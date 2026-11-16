Миллион на ЕНС, а в зачете отказали: 3 скрытые ловушки нового правила ФНС, о которых молчат бухгалтеры

Перечислили 150 000 ₽ — доступны только 10 000 ₽

Перед перечислением денег у ООО «Вектор» было отрицательное сальдо ЕНС — 140 000 ₽. Компания перечислила 150 000 ₽. При отсутствии других операций положительное сальдо составило 10 000 ₽.

Компания решила зачесть его в счёт налоговой обязанности контрагента. Если соответствующая обязанность контрагента составляет 6 000 ₽, зачтут только 6 000 ₽. Оставшиеся 4 000 ₽ сохранятся на ЕНС «Вектора», если не возникнут основания для их использования на другие обязанности.

Для зачёта не обязательно ждать просрочки. Подойдёт и предстоящий платёж, если соответствующая обязанность уже подтверждена данными налогового органа. Если у получателя нет ни задолженности, ни соответствующих предстоящих платежей, в зачёте откажут.