Представьте, что государство начисляет вам налог не с зарплаты, прибыли или имущества, а просто за факт вашего существования. Неважно, работаете вы, болеете или только вчера появились на свет.
Триста лет назад такая система стала российской реальностью для миллионов людей. Пётр I решил финансовую задачу с пугающей арифметической простотой: армии требовалось около 4 млн рублей в год. Оставалось пересчитать податное население и разделить одну цифру на другую. Так появилась знаменитая подушная подать в 74 копейки.
Но прежде казне пришлось столкнуться с проблемами, хорошо знакомыми современным ФНС: сокрытием налоговой базы, недостоверными сведениями, недоимками и сопротивлением плательщиков. Как государство справлялось с этим без банковских выписок и камеральных проверок? И сколько на самом деле стоило создание империи обычной семье?
Разберём одну из крупнейших налоговых реформ в истории России глазами современного налогового консультанта.
Как оптимизировали налоги при подворном обложении
До Петра главным мерилом прямого обложения был двор. Такой порядок установил ещё Фёдор Алексеевич в 1679 году. Казна знала количество дворов и по этому счёту определяла подать.
Население быстро освоило «налоговую оптимизацию». Большие семьи с несколькими работниками делились на несколько формальных дворов, чтобы снизить нагрузку на каждого. Или, наоборот, несколько бедных семей объединялись в один двор, чтобы казна видела одну единицу обложения вместо нескольких. Государство по числу дворов не могло судить ни о реальной численности работников, ни о достатке семей. Налоговая база не отражала платёжеспособность, и система давала сбой.
Война, прибыльщики и 70 оттенков сбора
Северная война изменила масштаб задачи. Для драгун нужны одни деньги, для рекрутов и подвод — другие, для строителей Петербурга — третьи. Поначалу государство искало доход под конкретный расход.
Появились «прибыльщики» — люди, от которых ждали идей, где казна может получить дополнительный доход. Важно понимать: это были не прототипы современных налоговых оптимизаторов, защищающих бизнес. Это были охотники за бюджетными поступлениями. При них расцвели банный сбор, плата с извозчиков, мельниц и знаменитая бородовая пошлина (от 30 до 100 рублей в год в зависимости от статуса, при этом купец платил больше ямщика).
Отдельно стояли государственные монополии. В 1705 году Пётр распорядился продавать соль из казны по цене вдвое выше себестоимости с доставкой. Юридически это доход от монополии, но экономически — самый что ни на есть скрытый налог на конечного потребителя.
Первая ревизия: как казна научилась считать людей
К концу царствования Пётр изменил сам принцип расчёта. Указ от 26 ноября 1718 года содержал два поручения:
Собрать «сказки» — письменные сведения о числе лиц мужского пола в каждой деревне.
Рассчитать, сколько таких «душ» потребуется для содержания солдата с долей полковых расходов.
Чтобы исключить сокрытие, ввели круговую поруку: если помещик или община скрывали человека, его будущий налог вешали на всю деревню или на уличителя. Это заставило налогоплательщиков контролировать друг друга. Мужчина податного сословия, внесённый в список, становился для казны счётной единицей — ревизской душой.
Налоговая арифметика: откуда взялись 74 копейки
Историк М. М. Богословский реконструировал расчёт царя. Расходы на армию составляли приблизительно 4 млн рублей. Первоначально насчитали около 5 млн податных душ, а после уточнения переписи — около 5,4 млн.
Первоначальная ставка составляла 80 копеек, но после уточнения базы в 1724 году её снизили до 74 копеек в год. Государство сначала определило потребность в деньгах, затем налоговую базу, и только потом — ставку.
При этом историк В. О. Ключевский приводит удивительные цифры распределения нагрузки: содержание одного драгунского полка ложилось приблизительно на 60 тысяч ревизских душ, пехотного — почти на 22 тысячи. Государство буквально привязывало конкретные населённые пункты к финансированию конкретных воинских частей.
