Дело Лерчек: почему 500 млн не спасли от уголовного дела и 7 ошибок, из-за которых под удар попадет ваш бизнес

Дробление бизнеса, потеря права на УСН, ошибки при зарубежных платежах и уголовные риски. Разбираем, что случилось с Чекалиной, что доказали правоохранительные органы и какие выводы должен сделать каждый предприниматель. Представьте: у вас небольшой бизнес. Вы работаете на УСН, супруга зарегистрирована как ИП, отдельные направления ведут партнёры. Есть общий сайт, один бухгалтер и несколько расчётных счетов. Вы считаете, что ничего не нарушаете — ведь каждый предприниматель зарегистрирован, сдаёт декларации и платит налоги. Но однажды ФНС решает, что перед ней не несколько самостоятельных предприятий, а один искусственно разделённый бизнес. И тогда налоги могут пересчитать за несколько лет, а спор о коммерческой структуре — при наличии предусмотренных законом оснований — перерасти в уголовное дело. История Валерии Чекалиной (Лерчек) показывает, почему важно понимать эту границу заранее. Приговор, оставленный в силе Московским городским судом 5 ноября 2026 года, — это не просто хроника из жизни блогеров-миллионников. Это учебник по налоговым рискам, который касается гораздо большего числа предпринимателей, чем кажется.

Семь ситуаций, в которых можно узнать свой бизнес

Вам не нужно выводить сотни миллионов за границу, чтобы попасть в поле зрения налоговой. Проверьте себя по этим типичным сценариям. 1. Бизнес супругов Муж и жена ведут взаимосвязанные направления, используют общий офис, сотрудников и бухгалтерию. Когда это законно: у каждого своя зона ответственности, разные договоры с контрагентами, реальное разделение функций и рисков.

Что создаёт риск: единый бренд, переток денег между счетами, один IP-адрес для управления аккаунтами и общая касса. 2. Несколько ИП под одним брендом Один продаёт товары, второй оказывает услуги, третий ведёт онлайн-обучение. Когда это законно: направления экономически обособлены, у каждого свои ресурсы и деловая цель.

Что создаёт риск: искусственное распределение выручки, чтобы не слететь с УСН. Если клиент покупает «всё в одном месте», а чеки пробивают разные ИП, ФНС увидит здесь единый бизнес. 3. Продажи через маркетплейсы У предпринимателя несколько магазинов, аккаунтов и связанных продавцов на одной площадке. Когда это законно: каждый магазин представляет самостоятельный товарный бизнес с разным ассортиментом.

Что создаёт риск: ФНС видит валовую выручку всех связанных аккаунтов. Если они суммируются и превышают лимиты, а комиссии площадки маскируют реальные обороты, это прямой путь к доначислениям. 4. Рост доходов на УСН Предприниматель контролирует поступления, но упускает изменение налоговых обязанностей. Пример: Вы заработали 210 млн рублей. Вы всё ещё на УСН (лимит в 2021 году с учётом коэффициента-дефлятора составлял 206,4 млн руб., а не 200 млн, как часто ошибочно пишут). Но если вы перешли порог, вы обязаны пересчитать налоги по общей системе (НДФЛ 13/15% и НДС) с начала квартала, в котором произошло превышение. 5. Работа через платёжных агентов Деньги покупателей поступают не напрямую вам. Когда это законно: есть чёткий агентский договор, агент перечисляет вам выручку за вычетом комиссии, вы платите налог со своей части.

Что создаёт риск: отсутствие первичных документов от агента или ситуация, когда агент фактически является вашим же аффилированным лицом, через которое «обналичивается» или прячется выручка. 6. Платежи за границу Компания оплачивает услуги иностранному партнёру. Документы подготовил посредник, а руководитель подписал их без проверки. Когда это законно: реальная сделка, корректный код операции, документы отражают фактический характер услуги.

Что создаёт риск: предоставление банку документов с заведомо недостоверными сведениями. Ошибка в назначении платежа — это административный штраф. Заведомое искажение информации для обхода валютного контроля — это уже ст. 193.1 УК РФ. 7. Бухгалтер исполняет указания руководителя Когда это законно: бухгалтер ведёт учёт на основе предоставленных корректных первичных документов.

Что создаёт риск: если бухгалтер сознательно участвует в схеме дробления или подписывает фиктивные документы, он становится соучастником. Незнание закона или ссылка на приказ директора от уголовной ответственности не освобождает.

Дробление бизнеса: что на самом деле доказывает ФНС

Наличие нескольких ИП, общих родственников или даже одного офиса само по себе не является преступлением. ФНС обязана доказать совокупность обстоятельств искусственного разделения, что прямо следует из ст. 54.1 НК РФ и детально разъяснено в письме ФНС от 16 июля 2024 года № БВ-4-7/8051@. Налоговая смотрит на: Отсутствие самостоятельной деловой цели у каждого субъекта.

Единый центр управления (один человек принимает все ключевые решения).

Взаимозависимость и переток финансовых потоков.

Использование общих нематериальных активов (сайт, товарный знак, база клиентов) без рыночных договоров. Если вы разделили бизнес, чтобы снизить налоги, а не для оптимизации реальных бизнес-процессов, ФНС это выявит.

