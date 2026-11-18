Владелец консалтингового агентства смотрит на карту мира: в одной стране корпоративный налог составляет 5%, в другой — 25%. Интуитивно кажется, что в первой он заработает значительно больше. Но когда мы прогоняем абсолютно одинаковый бизнес-сценарий через налоговые кодексы разных государств, цифры часто переворачивают эту логику.
В стране с «низкой» номинальной ставкой собственник может получить на руки меньше, чем там, где налог на прибыль выше, из-за личных налоговых вычетов, дивидендных кредитов или скрытых порогов регистрации. Откуда взялась эта разница при одной и той же выручке?
Полный финансовый разбор всех 20 стран проекта «Налоги мира» доступен в видеоформате (ссылки ниже). В этой статье мы разберем ключевые парадоксы на точных цифрах.
Исходные данные для сравнения
Чтобы сравнение было корректным, мы зафиксировали единый бизнес-профиль:
Деятельность: оказание услуг местным заказчикам.
Выручка: эквивалент 10 000 000 ₽ в год.
Расходы: 9 000 000 ₽ (включая аренду, зарплату и обязательные страховые взносы, рассчитанные по местным правилам).
Прибыль до налогообложения: 1 000 000 ₽.
Условия для собственника: он является налоговым резидентом страны регистрации компании, других доходов не имеет и распределяет всю доступную чистую прибыль в виде дивидендов.
Примечание: суммы приведены к рублю по курсу ЦБ РФ на 18 ноября 2026 года. Итоговая колонка показывает сумму, которую владелец получит на руки после годового расчёта личного налога с учётом местных необлагаемых минимумов.
Парадоксы налогообложения: 5 показательных примеров
Страна и режим
Налог компании
Прибыль к распределению
Налог с дивидендов
Владелец получит
Россия, ООО на УСН «Д-Р» (15%)
150 000 ₽
850 000 ₽
110 500 ₽ (13%)
739 500 ₽
Великобритания, Ltd (19%)
190 000 ₽
810 000 ₽
0 ₽ *
810 000 ₽
США, C-Corp (фед. 21%)
210 000 ₽
790 000 ₽
0 ₽ **
790 000 ₽
ОАЭ, основная юрисдикция
0 ₽ ***
1 000 000 ₽
0 ₽
1 000 000 ₽
Израиль, компания (23%)
230 000 ₽
770 000 ₽
231 000 ₽ (30%)
539 000 ₽
В Великобритании личный необлагаемый минимум составляет £12 570. Сумма дивидендов (~£7 450) укладывается в этот лимит, поэтому личный налог равен нулю.
* В США для квалифицированных дивидендов федеральная ставка 0% применяется, если налогооблагаемый доход одинокого налогоплательщика не превышает $49 450. В примере доход ~$9 580, поэтому федеральный налог с дивидендов равен нулю (налог штата не учитывался).
*** Корпоративный налог в этом примере равен нулю, так как прибыль не превышает порог 375 000 дирхамов.
Три правила, которые меняют итоговую сумму
Глядя на таблицу, легко заметить, что финальная цифра зависит не от одной красивой ставки, а от цепочки правил.
1. Россия: как январский платёж меняет налог за конкретный год В нашем базовом расчёте для УСН «Доходы минус расходы» налог составил 150 000 ₽. Но представим, что подрядчик оказал услуги на 2 млн ₽ в декабре, а компания оплатила счёт в январе. Для УСН расход признаётся только после оплаты. Это не увеличивает бухгалтерскую прибыль, но налоговая база по УСН за 2026 год вырастет до 3 млн ₽. Налог за этот год составит уже 450 000 ₽. Возможность распределить оставшуюся прибыль собственнику в таком случае проверяется отдельно. Это наглядно показывает: на УСН дата платёжки важнее даты акта.
2. Китай: почему 5% — это не для всех Эффективная ставка 5% по налогу на прибыль доступна малым предприятиям только при строгом соблюдении лимитов: прибыль до 3 млн юаней, штат до 300 человек, активы до 50 млн юаней. Механизм: ставка 20% применяется к 25% налоговой базы. Если компания вырастет и превысит хотя бы один из этих лимитов, она теряет право на эту конкретную льготу и переходит на стандартные условия (или иные, если подходит под них).
3. ОАЭ: где прячется порог в 375 000 дирхамов Прибыль агентства в 1 млн ₽ действительно попадает под нулевую ставку корпоративного налога. Но при курсе на 18 ноября 2026 года выручка в 10 млн ₽ составляет около 445 400 дирхамов. Это превышает порог обязательной регистрации плательщиком НДС в ОАЭ (375 000 дирхамов). Таким образом, даже при нулевом корпоративном налоге, компания обязана встать на учёт по НДС и соблюдать соответствующую отчётность.
Чек-лист перед принятием решения
Чтобы не попасть в ловушку номинальных ставок, ответьте себе на три вопроса:
Где я являюсь налоговым резидентом? Именно это определяет, по какой ставке с вас удержат налог при выводе дивидендов и какие личные вычеты вам доступны.
Доступен ли моей компании выбранный льготный режим? Проверьте лимиты по выручке, численности штата, стоимости активов и коду вида деятельности.
Сколько я получу после распределения прибыли? Считайте всю цепочку: выручка → расходы → налог компании → дивиденды → личный налог собственника.
Полный разбор по странам: проект «Налоги мира»
Детальный расчёт всех 20 стран с учётом местных взносов, дивидендных кредитов (как в Австралии и Канаде) и переходных реформ (как в Бразилии, где с 2026 года при выплатах свыше 50 000 реалов в месяц удерживается 10%) доступен в видеоформате.
Флаг
Страна
Ролики на RUTUBE
🇦🇺
Австралия
🇧🇷
Бразилия
🇬🇧
Великобритания
🇩🇪
Германия
🇮🇱
Израиль
🇮🇳
Индия
🇪🇸
Испания
🇮🇹
Италия
🇨🇦
Канада
🇨🇳
Китай
Налоги граждан и бизнеса · Китай и Россия · Сравнение пяти стран
🇳🇴
Норвегия
🇦🇪
ОАЭ
🇷🇺
Россия
Налоги с зарплаты · Россия и США · Россия и Китай · Сравнение пяти стран
🇸🇦
Саудовская Аравия
🇺🇸
США
Сколько остаётся от зарплаты в $100 000 · США и Россия · Сравнение пяти стран
🇹🇷
Турция
🇫🇷
Франция
🇨🇭
Швейцария
🇰🇷
Южная Корея
🇯🇵
Япония
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Евгений Сивков (sivkov.biz), кандидат экономических наук, налоговый консультант.
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