Не все платили одинаково
Существует миф, что все платили по 74 копейки. На самом деле ставки различались:
Помещичьи крестьяне: 74 копейки.
Государственные крестьяне: 114 копеек (включая дополнительные оброчные платежи).
Посадское население (горожане): 120 копеек.
Дворянство и духовенство от подушной подати освобождались, поскольку несли государственную службу или обеспечивали идеологическую функцию. Это закрепляло жёсткое налоговое неравенство сословий.
Сколько на самом деле стоили 74 копейки
Современный читатель воспринимает копейки как несущественную сумму. Но обратимся к указу от 26 июня 1724 года, где установлены расценки на государственные работы:
Работник без лошади летом получал 5 копеек в день.
Работник с лошадью летом — 10 копеек в день.
Следовательно, годовая подать в 74 копейки соответствовала почти 15 дням чистой летней работы крестьянина без лошади по государственной расценке. А подать семьи с четырьмя ревизскими душами (отец и трое сыновей) составляла 2 рубля 96 копеек, что равнялось примерно 59 рабочим дням. Это была колоссальная нагрузка на натуральное хозяйство.
Налоги на умерших и гоголевские «Мёртвые души»
Почему умерший крестьянин мог продолжать числиться в налоговых документах? Ревизии (переписи) проводились редко. Между ними налоговые списки не обновлялись. Если крестьянин умирал или сбегал, его «душа» оставалась в реестре, и помещик или община были обязаны платить за него до следующей ревизии.
Именно этот бюрократический разрыв между фактическим населением и налоговым реестром позже гениально обыграл Н. В. Гоголь в «Мёртвых душах». Схема Чичикова была построена на эксплуатации инерции государственного налогового учёта.
Сроки, расписки и критика Посошкова
Годовые 74 копейки разбили на три платежа: январь–февраль, март–апрель и октябрь–ноябрь. Лето сознательно оставили для полевых работ. Законодатель понимал: выколачивать деньги в страду — значит загубить урожай и будущие налоги. Это ранний пример управления ликвидностью налогоплательщика.
Получив деньги, земский комиссар должен был выдать плательщику отпись (расписку). Если в течение трёх дней её не давали, разрешалось жаловаться полковнику. Да, на практике нормы нарушались, но само право на документальное подтверждение оплаты было закреплено.
В 1724 году Иван Посошков в «Книге о скудости и богатстве» сформулировал главную проблему: «душа вещь неосязаемая и умом непостижимая и цены неимущая». Он предлагал облагать не головы, а землю и реальный урожай, потому что наличие «души» не гарантирует, что после кормления семьи и уплаты барщины у крестьянина останутся деньги на налог.
5 налоговых проблем, которые не исчезли за 300 лет
При Петре I
Сегодня
Ревизские сказки
Достоверность данных в гос. информационных системах и реестрах
Проверка численности податного населения
Камеральный контроль полноты налоговой базы
Подушная подать
Риски фиксированных платежей при падении фактического дохода (кассовые разрывы)
Три срока уплаты
Налоговый календарь и планирование ликвидности бизнеса
Отпись земского комиссара
Подтверждение зачёта платежей и сверка сальдо на Едином налоговом счёте (ЕНС)
Это функциональные аналогии. Государство сегодня получает сведения о налогоплательщике быстрее, чем земский комиссар успевал обмакнуть перо в чернильницу. Но полнота учёта сама по себе ничего не говорит о реальной платёжеспособности семьи или компании.
Пётр поставил точный государственный вопрос: сколько душ нужно, чтобы содержать полк? Три века спустя к любой налоговой реформе стоит добавлять встречный вопрос: сколько ресурсов останется у бизнеса и семьи после того, как этот «полк» уже оплачен? Способность государства точно посчитать налогоплательщиков ещё не означает способность правильно оценить их возможности.
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Евгений Сивков (sivkov.biz), кандидат экономических наук, налоговый консультант.
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