Сайт заблокируют до суда: 7 неочевидных правил ВС РФ, о которых молчат ваши юристы

1. Доступ могут ограничить до итогового решения

После возбуждения дела суд вправе временно ограничить доступ к спорной информации — по заявлению участника дела или по собственной инициативе. Это мера предварительной защиты, а не окончательное признание информации запрещённой.

Предварительная блокировка по другому делу сама по себе не препятствует рассмотрению нового спора. Включение домена или страницы в реестр является специальным основанием для прекращения производства. Общие основания прекращения дела предусмотрены также ст. 194 КАС РФ.