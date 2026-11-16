Миллион на ЕНС, а в зачете отказали: 3 скрытые ловушки нового правила ФНС, о которых молчат бухгалтеры

На ЕНС компании положительное сальдо 100 000 ₽. Она хочет направить эти деньги на налоги контрагента, но получает отказ. Причина может быть не в её остатке: с 1 сентября 2026 года для такого зачёта у получателя должна быть соответствующая налоговая обязанность.
Разберём, какую сумму реально можно зачесть, какие документы проверить и когда ждать результата.
Что такое положительное сальдо
Согласно пункту 3 статьи 11.3 НК РФ, положительное сальдо возникает, когда сумма средств, перечисленных или признаваемых единым налоговым платежом, превышает совокупную налоговую обязанность.
При его формировании не учитываются суммы, уже зачтённые в исполнение соответствующей обязанности. Поэтому банковская платёжка на 150 000 ₽ ещё не означает, что всей этой суммой можно свободно распорядиться. Важно помнить: ЕНС — это форма налогового учёта, а не обычный банковский счёт.
Перечислили 150 000 ₽ — доступны только 10 000 ₽
Перед перечислением денег у ООО «Вектор» было отрицательное сальдо ЕНС — 140 000 ₽. Компания перечислила 150 000 ₽. При отсутствии других операций положительное сальдо составило 10 000 ₽.
Компания решила зачесть его в счёт налоговой обязанности контрагента. Если соответствующая обязанность контрагента составляет 6 000 ₽, зачтут только 6 000 ₽. Оставшиеся 4 000 ₽ сохранятся на ЕНС «Вектора», если не возникнут основания для их использования на другие обязанности.
Для зачёта не обязательно ждать просрочки. Подойдёт и предстоящий платёж, если соответствующая обязанность уже подтверждена данными налогового органа. Если у получателя нет ни задолженности, ни соответствующих предстоящих платежей, в зачёте откажут.
Куда реально можно направить положительное сальдо
Письмо Минфина от 17.08.2026 № 03-02-08/71877 напоминает общие правила. При подаче заявления сейчас необходимо учитывать и изменения, вступившие в силу с 1 сентября 2026 года.
Пункт 1 статьи 78 НК РФ предусматривает три направления зачёта:
В счёт исполнения своей предстоящей обязанности по уплате конкретного налога, сбора или страхового взноса.
В счёт исполнения обязанности другого лица (с обязательным условием: у этого лица должна быть соответствующая налоговая обязанность).
В предусмотренных НК РФ случаях — в счёт исполнения отдельных решений налоговых органов или погашения задолженности, не учитываемой в совокупной обязанности.
Что проверить дополнительно
Долгов нет, а денег «меньше». Отсутствие просроченной задолженности ещё не означает, что все перечисленные деньги доступны для нового распоряжения. Проверьте, не зачтена ли часть средств в счёт предстоящих платежей в автоматическом порядке, предусмотренном НК РФ.
Сальдо — величина переменная. Сальдо может измениться между моментом проверки в личном кабинете и фактическим исполнением заявления. Если доступная сумма уменьшилась, зачёт возможен частично. При полном отсутствии положительного сальдо инспекция направит сообщение об отказе.
Можно не только зачесть, но и вернуть. Положительным сальдо можно распорядиться путём возврата по статье 79 НК РФ. Для этого используется отдельное заявление (КНД 1112542). Возможность возврата и счёт перечисления проверяют с учётом специальных правил, в том числе источника поступления денег.
Конкретные действия: чек-лист
Проверьте сальдо в личном кабинете. При необходимости запросите справку о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС — КНД 1160082.
Если зачёт проводится за другое лицо, попросите получателя подтвердить наличие, размер и основание соответствующей налоговой обязанности. Проверьте его ИНН и другие необходимые реквизиты. Одного положительного сальдо у отправителя недостаточно.
Если цифры не сходятся, закажите справку о принадлежности сумм ЕНП (КНД 1120502). Она поможет сопоставить конкретные поступления и списания, тогда как справка о сальдо показывает состояние на конкретную дату.
Подайте заявление о зачёте по форме КНД 1150057 (в действующей редакции). Сделать это можно электронно: по ТКС или через личный кабинет.
Важно: при зачёте за другое лицо заявление через личный кабинет подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Заполняйте соответствующий раздел заявления: реквизиты зависят от вида зачёта.
Ждите результата: зачёт осуществляется не позднее следующего рабочего дня после поступления заявления.
Если в зачёте отказали
Изучите сообщение инспекции: чего именно не хватило — положительного сальдо у заявителя или соответствующей обязанности у получателя. Сопоставьте основание отказа с данными ЕНС и документами получателя.
Если обнаружена ошибка в учёте, направьте обращение с подтверждениями. Если считаете отказ незаконным, его можно обжаловать в вышестоящий налоговый орган через инспекцию, чей отказ оспаривается (порядок установлен статьёй 139 НК РФ).
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Евгений Сивков (sivkov.biz)
кандидат экономических наук, налоговый консультант