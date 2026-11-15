Сайт заблокируют до суда: 7 неочевидных правил ВС РФ, о которых молчат ваши юристы

На сайте компании сотни страниц: карточки товаров, старые новости, публикации подрядчиков. Руководитель не перечитывает их каждое утро. Но одна спорная публикация может стать предметом судебного дела — и доступ к ней могут ограничить ещё до итогового решения.
Первая реакция: «Это разместило агентство, пусть оно и разбирается». Однако владельцу сайта тоже придётся защищать свои интересы. В Тематическом обзоре № 19/2026, утверждённом 11 ноября 2026 года, Верховный Суд объяснил, кого должны привлечь к делу, какие доказательства проверить и почему игнорировать судебные извещения — плохая стратегия.
1. Доступ могут ограничить до итогового решения
После возбуждения дела суд вправе временно ограничить доступ к спорной информации — по заявлению участника дела или по собственной инициативе. Это мера предварительной защиты, а не окончательное признание информации запрещённой.
Предварительная блокировка по другому делу сама по себе не препятствует рассмотрению нового спора. Включение домена или страницы в реестр является специальным основанием для прекращения производства. Общие основания прекращения дела предусмотрены также ст. 194 КАС РФ.
Молчание владельца сайта не спасает. Если все участники надлежаще извещены, но не явились, а их явка не обязательна, суд рассмотрит дело в порядке упрощённого (письменного) производства. Решение вынесут без вашего участия.
3. Кто считается администратором домена и владельцем сайта
Это частая ошибка. Сотрудник маркетингового агентства, загрузивший публикацию в CMS, не становится автоматически администратором домена.
Если суд разрешил вопрос о правах и обязанностях владельца сайта или администратора домена, не привлекая его к участию в деле, это безусловное основание для отмены решения при обжаловании.
Пример из обзора ВС РФ
Суд признал запрещённой информацию о продаже сим-карт без предъявления паспорта. Администратор доменного имени, которого изначально не привлекли к делу, обжаловал решение и представил документы о регистрации домена на своё имя. Решение отменили, дело направили на новое рассмотрение.
Фраза «мы не знаем, кто это написал» не работает как щит. Отсутствие сведений об ответчике не препятствует принятию заявления. Суд определяет круг лиц, чьи права затронуты. Если установлено лицо, действия которого стали поводом для обращения в суд, его привлекают административным ответчиком.
5. Почему важен точный адрес спорной публикации
Ссылка на изменяющуюся поисковую выдачу не позволяет точно определить спорную публикацию. Ограничение доступа к такой выдаче может затронуть работу поискового сервиса, при этом сама спорная публикация останется доступной.
Если истец не уточнит требования и не укажет адрес, позволяющий идентифицировать конкретную страницу, суд может отказать в удовлетворении иска.
6. Какие недостатки заявления имеют значение
Недостаточную убедительность доводов суд оценивает при рассмотрении дела, а не использует как самостоятельное основание для отказа в принятии заявления.
Специальное основание для отказа предусмотрено главой 27.1 КАС РФ: если указанный домен или страница уже включены в реестр запрещённой информации. Общие основания отказа (например, отсутствие у заявителя права обращаться в защиту публичных интересов по ст. 128 КАС РФ) также сохраняются.
Если доступ к странице ограничен, истец обязан указать сведения, необходимые суду для получения к ней доступа. В рассмотренном ВС деле скриншоты переписки с описанием спорной информации не заменили такие сведения. Без реального механизма доступа заявление оставят без движения, а затем вернут.
7. Что проверять в экспертных доказательствах
Одной справки об исследовании, подготовленной по делу об административном правонарушении, недостаточно для признания материала экстремистским.
Суд должен самостоятельно исследовать обстоятельства и рассмотреть вопрос о назначении экспертизы. При противоречиях между заключениями он обязан оценить каждое и при необходимости решить вопрос о повторной экспертизе. Окончательную правовую оценку даёт суд, а не эксперт.
На кого зарегистрирован ваш домен?
Попросите ответственного за сайт показать сведения об администраторе домена. Затем проверьте три вещи: кто указан в регистрационных документах, у кого доступ к кабинету регистратора и какая почта используется для уведомлений.
Оплачивать сайт, публиковать на нём материалы и быть администратором домена — разные вещи. Лучше выяснить, кто за что отвечает, до появления судебного дела.
Получили судебное извещение: что проверить в первую очередь
Не ограничивайтесь пересылкой письма подрядчику. Сначала соберите документы и ответьте на пять вопросов:
— Какой суд рассматривает дело и когда нужно представить свою позицию?
— Какую именно страницу и какую информацию оспаривает заявитель?
— Кого уже привлекли к делу и указан ли среди участников владелец сайта?
— Приняты ли меры предварительной защиты и что именно ими ограничено?
— Кто будет готовить возражения и представлять документы компании?
Для разбора понадобятся иск с приложениями, определения суда, документы на домен и сайт, а при размещении материала подрядчиком — договор и переписка по публикации.
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Евгений Сивков (sivkov.biz),
кандидат экономических наук, налоговый консультант