Реалии 2026 года: УСН и НДС

Правила 2020–2022 годов нельзя автоматически применять сегодня. Сейчас налоговые сложности могут возникнуть при выручке, несопоставимой с оборотами крупных блогеров. Важно различать два ограничения: предельный доход для сохранения права на УСН и порог освобождения от НДС. Согласно Федеральному закону от 04.07.2026 № 228-ФЗ, порог для освобождения плательщика УСН от обязанностей налогоплательщика НДС сохранён на уровне 20 млн рублей (и этот уровень закреплён на 2027–2029 годы). Пример: Ваш доход за квартал составил 25 млн рублей. Вы остаётесь на УСН, но обязанность исчислять и платить НДС у вас уже возникает. Игнорирование этого факта ведёт к доначислениям, пеням и штрафам.

Налоговая амнистия за дробление: шанс для обычного бизнеса

Один из самых важных инструментов, который часто упускают из виду, — это механизм, введённый статьёй 6 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ. Он позволяет избежать ответственности за дробление бизнеса, если: Нарушения относятся к 2022–2024 годам. Решение по налоговой проверке не вступило в силу до 12 июля 2024 года. Налогоплательщик добровольно отказался от схемы дробления и консолидировал бизнес или перешёл на адекватную систему налогообложения в 2025–2026 годах. Важно: Этот механизм нельзя автоматически распространить на историческое дело Чекалиной (её проверяемый период — 2020–2022 годы, а решения были приняты раньше). Но для тысяч обычных компаний это реальный способ легализовать структуру без катастрофических штрафов.

Почему заплатили 500 миллионов, но уголовное дело продолжилось?

Здесь кроется главная путаница в СМИ. В истории Чекалиной было три самостоятельных правовых трека: Налоговое дело (ст. 198 УК РФ). Первоначальная недоимка составила около 311 млн рублей. После полной уплаты недоимки, пеней и штрафа (в сумме около 500 млн руб.) уголовное дело было прекращено. Это прямое действие примечания к ст. 198 УК РФ и ст. 28.1 УПК РФ. Уплата денег сработала как основание для освобождения от ответственности именно по этой статье. Дело об отмывании (ст. 174.1 УК РФ). В 2024 году оно было прекращено за отсутствием состава преступления, а за Валерией Чекалиной было признано право на реабилитацию. Это важный юридический факт, который нельзя игнорировать. Валютное дело (ст. 193.1 УК РФ). Оно касалось не самой неуплаты налогов в РФ, а операций на 251,6 млн рублей. Обвинение строилось на том, что банку предоставлялись документы с заведомо недостоверными сведениями об основаниях и целях переводов. Погашение налогового долга не является индульгенцией от ответственности за предоставление ложных сведений в банк. Это разные составы преступлений с разными объектами посягательства.

Штраф 763,5 млн рублей: бесспорная цифра или предмет спора?

Эта сумма вызывает наибольшие вопросы. Штраф превышает размер самих валютных переводов. Согласно ст. 46 УК РФ, штраф может назначаться либо в твёрдой сумме, либо в размере дохода осуждённого за период от 6 месяцев до 5 лет. Суд избрал второй вариант, взяв за основу доходы за период максимальных оборотов (по данным СМИ, 2017–2022 годы). Защита оспаривает эту методику, указывая, что суд не в полной мере учёл имущественное положение, наличие иждивенцев и реальную возможность уплаты, а также то, что выручка ИП не равна его личному налогооблагаемому доходу или чистой прибыли. После апелляции 5 ноября 2026 года основное наказание оставлено в силе, но вопрос правомерности расчёта штрафа остаётся предметом профессиональной дискуссии и потенциальной кассационной проверки.

А если ФНС уже заинтересовалась вашим бизнесом? Алгоритм действий

Не паникуйте и не начинайте срочно «переписывать» документы задним числом. Действуйте системно: Проанализируйте требование или акт. Чётко определите предмет претензий: это формальные ошибки или обвинение в получении необоснованной налоговой выгоды по ст. 54.1 НК РФ? Соберите доказательства самостоятельности. Если речь о дроблении, подготовьте документы, подтверждающие реальную деловую цель разделения, наличие собственных ресурсов (штат, активы) у каждого субъекта и рыночный характер взаимоотношений между ними. Требуйте налоговую реконструкцию. Если ФНС объединяет доходы группы лиц, она обязана учесть реально понесённые расходы и ранее уплаченные налоги участниками этой группы (Письмо ФНС от 14.10.2022 № БВ-4-7/13774@). Без этого расчёт недоимки является завышенным. Разделяйте налоговую и уголовную защиту. Если материалы переданы в правоохранительные органы, согласовывайте каждое слово на допросе с адвокатом по уголовным делам. То, что вы скажете налоговому инспектору, может быть использовано против вас в рамках уголовного дела.

Пять вопросов, на которые собственник должен ответить сегодня

Могу ли я документально объяснить, почему у меня несколько ИП или компаний, и в чём их самостоятельная деловая цель? Контролирую ли я совокупные доходы, влияющие на применение спецрежима и возникновение обязанности по уплате НДС? Соответствуют ли договоры, чеки, первичные документы и фактические операции друг другу на 100%? Проверяю ли я лично (или через доверенного специалиста) документы, по которым перечисляются деньги иностранным контрагентам, или полагаюсь на слово посредника? Смогу ли я подтвердить законность своей бизнес-модели документами за предыдущие три года, если завтра придёт проверка? Если хотя бы на один вопрос вы ответили «нет» или «не уверен», это сигнал к действию.

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