадайте, а запросите возможность уточнить информацию по документам. При процедурных нарушениях или сбоях ВКС заявляйте о нарушении с просьбой зафиксировать это, а при необходимости направляйте отдельное письменное обращение.

Резюме