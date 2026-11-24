Представьте, что государство начисляет вам налог не с зарплаты, прибыли или имущества, а просто за факт вашего существования. Неважно, работаете вы, болеете или только вчера появились на свет.

Триста лет назад такая система стала российской реальностью для миллионов людей. Пётр I решил финансовую задачу с пугающей арифметической простотой: армии требовалось около 4 млн рублей в год. Оставалось пересчитать податное население и разделить одну цифру на другую. Так появилась знаменитая подушная подать в 74 копейки.

Но прежде казне пришлось столкнуться с проблемами, хорошо знакомыми современным ФНС: сокрытием налоговой базы, недостоверными сведениями, недоимками и сопротивлением плательщиков. Как государство справлялось с этим без банковских выписок и камеральных проверок? И сколько на самом деле стоило создание империи обычной семье?

Разберём одну из крупнейших налоговых реформ в истории России глазами современного налогового консультанта.